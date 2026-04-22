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Kaylin Kyle Mic'd Up (04.22.2026)GOAL
Thomas Hindle

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« C’est impressionnant de constater le parcours accompli par la Major League Soccer », déclare Kaylyn Kyle, journaliste d’Apple TV, à propos des Vancouver Whitecaps, de l’équipe du Canada de Jesse Marsch et de l’arrivée de Neymar en MLS

Major League Soccer
Canada
Inter Miami CF
Vancouver Whitecaps
J. Marsch
FEATURES

Au micro : Kaylyn Kyle passe en revue les équipes canadiennes de la MLS, évoque les noms que l'Inter Miami pourrait envisager pour remplacer Javier Mascherano, et explique pourquoi Neymar serait un excellent choix pour l'Amérique du Nord.

Kaylyn Kyle est fière d’être Canadienne. Ce n’est un secret pour personne : l’ancienne star de l’équipe nationale féminine, native des environs de Vancouver, porte dans son cœur les joueurs canadiens qui brillent en MLS. Un lien naturel les unit. Les Canadiens se serrent les coudes, et le football local est en plein essor. Kyle s’est dépensée sans compter pour la génération précédente ; aujourd’hui, elle savoure les fruits de cette moisson.

« Je me suis attiré des ennuis tellement de fois, et franchement, je m'en fiche. Je suis fière d'être Canadienne. Je m'en fiche. J'adore Vancouver. J'ai grandi avec les Whitecaps de Vancouver », confie-t-elle à GOAL.

Et c’est le moment idéal pour être supporter. Le club a disputé la finale de la MLS Cup la saison dernière et n’a été battu que par un exploit de Lionel Messi, manquant de remporter un titre largement mérité. Une performance d’autant plus remarquable que la franchise pourrait déménager prochainement. Bonne nouvelle pour Kyle et tous les amateurs canadiens : Vancouver est de retour et l’équipe pourrait même être encore meilleure.

« Pour moi, ils pratiquent l’un des plus beaux styles de football de la Major League Soccer, car ils savent jouer en profondeur. Mais ils disposent également de multiples façons de construire le jeu avec différents joueurs. Il y a Andrés Cubas et Sebastian Berhalter, qui sont sans doute deux des meilleurs doubles pivots de la ligue. Il y a Thomas Müller, qui n’a pas encore marqué, ce qui, quand cela arrivera, sera inquiétant pour les adversaires. Il y a Ryan Gauld, absent en raison d’une blessure. Il y a Brian White, en pleine course vers l’équipe nationale américaine. Beaucoup d’incertitudes, donc, mais aussi beaucoup de potentiel autour de Vancouver », conclut-elle.

C’est une excellente nouvelle : la Conférence Ouest, actuellement menée par les Whitecaps, regorge de talent. Le LAFC affiche un niveau de jeu élevé, mais les San Jose Earthquakes, en plein essor, ne sont pas en reste. Les cadors sont solides et le milieu de tableau n’a pas été aussi compétitif depuis longtemps. Kyle estime qu’il s’agit là d’une évolution incontestablement positive.

Dans ce championnat imprévisible, d’autres dossiers font également parler. Des rumeurs envoient Neymar au FC Cincinnati, un coup de théâtre qui, selon Kyle, pourrait s’avérer astucieux. Car l’attaquant brésilien a encore beaucoup à apporter.

« Neymar a sa place n'importe où. Je pense que ses frasques en dehors du terrain ont éclipsé le Neymar footballeur. Mais soyons tout à fait honnêtes : quand Messi et Cristiano Ronaldo étaient à leur apogée, à l'époque du FC Barcelone et du Real Madrid, Neymar était là, au même niveau. Il est sans doute, et reste sans doute, l'un des trois ou quatre meilleurs joueurs issus du Brésil, tant il est doué », ajoute-t-elle.

Un contexte effréné que Kyle décrypte semaine après semaine sur Apple TV. Elle s’est confiée à GOAL pour aborder la MLS, la Coupe du monde, Neymar et bien plus encore dans un nouveau numéro de Mic’d Up, la rubrique qui donne la parole aux analystes, commentateurs et autres spécialistes afin d’évaluer le pouls du football américain et international.

À noter : cette interview a été légèrement remaniée pour plus de concision et de clarté.

  • Vancouver Whitecaps FC v Minnesota United FCGetty Images Sport

    BILAN DE LA SAISON DE LA MLS JUSQU'À CE JOUR

    GOAL : Quel est ton bilan général de la saison de MLS jusqu’ici ?

    KYLE : Depuis plusieurs saisons, l’idée reçue voulait que la Conférence Est soit plus relevée que la Conférence Ouest, avec davantage d’équipes compétitives. Or, ce narrative a changé cette année. Cette année, la tendance s’inverse : l’Ouest affiche un niveau de compétition plus élevé, une situation nouvelle. Parallèlement, huit ou neuf formations prennent clairement leurs distances avec le reste du peloton. Ce sont précisément ces clubs qui ont investi massivement pour attirer de grands joueurs. Une concentration de talents qui constitue, selon moi, une première en Major League Soccer.

    GOAL : EST-CE UNE BONNE CHOSE ?

    KYLE : C’est le cas en Premier League, en Liga ou en Ligue 1, où l’on connaît souvent d’avance la place finale des équipes. En MLS, toute prévision est un casse-tête : d’une semaine à l’autre, impossible de savoir qui va l’emporter. Les pronostics de pré-saison sont à la fois exaltants et épuisants.

    Je perçois aussi un changement dans le discours général sur la ligue, notamment en raison des sommes colossales investies dans les infrastructures : environ 10 milliards de dollars en Amérique du Nord. Cela contraste fortement avec la situation il y a quelques années, quand Don Garber est devenu commissaire et qu’il n’y avait que dix franchises. Aujourd’hui, nous disposons de stades et de centres d’entraînement dédiés. La Coupe du monde approche : plusieurs sélections nationales viendront s’installer dans ces infrastructures de pointe, preuve supplémentaire de la maturité atteinte par la MLS en seulement trois décennies.

    • Publicité
  • Thomas Muller Vancouver Whitecaps 12062025(C)Getty Images

    À propos des clubs canadiens de MLS

    GOAL : Que penses-tu des chances de Vancouver cette saison ? Que leur faut-il pour aller au bout ? Finalistes de la Coupe l’an passé, ils semblent pourtant encore manquer d’un quelque chose.

    KYLE :On m’a souvent réprimandé pour mon parti pris, mais peu m’importe : je suis un fier Canadien et j’adore Vancouver. J’ai grandi avec les Whitecaps.

    Aujourd’hui, je ne crois pas qu’il manque grand-chose à Vancouver. Si l’on se penche sur les deux dernières saisons des Whitecaps sous la houlette de Jesper Sorensen, je le compte parmi mes entraîneurs préférés de MLS. Il a instauré une véritable philosophie de jeu. Sous Vanni Sartini, nous n’avions pas cette identité. Il a posé les bases et apporté sa personnalité excentrique, insufflant confiance à l’effectif.

    Sorensen, arrivé depuis, impose l’un des plus beaux styles de la Major League Soccer : une équipe capable de jouer en profondeur tout en multipliant les schémas de construction grâce à une palette de joueurs complémentaires. À commencer par le duo Andres Cubas – Sebastian Berhalter, sans doute l’une des meilleures paires de milieux défensifs de la ligue. Ajoutez à cela Thomas Müller, dont l’explosion est attendue, ainsi que Ryan Gauld, de retour de blessure. Brian White, lui, frappe à la porte de l’équipe nationale américaine. Reste à savoir comment le club gérera ses éventuelles ventes de joueurs. Contrairement au Philadelphia Union, qui se vide régulièrement de ses cadres, Vancouver parvient jusqu’ici à conserver son équilibre. Un tour de force.

    GOAL : À Montréal, le licenciement de l’entraîneur laisse peu de raisons d’espérer. Simple négligence ?

    KYLE : Qu’ils s’appellent Impact de Montréal ou FC Montréal, leur base de supporters est unique, et ils ont construit un stade dédié au soccer absolument impressionnant. Je pense avant tout aux supporters, présents dans les bons comme dans les mauvais moments, comme l’ont été les fans de Vancouver pendant des années. Aujourd’hui, Vancouver gagne, investit et recrute des joueurs de renom comme Thomas Müller ; j’ai dû relire la nouvelle pour le croire !

    Montréal, en revanche, n’a jamais eu cette ambition, hormis l’époque de Nacho Piatti, véritable pilier de l’équipe. Le club se contente souvent de vendre ses jeunes talents dès qu’ils émergent, ce qui est regrettable au vu du potentiel de la franchise.

    Toronto, de son côté, a connu des renforts déséquilibrés au poste de désignation, a opéré un recentrage stratégique et a investi lourdement sur Josh Sargent. Il faut donc que l’attaquant s’impose et score régulièrement ; sans cela, le club reste, à mon avis, à deux mercatos d’un vrai retour dans la course à l’Est.

    GOAL : Concernant Toronto, la situation est intéressante : on parle encore d’une phase de reconstruction pour l’instant…

    Combiende fois peut-on parler de « reconstruction » à propos de Toronto ? Le club investit pourtant massivement. J’admire cette franchise : il assume sans détour ses erreurs. Allez, on dépense 22 millions de dollars pour Josh Sargent, avec des bonus qui pourraient faire grimper le total à 27 millions. C’est vertigineux. Est-ce que je pense qu’ils ont trop payé ? Oui, je crois qu’ils auraient pu recruter trois joueurs pour combler les postes nécessaires à la construction de leur équipe.

  • Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    À PROPOS DU TRANSFERT DE NEYMAR EN MLS

    GOAL : Des rumeurs évoquent un transfert de Neymar au FC Cincinnati. Le Brésilien aurait-il sa place en MLS ?

    KYLE : Oui.

    GOAL : Tu en es vraiment convaincu ?

    Neymar a sa place partout. Ses frasques en dehors du terrain ont terni son image de footballeur, mais soyons honnêtes : au temps de la rivalité Messi-Cristiano Ronaldo, à Barcelone et au Real Madrid, il était de leur niveau. Il demeure l’un des trois ou quatre meilleurs Brésiliens de l’histoire, tant son talent est immense. Actuellement, à Santos, il est en forme et en bonne santé. Je ne serais donc pas surpris que Carlo Ancelotti le sélectionne pour le Brésil ; ce serait, à mon avis, une erreur de ne pas le faire.

    GOAL : Cela semble inévitable...

    KYLE : Cela doit se produire. Lors du dernier rassemblement du Brésil, personne n’a le même impact que Neymar quand il est à 100 %. Je pense que ce sera sa dernière Coupe du monde. C’est peut-être sa dernière chance de nous offrir une sortie en beauté. Ne nous sert pas une image du genre : « Il est au carnaval pour l’anniversaire de sa sœur. » Non, qu’il nous offre le Neymar que l’on aime et admire, ce joueur fantastique qui fait tant de bien au football, et qui mérite de partir sur une note positive.

  • Inter Miami CF v Austin FCGetty Images Sport

    Concernant Javier Mascherano et l’Inter Miami

    OBJECTIF : Si vous étiez Jorge Mas et David Beckham, quel entraîneur choisiriez-vous pour diriger l’Inter Miami ?

    KYLE : Quelles sont tes suggestions ? Fais-moi trois noms et je te donnerai mes deux options.

    GOAL : Je fonce avec Xavi...

    KYLE : C’est ma première idée.

    GOAL : Lionel Scaloni, après la Coupe du monde

    KYLE : Excellent choix. Oui, je sais que certains évoquent Wilfried Nancy, mais je pense qu’il vaut mieux qu’il reste à l’écart. Son style d’entraînement et les fortes personnalités du groupe risqueraient de créer des tensions. Je n’ai rien contre lui : c’est un entraîneur brillant, simplement ce poste ne lui convient pas. Je vois parfaitement Scaloni prendre la relève après l’Argentine, surtout s’ils réalisent une bonne Coupe du monde.

  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    À PROPOS DU CANADA ET DE LA COUPE DU MONDE

    GOAL : Quel est ton pronostic pour l’équipe nationale canadienne à la Coupe du monde ?

    KYLE : « Je prévois que nous terminerons en tête de notre groupe, puis que nous resterons à domicile pour jouer à Vancouver. Je pense également que nous franchirons le premier tour, soit le stade des 32es de finale. »

    GOAL : Cela constituerait-il un succès ?

    Oui, absolument. Avec 12 groupes de 48 équipes, ne pas sortir serait un échec. Honnêtement, je pense que nous avons le potentiel pour terminer en tête de notre groupe, puis espérons tomber sur un adversaire plus faible en huitièmes de finale. Mais Alphonso Davies doit être en bonne santé, et nous devons commencer à marquer des buts, des buts en jeu ouvert, parce que, je veux dire, deux buts lors des sept derniers matchs, ce n’est pas suffisant.

    GOAL : Pour faire suite à cela, que pensez-vous de Jesse Marsch ?

    Je l’adore : il est honnête, transparent, il a joué et entraîné au plus haut niveau, donc il comprend. Sa connaissance du haut niveau et sa transparence font la différence dans un groupe qui assume souvent le rôle d’outsider. Il sait remonter le moral de l’équipe et lui inculquer un pressing haut, à la manière des New York Red Bulls ou de l’ensemble de la structure Red Bull. Nous possédons les joueurs capables de répondre à cette exigence. Notre effectif est athlétique et équilibré entre jeunesse et expérience. Reste à savoir si Marsch optera pour une défense à quatre ou à cinq, et surtout quel rôle il confiera à Davies : arrière latéral, ailier ou attaquant. Pour l’instant, c’est une inconnue.