« C'est Harry Kane ! » - Vincent Kompany s'exprime sur l'objectif de l'attaquant du Bayern Munich de battre le « record incroyable » de Robert Lewandowski du plus grand nombre de buts marqués en une saison de Bundesliga

La légende du Bayern Mario Basler a déclaré avec audace plus tôt cette saison que l'international anglais avait les qualités nécessaires pour surpasser Lewandowski, même s'il dépense plus d'énergie sur le terrain.

Il a déclaré : « Je pense que Harry Kane est un joueur différent. Lewandowski n'était pas le genre de joueur à travailler aussi dur en défense. Harry Kane, lui, le fait.

Kane est parfois utilisé comme remplaçant de Nicolas Jackson lorsqu'il entre en jeu, et il évolue aussi fréquemment au milieu de terrain, où il récupère le ballon et le distribue. Je pense qu'il a une chance de battre le record de buts cette saison. Pour moi, c'est un attaquant exceptionnel et le joueur de l'année. »

Lewandowski, quant à lui, a déclaré à propos de son propre record : « Je me suis dit que j'avais marqué 41 buts en 29 matchs cette saison-là. C'est le chiffre que j'avais en tête.

J'avais battu le record en jouant 29 matchs. Je veux être honnête et dire que j'apprécie encore plus ce record. J'en suis fier. 41 buts en 29 matchs. Je voyais cela davantage dans ce contexte et non pas en fonction du fait que le record serait battu ou non. »