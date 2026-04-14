Pour Jude Bellingham et le Real Madrid, le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le FC Bayern est une « finale » et un « rendez-vous décisif ». C’est ce qu’a affirmé l’international anglais lors de la conférence de presse précédant la rencontre de mercredi soir à l’Allianz Arena.
Traduit par
« C'est incroyable ! » Ce qui frappe chez Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid, lorsqu'il affronte le FC Bayern
Pour les Merengues et Bellingham, l’enjeu est clair : sauver une saison jusqu’ici désastreuse, aussi bien en Liga qu’en Coupe du Roi. Avec neuf points de retard sur le FC Barcelone et seulement sept matchs à disputer, le titre de champion est quasi hors de portée, tandis que, en Coupe, l’équipe a subi une élimination humiliante dès le deuxième tour face à Albacete. C’était le premier match sous la houlette d’Alvaro Arbeloa, après la démission de Xabi Alonso, contraint de partir peu après la finale perdue de la Supercoupe contre le Barça.
Pour Bellingham, la rencontre face à Munich représente donc l’ultime occasion de « faire oublier toutes les mauvaises choses de la saison. C’est très important pour ce club et pour tous les joueurs. Nous voulons encore jouer pour quelque chose à la fin de la saison, nous voulons toujours gagner la Ligue des champions et nous savons tous ce qui nous attend et ce qui est en jeu demain ».
- Getty
Le FC Bayern ? Bellingham : « C'est de la folie ! »
Une certitude : les Madrilènes aborderont le match retour contre le FC Bayern avec un handicap à remonter. Au Bernabéu, le Bayern a mis fin à 25 ans de disette en s’imposant 2-1. « Chaque défaite en Ligue des champions ressemble à un désastre », a déclaré Bellingham, mais il s’agit désormais de « tout miser sur ce match. Nous devons être présents, nous devons nous montrer. Nous ne pouvons pas nous cacher ».
De retour de blessure musculaire et encore loin de son meilleur niveau, le milieu de terrain n’entretient pas de bons souvenirs de l’Allianz Arena. Le milieu de 22 ans n’a jamais gagné lors de ses cinq précédents déplacements avec le BVB ou le Real, et, avec Dortmund, il a toujours encaissé au moins trois buts. « Chaque fois que je suis venu ici avec Dortmund, ce fut une mauvaise expérience », résume-t-il.
Et, ces derniers mois, vaincre à Munich n’est pas devenu plus aisé. « L’intensité avec laquelle ils jouent est incroyable », a-t-il lancé, impressionné par le jeu puissant des Bavarois sous la houlette de Vincent Kompany, tout en saluant une nouvelle fois les qualités de Harry Kane.
« Harry est un joueur incroyable, la forme exceptionnelle qu’il a atteinte est impressionnante », s’est-il extasié à propos du capitaine de son équipe nationale, tout en exprimant sa sympathie pour ses « frères à Dortmund », qui devront cette année encore s’incliner face à Kane et au Bayern dans la course au titre. Il lui revient désormais de réussir ce que son ancien club n’a pas accompli. « Nous voulons stopper le Bayern et Harry ! »
- Getty Images Sport
Sur le banc du Real, Arbeloa sait que l’affrontement contre le FC Bayern est aussi un test pour son poste.
L’entraîneur Álvaro Arbeloa affirme vouloir « écrire l’histoire. Nous croyons tous en notre capacité à réussir ce renversement. Nous sommes le Real Madrid. Nous avons des joueurs exceptionnels, tous en pleine forme. Je peux vous promettre que nous nous donnerons à fond pour ce blason. »
Chez les Merengues, les cadres Aurélien Tchouameni (suspendu pour carton jaune) et le gardien Thibaut Courtois (déchirure musculaire) manqueront à l’appel, tout comme le défenseur Raúl Asencio, victime de problèmes gastro-intestinaux. À cette hécatombe s’ajoute la crise de résultats des Merengues, qui n’ont plus goûté à la victoire depuis trois rencontres. Ce contexte fragilise davantage le siège d’Arbeloa.
Une élimination à Munich pourrait lui coûter son poste. C’est sans doute pourquoi il s’est montré peut-être un peu trop belliqueux avant le match décisif : « Nous avons eu beaucoup d’occasions et n’avons concédé que peu de choses. Nous partons maintenant en Allemagne avec la ferme conviction d’y gagner et, si nécessaire, d’y mourir. »