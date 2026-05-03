Goal.com
En direct
Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Adhe Makayasa

Traduit par

« C'est inacceptable » : le message sans détour de Lionel Messi à ses coéquipiers de l'Inter Miami après avoir vu les tenants du titre de la MLS Cup laisser filer une avance de trois buts et s'incliner face à Orlando City

L. Messi
Major League Soccer
Inter Miami CF
Inter Miami CF vs Orlando City
Orlando City

Lionel Messi a vivement critiqué la récente défaillance défensive de l'Inter Miami, qualifiant leur défaite 4-3 face à leurs rivaux d'Orlando City d'« inacceptable ». La superstar argentine était furieuse de voir les tenants du titre de la MLS Cup gâcher une avance confortable de trois buts dans leur nouveau Nu Stadium, prolongeant ainsi à quatre matchs leur série sans victoire sur ce terrain.

  • Inter Miami CF v Orlando City SCGetty Images Sport

    Une véritable catastrophe s’est produite lors du Florida Derby.

    Les difficultés de Miami au nouveau Nu Stadium ont atteint leur paroxysme samedi : menés 3-0, les locaux ont finalement craqué 4-3 face à Orlando. Le but de Messi à la 33^e minute semblait pourtant tuer le match, mais un triplé de Martin Ojeda a lancé une remontée spectaculaire des visiteurs. Le coup de grâce, signé Tyrese Spicer à la 93^e minute, laisse les champions sans victoire à domicile pour la quatrième fois consécutive.

    • Publicité

  • La colère du capitaine

    La frustration de Messi était palpable alors qu’il regagnait directement le tunnel à la fin du match, mais le défenseur Ian Fray a ensuite révélé la sévérité du discours d’après-match du capitaine. S’adressant aux médias, Fray a décrit l’ambiance qui régnait dans les vestiaires et l’ultimatum précis lancé par leur leader. Il a déclaré : « Notre capitaine a pris la parole et nous a évidemment fait part de ses sentiments. Il nous a encouragés pour le prochain match et a déclaré que cela était inacceptable. Nous partageons tous son avis : cette performance est inacceptable et ne se reproduira pas, c’est une certitude. »


  • Leçons sur la responsabilité

    Cette défaite porte un coup dur sur le plan psychologique à Miami, qui peine à s'imposer dans son nouveau stade malgré les huit buts inscrits par Messi en dix apparitions cette saison. Son coéquipier Noah Allen a fait écho aux propos de son capitaine, reconnaissant que le moral de l'équipe s'était effondré bien trop tôt dans la rencontre. Allen a ajouté : « L'état d'esprit de toute l'équipe après le troisième but était désastreux, c'est quelque chose qui doit changer... Tout le monde a été très mauvais, donc il faut juste passer à autre chose. »

  • FBL-MLS-INTER MIAMI-ORLANDO SCAFP

    Un test sur la route déterminant

    Actuellement bloqué à la troisième place de la Conférence Est, Miami doit désormais se ressaisir avant un déplacement crucial à Toronto, prévu le samedi 9 mai. Ce match de la 12^e journée constituera un test majeur pour le caractère de l’équipe et sa capacité à tenir compte de l’avertissement de Messi concernant la discipline défensive. Après avoir laissé filer des points importants à domicile, les champions subissent une pression croissante pour corriger leurs faiblesses défensives, sous peine de perdre du terrain dans la course à un bon classement pour les play-offs.

Major League Soccer
Toronto FC crest
Toronto FC
TFC
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Major League Soccer
CF Montreal crest
CF Montreal
MTL
Orlando City crest
Orlando City
ORL