« C’est fini » : le directeur sportif de l’OL confirme le retour d’Endrick au Real Madrid après un prêt « exceptionnel »

Matthieu Louis-Jean, responsable du recrutement à l’OL, a confirmé qu’Endrick rejoindra Madrid cet été, concluant ainsi un prêt de cinq mois marquant. L’attaquant de 19 ans était arrivé en janvier dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, et malgré l’enthousiasme suscité par ses performances, les contraintes financières et contractuelles empêchent tout transfert définitif ou prolongation.

S’adressant à la presse après la dernière sortie de l’OL, une défaite 4-0 à domicile contre Lens, le dirigeant a évoqué la possibilité de conserver la pépite brésilienne. « Oui, nous aimerions le garder, mais pour l’instant, cela semble très improbable », a-t-il admis. « On a envie de prolonger son contrat. Est-ce possible ? C’est une autre histoire. Ce prêt a été très bénéfique pour Endrick ; il a passé un excellent moment ici. Il a été surprenant, incroyable dans la façon dont il s’est adapté. Il parle déjà français, ce qui est incroyable. C’est un bon garçon. »