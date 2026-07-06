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« C’est fini » : Neymar met un terme à sa carrière internationale après une sortie émotionnelle de la dernière Coupe du monde, concluant ainsi le parcours du meilleur buteur de l’histoire de la Seleção
Des adieux émouvants dans le New Jersey
Neymar a officiellement annoncé sa retraite internationale après l’élimination surprise du Brésil de la Coupe du monde. Le joueur de 34 ans a fondu en larmes sur la pelouse lorsque la Seleção a été évincée du tournoi en huitièmes de finale, battue 2-1 par la Norvège.
Bien qu’il ait transformé un penalty de consolation dans les dernières secondes, l’attaquant légendaire a confirmé dans la zone mixte qu’il ne revêtirait plus jamais le maillot auriverde. Cette défaite met ainsi un point final à une carrière internationale de 16 ans au plus haut niveau.
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Le mot de la fin de l’icône
Peu après le coup de sifflet final, Neymar a tiré le bilan de son parcours en sélection, soulignant la symétrie d’une carrière qui s’achève là où elle avait atteint son apogée. Ému par la défaite, il s’est présenté devant les médias pour confirmer son départ.
« J'ai essayé. J'ai essayé », a-t-il admis après la rencontre. « Tout a commencé ici, au MetLife Stadium, et c'est ici que ça s'achève. C'est fini maintenant. »
Les chiffres d'une carrière légendaire
Neymar quitte la scène internationale en véritable monstre des statistiques. En 130 sélections avec le Brésil, il s’est imposé comme le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, dépassant la légende Pelé. Son compteur, affichant 80 buts et 59 passes décisives, atteste de son rôle central dans les succès nationaux des quinze dernières années.
Même si la gloire en Coupe du monde lui a échappé, son héritage reste intact. Il quitte la scène internationale comme le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du Brésil, après avoir porté le poids du mythique maillot n°10 à travers plusieurs cycles de tournois et divers systèmes de jeu, tout en demeurant le pivot de la créativité de la Seleção.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour la Seleção ?
Avec le départ de Neymar, la Confédération brésilienne de football (CBF) doit désormais remplacer un joueur qui a façonné l’identité offensive de la Seleção depuis 2010. Après la prolongation du contrat de Carlo Ancelotti, officialisée mi-mai 2026 jusqu’en 2030, l’équipe nationale s’apprête à vivre une transition majeure en vue du prochain cycle de compétitions internationales.
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