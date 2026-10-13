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« C’est gênant, non ? » : Kate Scott lance une pique hilarante à Micah Richards au sujet des accusations d’infractions financières visant Manchester City
Une entrée en matière brutale laisse Richards sous le choc
L’ambiance pleine de plaisanteries de CBS Sports Golazo a atteint un nouveau sommet lors d’une récente émission, quand Scott a décidé de s’en prendre à Richards. En présentant le plateau de stars, elle a commencé par énumérer le palmarès exceptionnel de Thierry Henry : Coupe du monde, Championnat d’Europe, Ligue des champions, Premier League et Liga. Elle est ensuite passée à Jamie Carragher, dont la carrière a été marquée par des victoires en Ligue des champions, en Coupe de l’UEFA, en Coupe d’Angleterre et en Coupe de la Ligue anglaise.
Mais le ton a radicalement changé au moment de présenter l’ancien arrière droit de Manchester City. Scott n’a pas pris de gants : elle a souligné l’écart de palmarès entre les trois consultants avant d’évoquer les problèmes juridiques qui planent sur l’Etihad Stadium. L’échange est rapidement devenu viral, les spectateurs réagissant à l’audace de la plaisanterie. Beaucoup ont relevé que la réplique incisive de la présentatrice avait momentanément laissé Richards sans voix.
- Getty
Richards embarrassé par une entrée en matière brutale
L’échange est rapidement devenu viral, les téléspectateurs réagissant au culot de la plaisanterie. Beaucoup ont relevé que la réplique cinglante de Scott avait momentanément laissé Richards sans voix. « Alors... c’est gênant, non ? En fait, il a remporté moins de titres que tous les autres autour de cette table. Pour l’instant, il est encore vainqueur de la Premier League et de la Coupe d’Angleterre… jusqu’à ce qu’il doive rendre ses médailles à quelqu’un à Stoke ou à Manchester United. Qu’est-ce qu’il va gagner ensuite, les gars ? Big Meeks… Micah Richards ! », a lancé Scott. La séquence a été publiée sur le compte officiel de CBS Sports Golazo sur les réseaux sociaux, où des supporters ont qualifié cette présentation de particulièrement féroce.
Le contexte des accusations financières
Les remarques incisives de Scott faisaient directement référence au long bras de fer juridique entre Manchester City et la Premier League. L’affaire a véritablement débuté en février 2023, lorsque la Premier League a officiellement accusé le club de plus de 100 infractions présumées à son règlement financier. Ces accusations portaient sur de nombreux aspects et couvraient une période de neuf ans, entre 2009 et 2018, durant laquelle Richards était régulièrement titulaire dans l’équipe première de City.
L’enquête de la Premier League s’est concentrée sur plusieurs points clés, notamment l’exactitude des informations financières communiquées aux autorités et les détails de la rémunération des joueurs et des entraîneurs. Le club était en outre accusé de ne pas avoir coopéré à l’enquête de la Premier League pendant plusieurs années. Si City a toujours nié toute faute, le nombre même des accusations en fait l’une des affaires judiciaires les plus importantes de l’histoire du football anglais, jetant une ombre sur sa domination nationale.
- AFP
Les médailles de Richards au cœur d’une blague de Manchester City
Richards, qui a connu une décennie fructueuse au club entre 2005 et 2015, a été un élément clé de l’effectif vainqueur de la Coupe d’Angleterre en 2011 et du titre historique de champion de Premier League lors de la saison 2011-12. Comme il a remporté ses médailles pendant la période actuellement examinée, il est souvent la cible de plaisanteries sur un éventuel retrait des titres. Si les propos de Scott étaient tenus sur le ton de la plaisanterie, ils reflètent la réelle incertitude qui entoure les succès passés du club depuis l’annonce des accusations.
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