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« C’est fini » : le directeur sportif de l’OL confirme le retour d’Endrick au Real Madrid après un prêt « exceptionnel »
Le responsable du recrutement confirme son départ
Matthieu Louis-Jean, responsable du recrutement à l’OL, a confirmé qu’Endrick rejoindra Madrid cet été, concluant ainsi un prêt de cinq mois marquant. L’attaquant de 19 ans était arrivé en janvier dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, et malgré l’enthousiasme suscité par ses performances, les contraintes financières et contractuelles empêchent tout transfert définitif ou prolongation.
S’adressant à la presse après la dernière sortie de l’OL, une défaite 4-0 à domicile contre Lens, le dirigeant a évoqué la possibilité de conserver la pépite brésilienne. « Oui, nous aimerions le garder, mais pour l’instant, cela semble très improbable », a-t-il admis. « On a envie de prolonger son contrat. Est-ce possible ? C’est une autre histoire. Ce prêt a été très bénéfique pour Endrick ; il a passé un excellent moment ici. Il a été surprenant, incroyable dans la façon dont il s’est adapté. Il parle déjà français, ce qui est incroyable. C’est un bon garçon. »
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Un impact immédiat en Ligue 1
Les statistiques d’Endrick lors de son bref passage dans la région rhénane parlent d’elles-mêmes. En seulement 21 apparitions toutes compétitions confondues, l’adolescent brésilien a inscrit huit buts et délivré huit passes décisives, s’imposant comme l’un des joueurs les plus prolifiques du championnat depuis le début de l’année.
Louis-Jean n’a pas tarit d’éloges au sujet de la contribution du jeune joueur à la remontée spectaculaire de l’équipe en fin de saison : « Il nous a beaucoup apporté en très peu de temps. Il a répondu à nos attentes. C’est un jeune joueur qui va progresser, et j’espère qu’il ira à la Coupe du monde et qu’il y fera une excellente compétition. Nous avons passé de bons moments ensemble. Est-ce que cela va continuer ? Aujourd’hui, c’est fini, oui. »
Sentiments personnels et foi
Déjà épanoui au Groupama Stadium, le joueur n’a jamais fermé la porte à un retour, sous réserve que les conditions s’y prêtent. Après sa récente victoire contre Rennes, Endrick a abordé son avenir avec calme, confiant son parcours à une puissance supérieure. Son lien avec les supporters lyonnais s’est illustré lors de son dernier remplacement face à Lens, salué par une ovation debout.
Réfléchissant à son passage en France, il avait précédemment déclaré : « Je vis au jour le jour. Aujourd’hui, c’était génial, j’en suis très heureux. Je suis très heureux ici, il y a une bonne équipe, un bon staff, de bons coéquipiers. Je m’en sors très bien, je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis toujours avec Dieu. Quoi que Dieu me dise, je le ferai. Si je dois rester à Lyon, aller à Madrid, je ferai ce que Dieu me dira. Je vais attendre de voir ce que Dieu me dira. Mais je suis très heureux. »
- AFP
Les préparatifs de l'OL en vue de la Ligue des champions
Après le départ d’Endrick, l’OL doit se préparer à un été dense et aux épreuves des tours préliminaires de la Ligue des champions. Quatrièmes de Ligue 1, les Rhodaniens entament donc très tôt la préparation de la prochaine saison. Le responsable du recrutement, Louis-Jean, a confirmé que son équipe collaborait déjà avec l’entraîneur Paulo Fonseca pour identifier des renforts capables de répondre aux exigences européennes.
« Nous nous y préparons, nous avons déjà commencé à travailler », a-t-il déclaré. « Ce sera complexe, car les matchs de haut niveau s’enchaînent très vite. Nous avons déjà commencé à travailler avec Paulo (Fonseca) et Benjamin (Charier) sur les joueurs qui pourraient nous rejoindre. Nous allons digérer cette saison, qui a été très bonne pour nous ; nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. »