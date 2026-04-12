À huit journées de la fin, la marge d’erreur s’est complètement évaporée. Souvent loué pour sa capacité à enchaîner les victoires en fin de saison, Manchester City doit, selon Guardiola, signer un sans-faute jusqu’en mai pour conserver son titre.

« Concernant Arsenal, s’ils ne s’imposent pas à Stamford Bridge – ce qui est loin d’être acquis –, nous n’aurons peut-être pas besoin de tenir la conférence de presse avant notre match contre eux, car le titre sera déjà attribué », a déclaré Guardiola aux journalistes. « Tout le monde le sait. Vous le savez, je le sais, les joueurs le savent, tout le monde le sait. L'Angleterre entière le sait. Alors, combien de matchs restent-ils ? Il faut tous les gagner, sans exception. Aucun nul n'est autorisé. Oubliez ça. »