« C'est illégal ! » - Jon Obi Mikel affirme de manière sensationnelle qu'Arsenal « tente de tricher » pour remporter le titre de Premier League
« Vous avez dépensé près d'un milliard ! »
Mikel n'a pas mâché ses mots lors de son intervention explosive sur talkSPORT, remettant en question la stratégie tactique du club londonien au vu des sommes colossales dépensées lors du mercato. « Quand je regarde Arsenal jouer actuellement, je constate qu'ils dépendent uniquement, exclusivement, des corners. Vous avez dépensé près d'un milliard, Mikel Arteta... Et vous me dites que la seule façon de gagner des matchs, c'est grâce aux corners ? C'est ridicule », a-t-il déclaré.
Arteta accusé d'étouffer les stars créatives
Mikel estime que le talent créatif de l'équipe est étouffé, car Arteta se concentre sur des gains marginaux pour franchir la ligne d'arrivée. Arsenal a marqué 21 buts sur coups de pied arrêtés cette saison, un record dans le championnat, et seuls 35 de ses 100 buts toutes compétitions confondues ont été marqués en jeu ouvert. « La seule raison pour laquelle les supporters d'Arsenal ne se plaignent pas... c'est parce que leur équipe est en tête du championnat », a déclaré Mikel. « La créativité et le potentiel dont ils disposent ont complètement disparu. Nous ne les voyons plus. »
Allégations « illégales » concernant les coups de pied arrêtés
Mikel a critiqué la manière dont Arsenal gère ses adversaires lors des corners, les qualifiant de « désespérés » pour mettre fin à leur disette de 22 ans sans titre. « Ce qu'ils font lors des coups de pied arrêtés, pour moi, c'est illégal. Tout d'abord, ils gênent le gardien de but et maintenant ils commencent à retenir les joueurs », a poursuivi Mikel. « Quand vous retenez un joueur, quand vous empêchez un joueur de sauter, j'ai regardé le match contre Chelsea quand ils ont joué contre nous. Declan Rice retenait, je ne sais pas qui, l'arrière gauche, comment s'appelle-t-il [Jorrel Hato] ?
Il le retenait pour l'empêcher de sauter. Et pour moi, oui, pour moi, comment l'arbitre peut-il ne pas voir ça ? Même si le ballon entre, comment le VAR peut-il ne pas voir ça ? Et pour moi, le PGMOL, eh bien, ils doivent réagir et ils doivent le faire immédiatement, ils doivent mettre fin à ça, parce que s'ils ne le font pas, toutes les équipes vont commencer à le faire.
Et pour moi, c'est illégal. C'est ce que je veux dire, Arsenal essaie de tricher pour gagner la Premier League. Ils essaient de tricher pour gagner la Premier League. C'est une équipe qui veut absolument gagner la Premier League, parce qu'ils savent qu'ils ne l'ont pas gagnée depuis 22 ans, 23 ans. Et maintenant, ils sont tellement désespérés qu'ils veulent tricher pour y parvenir. »
Une question de légitimité du championnat
Mikel a conclu en refusant de reconnaître une éventuelle victoire d'Arsenal au titre. « Je ne les reconnaîtrais pas comme vainqueurs. Parce que pour moi, la façon dont ils gagnent leurs matchs est illégale. C'est illégal. À moins que la Premier League, dès ce week-end, ne mette fin à cela. Nous ne voulons pas voir cela dans le jeu », a-t-il ajouté. Lorsqu'on lui a demandé s'il suivrait de telles instructions tactiques, il a répondu sans détour : « Non, vous ne pouvez pas, parce qu'il [Arteta] a dépensé un milliard. »
