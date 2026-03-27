« C'est incroyable ce qu'il fait en ce moment » : Toni Kroos rend un hommage tout particulier à une star du Real Madrid

« L'Uruguayen "survole les terrains" », a souligné Kroos : « Ce qu'il fait en ce moment est vraiment impressionnant. » Son ancien coéquipier est également, au-delà de ses performances sportives sur le terrain, un leader à Madrid. « C'est un joueur qui possède non seulement du talent, mais aussi une mentalité d'acier », a-t-il expliqué.

Valverde est actuellement sans aucun doute l'un des joueurs les plus en forme d'Europe ; c'est surtout lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City qu'il a souligné son importance pour le Real. Lors de la victoire 3-0 au match aller, le milieu de terrain polyvalent a inscrit les trois buts, dont certains de manière spectaculaire.

En l'absence de Dani Carvajal, Valverde porte désormais le brassard de capitaine. Toutes compétitions confondues, il totalise pas moins de 20 participations à des buts après 42 matches officiels cette saison, bien qu’il ait disputé la plupart d’entre eux au poste de défenseur droit.