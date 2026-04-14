« C'est incroyable ! » Ce qui frappe chez Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid, lorsqu'il affronte le FC Bayern

Une certitude : les Madrilènes aborderont le match retour contre le FC Bayern avec un handicap à remonter. Au Bernabéu, le Bayern a mis fin à 25 ans de disette en s’imposant 2-1. « Chaque défaite en Ligue des champions ressemble à un désastre », a déclaré Bellingham, mais il s’agit désormais de « tout miser sur ce match. Nous devons être présents, nous devons nous montrer. Nous ne pouvons pas nous cacher ».

De retour de blessure musculaire et encore loin de son meilleur niveau, le milieu de terrain n’entretient pas de bons souvenirs de l’Allianz Arena. Le milieu de 22 ans n’a jamais gagné lors de ses cinq précédents déplacements avec le BVB ou le Real, et, avec Dortmund, il a toujours encaissé au moins trois buts. « Chaque fois que je suis venu ici avec Dortmund, ce fut une mauvaise expérience », résume-t-il.

Et, ces derniers mois, vaincre à Munich n’est pas devenu plus aisé. « L’intensité avec laquelle ils jouent est incroyable », a-t-il lancé, impressionné par le jeu puissant des Bavarois sous la houlette de Vincent Kompany, tout en saluant une nouvelle fois les qualités de Harry Kane.

« Harry est un joueur incroyable, la forme exceptionnelle qu’il a atteinte est impressionnante », s’est-il extasié à propos du capitaine de son équipe nationale, tout en exprimant sa sympathie pour ses « frères à Dortmund », qui devront cette année encore s’incliner face à Kane et au Bayern dans la course au titre. Il lui revient désormais de réussir ce que son ancien club n’a pas accompli. « Nous voulons stopper le Bayern et Harry ! »