Comme l’ont annoncé les Blues mercredi, Palestra quitte l’Atalanta Bergame pour rejoindre Stamford Bridge, où il a signé un contrat à long terme jusqu’en 2033.
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« C'est important pour moi d'avoir Xabi Alonso comme entraîneur » : le joueur évalué à 57 millions d'euros renonce finalement à l'Inter Milan et s'engage avec le Chelsea FC
Chelsea aurait donc coiffé l’Inter Milan au poteau. Selon la Gazzetta dello Sport, Palestra était pourtant sur le point de s’engager avec le champion d’Italie, pour un transfert estimé à 50 millions d’euros. Mais les Blues seraient désormais prêts à mettre un peu plus sur la table pour le joueur de 21 ans.
Le montant de base du transfert s’élèverait à 57 millions d’euros, et, avec les bonus, la somme pourrait atteindre 60 millions d’euros. Aux côtés de l’ex-star de Chelsea Jorginho, Palestra devient ainsi le troisième footballeur italien le plus cher de l’histoire. Seuls Sandro Tonali, passé du Milan à Newcastle en 2023 pour 60,8 millions d’euros, et Mateo Retegui, transféré de l’Atalanta à Al-Qadsiah en 2025 pour 61,75 millions d’euros, ont été encore plus onéreux.
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Transfert à Chelsea : Marco Palestra voulait à tout prix évoluer sous les ordres de Xabi Alonso.
Xabi Alonso, le nouvel entraîneur des Blues, a été un facteur clé dans sa décision de rejoindre Chelsea, comme l’a expliqué Palestra : « Je perçois chez lui une énergie incroyable. C’est l’un des meilleurs entraîneurs au monde, comme l’a démontré son succès au Bayer Leverkusen. Pour moi, c’est important d’avoir Xabi Alonso comme coach. Nous avons déjà échangé à deux reprises et il m’a clairement exposé ses attentes. J’ai hâte de le rencontrer et de démarrer l’entraînement à Chelsea. »
Alonso avait rejoint le Real Madrid l’été dernier, après deux ans et demi couronnés de succès à Leverkusen. Mais là-bas, les choses ne se sont pas déroulées comme espéré : après seulement environ six mois, l’aventure au Bernabéu a pris fin. Depuis la mi-mai, il est désormais clair qu’Alonso prendra les rênes d’un autre grand club : Chelsea. L’Espagnol a pour mission de ramener les Blues, seulement dixièmes en Premier League la saison passée, au sommet du championnat national et, si possible, sur la scène internationale.
Marco Palestra s'est illustré lors de son prêt à Cagliari.
Prêté à Cagliari la saison passée, Palestra, formé à l’Atalanta, s’est révélé en Serie A. Au sein de l’équipe classée 14e, le jeune joueur s’est imposé comme un titulaire indiscutable, inscrivant un but et délivrant quatre passes décisives en 37 matches de championnat. Ses performances avec Cagliari lui ont valu d’attirer l’attention de grands clubs et de recevoir sa première sélection en équipe d’Italie (deux capes à ce jour) en mars.
À Chelsea, il devra toutefois affronter une concurrence de haut niveau à son poste de prédilection, celui d’arrière droit, où Reece James et Malo Gusto sont déjà installés. Polyvalent, l’Italien peut aussi évoluer sur le flanc gauche, secteur où les Blues viennent de perdre Marc Cucurella, parti au Real Madrid. Enfin, Palestra possède également la capacité d’être aligné dans un rôle plus offensif sur le côté droit.
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Marco Palestra entre désormais dans le top 3 des transferts les plus onéreux de l’histoire du football italien.
Poste
Joueur
Remplacement
Indemnité de transfert
1
Mateo Retegui
De l’Atalanta Bergame à Al-Qadsiah (2025)
61,75 millions d'euros
2
Sandro Tonali
De l’AC Milan à Newcastle United (2023)
60,8 millions d'euros
3
Marco Palestra
De l’Atalanta Bergame au Chelsea FC (2026)
57 millions d’euros
Jorginho
Du SSC Naples au FC Chelsea (2018)
57 millions d’euros
5
Gianluigi Buffon
De Parme à la Juventus (2001)
52,88 millions d’euros