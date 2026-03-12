« C'est illégal ! » - Jon Obi Mikel affirme de manière sensationnelle qu'Arsenal « tente de tricher » pour remporter le titre de Premier League

Mikel a critiqué la manière dont Arsenal gère ses adversaires lors des corners, les qualifiant de « désespérés » pour mettre fin à leur disette de 22 ans sans titre. « Ce qu'ils font lors des coups de pied arrêtés, pour moi, c'est illégal. Tout d'abord, ils gênent le gardien de but et maintenant ils commencent à retenir les joueurs », a poursuivi Mikel. « Quand vous retenez un joueur, quand vous empêchez un joueur de sauter, j'ai regardé le match contre Chelsea quand ils ont joué contre nous. Declan Rice retenait, je ne sais pas qui, l'arrière gauche, comment s'appelle-t-il [Jorrel Hato] ?

Il le retenait pour l'empêcher de sauter. Et pour moi, oui, pour moi, comment l'arbitre peut-il ne pas voir ça ? Même si le ballon entre, comment le VAR peut-il ne pas voir ça ? Et pour moi, le PGMOL, eh bien, ils doivent réagir et ils doivent le faire immédiatement, ils doivent mettre fin à ça, parce que s'ils ne le font pas, toutes les équipes vont commencer à le faire.

Et pour moi, c'est illégal. C'est ce que je veux dire, Arsenal essaie de tricher pour gagner la Premier League. Ils essaient de tricher pour gagner la Premier League. C'est une équipe qui veut absolument gagner la Premier League, parce qu'ils savent qu'ils ne l'ont pas gagnée depuis 22 ans, 23 ans. Et maintenant, ils sont tellement désespérés qu'ils veulent tricher pour y parvenir. »