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« C'est inacceptable » : le message sans détour de Lionel Messi à ses coéquipiers de l'Inter Miami après avoir vu les tenants du titre de la MLS Cup laisser filer une avance de trois buts et s'incliner face à Orlando City
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Une véritable catastrophe s’est produite lors du Florida Derby.
Les difficultés de Miami au nouveau Nu Stadium ont atteint leur paroxysme samedi : menés 3-0, les locaux ont finalement craqué 4-3 face à Orlando. Le but de Messi à la 33^e minute semblait pourtant tuer le match, mais un triplé de Martin Ojeda a lancé une remontée spectaculaire des visiteurs. Le coup de grâce, signé Tyrese Spicer à la 93^e minute, laisse les champions sans victoire à domicile pour la quatrième fois consécutive.
La colère du capitaine
La frustration de Messi était palpable alors qu’il regagnait directement le tunnel à la fin du match, mais le défenseur Ian Fray a ensuite révélé la sévérité du discours d’après-match du capitaine. S’adressant aux médias, Fray a décrit l’ambiance qui régnait dans les vestiaires et l’ultimatum précis lancé par leur leader. Il a déclaré : « Notre capitaine a pris la parole et nous a évidemment fait part de ses sentiments. Il nous a encouragés pour le prochain match et a déclaré que cela était inacceptable. Nous partageons tous son avis : cette performance est inacceptable et ne se reproduira pas, c’est une certitude. »
Leçons sur la responsabilité
Cette défaite porte un coup dur sur le plan psychologique à Miami, qui peine à s'imposer dans son nouveau stade malgré les huit buts inscrits par Messi en dix apparitions cette saison. Son coéquipier Noah Allen a fait écho aux propos de son capitaine, reconnaissant que le moral de l'équipe s'était effondré bien trop tôt dans la rencontre. Allen a ajouté : « L'état d'esprit de toute l'équipe après le troisième but était désastreux, c'est quelque chose qui doit changer... Tout le monde a été très mauvais, donc il faut juste passer à autre chose. »
- AFP
Un test sur la route déterminant
Actuellement bloqué à la troisième place de la Conférence Est, Miami doit désormais se ressaisir avant un déplacement crucial à Toronto, prévu le samedi 9 mai. Ce match de la 12^e journée constituera un test majeur pour le caractère de l’équipe et sa capacité à tenir compte de l’avertissement de Messi concernant la discipline défensive. Après avoir laissé filer des points importants à domicile, les champions subissent une pression croissante pour corriger leurs faiblesses défensives, sous peine de perdre du terrain dans la course à un bon classement pour les play-offs.