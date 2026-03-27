Lors d'une retransmission de l'Icon League, la ligue de football en salle qu'il a fondée, le champion du monde 2014, en tant que co-commentateur, a surtout désigné Federico Valverde comme la principale menace pour les Merengues.
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« C'est incroyable ce qu'il fait en ce moment » : Toni Kroos rend un hommage tout particulier à une star du Real Madrid
« L'Uruguayen "survole les terrains" », a souligné Kroos : « Ce qu'il fait en ce moment est vraiment impressionnant. » Son ancien coéquipier est également, au-delà de ses performances sportives sur le terrain, un leader à Madrid. « C'est un joueur qui possède non seulement du talent, mais aussi une mentalité d'acier », a-t-il expliqué.
Valverde est actuellement sans aucun doute l'un des joueurs les plus en forme d'Europe ; c'est surtout lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City qu'il a souligné son importance pour le Real. Lors de la victoire 3-0 au match aller, le milieu de terrain polyvalent a inscrit les trois buts, dont certains de manière spectaculaire.
En l'absence de Dani Carvajal, Valverde porte désormais le brassard de capitaine. Toutes compétitions confondues, il totalise pas moins de 20 participations à des buts après 42 matches officiels cette saison, bien qu’il ait disputé la plupart d’entre eux au poste de défenseur droit.
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Kroos et Valverde ont remporté deux fois la Ligue des champions ensemble
Aux côtés de Valverde, Kroos a disputé au total 187 matchs avec le Real et a remporté, avec le joueur de 27 ans, deux de ses six titres de Ligue des champions ainsi que trois championnats d'Espagne.
Kroos, qui a joué pour les deux clubs au cours de sa carrière extrêmement fructueuse, n'a toutefois pas donné son pronostic pour cette rencontre très attendue. Une chose est sûre : la défense munichoise aura une tâche titanesque à accomplir, peut-être la plus grande de la saison jusqu'à présent. Outre Valverde, Kylian Mbappé, de retour de blessure, est également au sommet de sa forme. De plus, l'entraîneur Alvaro Arbeloa peut compter sur Vinicius Junior ou Arda Güler en attaque.
Le FC Bayern en quête d'un nouveau record de buts en Bundesliga
Mais l'attaque du Bayern déborde elle aussi de confiance en ce moment. En Bundesliga, Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz et leurs coéquipiers ont inscrit pas moins de 97 buts après 27 journées. Le record de buts établi par le club lui-même lors de la saison 1971/72, où le champion allemand en titre avait marqué 101 fois, est donc sérieusement menacé.
Le match aller se déroulera dans le légendaire Bernabéu dans environ deux semaines, le 7 avril. Le match retour aura lieu huit jours plus tard à l'Allianz Arena de Munich. Le vainqueur affrontera le PSG ou le FC Liverpool en demi-finale.
Federico Valverde : statistiques pour le Real Madrid cette saison
Jeux Quarante-deux Buts 8 Passes décisives 12