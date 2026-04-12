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« C’est fini ! » : Pep Guardiola lance un avertissement sans appel aux joueurs de Manchester City avant les deux confrontations cruciales face à Chelsea puis Arsenal
Un match décisif à Stamford Bridge
La défaite inattendue d’Arsenal a offert un coup de pouce à Manchester City dans la course au titre de Premier League, mais Guardiola reste lucide sur l’ampleur de la tâche. Avec deux matchs en retard et un choc majeur contre les Gunners qui se profile la semaine prochaine, l’entraîneur des Citizens insiste : il faut d’abord se concentrer sur le déplacement de dimanche à Chelsea. Les enjeux sont maximaux pour les champions en titre, et Guardiola a été d’une honnêteté brutale sur les conséquences d’un mauvais résultat dans l’ouest de Londres.
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Guardiola lance un avertissement
À huit journées de la fin, la marge d’erreur s’est complètement évaporée. Souvent loué pour sa capacité à enchaîner les victoires en fin de saison, Manchester City doit, selon Guardiola, signer un sans-faute jusqu’en mai pour conserver son titre.
« Concernant Arsenal, s’ils ne s’imposent pas à Stamford Bridge – ce qui est loin d’être acquis –, nous n’aurons peut-être pas besoin de tenir la conférence de presse avant notre match contre eux, car le titre sera déjà attribué », a déclaré Guardiola aux journalistes. « Tout le monde le sait. Vous le savez, je le sais, les joueurs le savent, tout le monde le sait. L'Angleterre entière le sait. Alors, combien de matchs restent-ils ? Il faut tous les gagner, sans exception. Aucun nul n'est autorisé. Oubliez ça. »
« Aura », forgée dans l’expérience
Après six titres de Premier League glanés en dix saisons à Manchester, l’équipe de Guardiola traîne un poids psychologique que peu de rivaux peuvent revendiquer. Si le technicien catalan admet que ce palmarès peut intimider, il martèle que l’histoire ne suffira pas à remporter les matchs de cette saison.
« Cette aura ne garantit pas la victoire. Pour la plupart des joueurs, pas aujourd’hui mais dans un passé récent, c’est simplement : “OK, on l’a fait plusieurs fois, on peut le refaire” », explique Guardiola. « Mais cette aura ne suffit pas pour remporter un championnat. La Premier League s’étale sur onze mois ; pendant cette période, il y a beaucoup de matchs où l’on joue bien sans pour autant gagner. Aujourd’hui, nous ne sommes pas septièmes ou huitièmes, nous sommes deuxièmes et nous nous battons. Ce n’est pas une mauvaise saison. »
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La « reprise printanière » et les perspectives d’avenir
La domination historique de City ces derniers mois s’appuie sur des statistiques impressionnantes : le club a remporté 28 de ses 31 derniers matchs disputés en avril. Guardiola a plaisanté en attribuant cette forme éclatante à l’amélioration du temps : « Quand le soleil brille au printemps, notre moral remonte et nous nous sentons mieux. C’est pour ça que nous gagnons des matchs. Cette saison, nous n’avons pas été bons parce que le temps n’était pas clément ! »