« C'est important pour moi d'avoir Xabi Alonso comme entraîneur » : le joueur évalué à 57 millions d'euros renonce finalement à l'Inter Milan et s'engage avec le Chelsea FC

Chelsea aurait donc coiffé l’Inter Milan au poteau. Selon la Gazzetta dello Sport, Palestra était pourtant sur le point de s’engager avec le champion d’Italie, pour un transfert estimé à 50 millions d’euros. Mais les Blues seraient désormais prêts à mettre un peu plus sur la table pour le joueur de 21 ans.

Le montant de base du transfert s’élèverait à 57 millions d’euros, et, avec les bonus, la somme pourrait atteindre 60 millions d’euros. Aux côtés de l’ex-star de Chelsea Jorginho, Palestra devient ainsi le troisième footballeur italien le plus cher de l’histoire. Seuls Sandro Tonali, passé du Milan à Newcastle en 2023 pour 60,8 millions d’euros, et Mateo Retegui, transféré de l’Atalanta à Al-Qadsiah en 2025 pour 61,75 millions d’euros, ont été encore plus onéreux.