« C'est inacceptable » : le message sans détour de Lionel Messi à ses coéquipiers de l'Inter Miami après avoir vu les tenants du titre de la MLS Cup laisser filer une avance de trois buts et s'incliner face à Orlando City

La frustration de Messi était palpable alors qu’il regagnait directement le tunnel à la fin du match, mais le défenseur Ian Fray a ensuite révélé la sévérité du discours d’après-match du capitaine. S’adressant aux médias, Fray a décrit l’ambiance qui régnait dans les vestiaires et l’ultimatum précis lancé par leur leader. Il a déclaré : « Notre capitaine a pris la parole et nous a évidemment fait part de ses sentiments. Il nous a encouragés pour le prochain match et a déclaré que cela était inacceptable. Nous partageons tous son avis : cette performance est inacceptable et ne se reproduira pas, c’est une certitude. »



