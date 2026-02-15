Getty Images Sport
« C'est Harry Kane ! » - Vincent Kompany s'exprime sur l'objectif de l'attaquant du Bayern Munich de battre le « record incroyable » de Robert Lewandowski du plus grand nombre de buts marqués en une saison de Bundesliga
Kane atteint les 500 buts en carrière lors de la victoire du Werder
Grâce à son doublé contre le Werder, Kane est devenu le premier Anglais à atteindre les 500 buts professionnels, franchissant ainsi une nouvelle étape importante dans sa remarquable carrière. Le prochain objectif sur sa liste est le record de Lewandowski du plus grand nombre de buts marqués en une seule saison de Bundesliga (34 matchs), avec 41 buts à battre.
Kompany veut d'abord remporter la Bundesliga
Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que Kane pouvait battre le record de Lewandowski, Kompany a répondu : « Je suppose que le titre de champion est beaucoup plus important pour lui que le record. » Le Belge a ensuite ajouté en riant : « Mais peut-être que je me trompe, car j'étais défenseur, pas attaquant ! C'est Harry Kane, il a toujours marqué des buts et continuera à le faire. »
Kane révèle quand il pensera à un record « incroyable »
Kane lui-même a également été interrogé sur la possibilité d'égaler les 41 buts de Lewandowski, mais il a admis que cette discussion serait pour plus tard dans la saison. Il a déclaré : « Tout est possible, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est un record incroyable. Je suis dans une bonne passe en ce moment. C'est agréable d'aider l'équipe. Nous verrons où j'en suis en avril, je commencerai à y penser à ce moment-là. Mais pour l'instant, je me concentre uniquement sur le prochain match. »
Avec un total de 26 buts cette saison, Kane a désormais dépassé sept équipes entières de la Bundesliga, devançant Heidenheim (19), St Pauli (20), Werder (22), Hambourg, Augsbourg (24 chacun), Mayence et Borussia Mönchengladbach (25 chacun). Il est également le meilleur buteur des cinq grands championnats européens, ses plus proches rivaux étant Kylian Mbappé du Real Madrid avec 23 buts et Erling Haaland de Manchester City avec 22 buts.
Le capitaine anglais soutenu pour entrer dans l'histoire
La légende du Bayern Mario Basler a déclaré avec audace plus tôt cette saison que l'international anglais avait les qualités nécessaires pour surpasser Lewandowski, même s'il dépense plus d'énergie sur le terrain.
Il a déclaré : « Je pense que Harry Kane est un joueur différent. Lewandowski n'était pas le genre de joueur à travailler aussi dur en défense. Harry Kane, lui, le fait.
Kane est parfois utilisé comme remplaçant de Nicolas Jackson lorsqu'il entre en jeu, et il évolue aussi fréquemment au milieu de terrain, où il récupère le ballon et le distribue. Je pense qu'il a une chance de battre le record de buts cette saison. Pour moi, c'est un attaquant exceptionnel et le joueur de l'année. »
Lewandowski, quant à lui, a déclaré à propos de son propre record : « Je me suis dit que j'avais marqué 41 buts en 29 matchs cette saison-là. C'est le chiffre que j'avais en tête.
J'avais battu le record en jouant 29 matchs. Je veux être honnête et dire que j'apprécie encore plus ce record. J'en suis fier. 41 buts en 29 matchs. Je voyais cela davantage dans ce contexte et non pas en fonction du fait que le record serait battu ou non. »
