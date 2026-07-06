« C’est fini » : Neymar met un terme à sa carrière internationale après une sortie émotionnelle de la dernière Coupe du monde, concluant ainsi le parcours du meilleur buteur de l’histoire de la Seleção

Neymar a officiellement annoncé sa retraite internationale après l’élimination surprise du Brésil de la Coupe du monde. Le joueur de 34 ans a fondu en larmes sur la pelouse lorsque la Seleção a été évincée du tournoi en huitièmes de finale, battue 2-1 par la Norvège.

Bien qu’il ait transformé un penalty de consolation dans les dernières secondes, l’attaquant légendaire a confirmé dans la zone mixte qu’il ne revêtirait plus jamais le maillot auriverde. Cette défaite met ainsi un point final à une carrière internationale de 16 ans au plus haut niveau.



