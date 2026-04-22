« C’est impressionnant de constater le parcours accompli par la Major League Soccer », déclare Kaylyn Kyle, journaliste d’Apple TV, à propos des Vancouver Whitecaps, de l’équipe du Canada de Jesse Marsch et de l’arrivée de Neymar en MLS

Kaylyn Kyle est fière d’être Canadienne. Ce n’est un secret pour personne : l’ancienne star de l’équipe nationale féminine, native des environs de Vancouver, porte dans son cœur les joueurs canadiens qui brillent en MLS. Un lien naturel les unit. Les Canadiens se serrent les coudes, et le football local est en plein essor. Kyle s’est dépensée sans compter pour la génération précédente ; aujourd’hui, elle savoure les fruits de cette moisson.

« Je me suis attiré des ennuis tellement de fois, et franchement, je m'en fiche. Je suis fière d'être Canadienne. Je m'en fiche. J'adore Vancouver. J'ai grandi avec les Whitecaps de Vancouver », confie-t-elle à GOAL.

Et c’est le moment idéal pour être supporter. Le club a disputé la finale de la MLS Cup la saison dernière et n’a été battu que par un exploit de Lionel Messi, manquant de remporter un titre largement mérité. Une performance d’autant plus remarquable que la franchise pourrait déménager prochainement. Bonne nouvelle pour Kyle et tous les amateurs canadiens : Vancouver est de retour et l’équipe pourrait même être encore meilleure.

« Pour moi, ils pratiquent l’un des plus beaux styles de football de la Major League Soccer, car ils savent jouer en profondeur. Mais ils disposent également de multiples façons de construire le jeu avec différents joueurs. Il y a Andrés Cubas et Sebastian Berhalter, qui sont sans doute deux des meilleurs doubles pivots de la ligue. Il y a Thomas Müller, qui n’a pas encore marqué, ce qui, quand cela arrivera, sera inquiétant pour les adversaires. Il y a Ryan Gauld, absent en raison d’une blessure. Il y a Brian White, en pleine course vers l’équipe nationale américaine. Beaucoup d’incertitudes, donc, mais aussi beaucoup de potentiel autour de Vancouver », conclut-elle.

C’est une excellente nouvelle : la Conférence Ouest, actuellement menée par les Whitecaps, regorge de talent. Le LAFC affiche un niveau de jeu élevé, mais les San Jose Earthquakes, en plein essor, ne sont pas en reste. Les cadors sont solides et le milieu de tableau n’a pas été aussi compétitif depuis longtemps. Kyle estime qu’il s’agit là d’une évolution incontestablement positive.

Dans ce championnat imprévisible, d’autres dossiers font également parler. Des rumeurs envoient Neymar au FC Cincinnati, un coup de théâtre qui, selon Kyle, pourrait s’avérer astucieux. Car l’attaquant brésilien a encore beaucoup à apporter.

« Neymar a sa place n'importe où. Je pense que ses frasques en dehors du terrain ont éclipsé le Neymar footballeur. Mais soyons tout à fait honnêtes : quand Messi et Cristiano Ronaldo étaient à leur apogée, à l'époque du FC Barcelone et du Real Madrid, Neymar était là, au même niveau. Il est sans doute, et reste sans doute, l'un des trois ou quatre meilleurs joueurs issus du Brésil, tant il est doué », ajoute-t-elle.

Un contexte effréné que Kyle décrypte semaine après semaine sur Apple TV. Elle s’est confiée à GOAL pour aborder la MLS, la Coupe du monde, Neymar et bien plus encore dans un nouveau numéro de Mic’d Up, la rubrique qui donne la parole aux analystes, commentateurs et autres spécialistes afin d’évaluer le pouls du football américain et international.

À noter : cette interview a été légèrement remaniée pour plus de concision et de clarté.