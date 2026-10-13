L’ambiance pleine de plaisanteries de CBS Sports Golazo a atteint un nouveau sommet lors d’une récente émission, quand Scott a décidé de s’en prendre à Richards. En présentant le plateau de stars, elle a commencé par énumérer le palmarès exceptionnel de Thierry Henry : Coupe du monde, Championnat d’Europe, Ligue des champions, Premier League et Liga. Elle est ensuite passée à Jamie Carragher, dont la carrière a été marquée par des victoires en Ligue des champions, en Coupe de l’UEFA, en Coupe d’Angleterre et en Coupe de la Ligue anglaise.

Mais le ton a radicalement changé au moment de présenter l’ancien arrière droit de Manchester City. Scott n’a pas pris de gants : elle a souligné l’écart de palmarès entre les trois consultants avant d’évoquer les problèmes juridiques qui planent sur l’Etihad Stadium. L’échange est rapidement devenu viral, les spectateurs réagissant à l’audace de la plaisanterie. Beaucoup ont relevé que la réplique incisive de la présentatrice avait momentanément laissé Richards sans voix.



