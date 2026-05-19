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« C’est fini ! » : Antonio Conte quitte Naples un an avant la fin de son contrat, « sans avoir trouvé d’accord ailleurs »
Un départ surprise de Naples
L’ère Conte à Naples prend officiellement fin. Malgré sa mission de reconstruire les Partenopei après une décevante 10e place lors de la saison 2023-2024, le technicien italien a estimé que son passage au Stadio Diego Armando Maradona était arrivé à son terme. Ce départ soudain surprend un club qui misait sur sa stabilité à long terme.
Alors qu’il se prépare pour son dernier match sur le banc napolitain, le technicien de 54 ans effectue le tour des institutions pour ses adieux. Mardi, lors d’un moment émouvant, il s’est rendu au Palazzo San Giacomo pour rencontrer le maire de Naples, Gaetano Manfredi.
Accompagné du directeur général de la ville, Pasquale Granata, ce rendez-vous a officialisé ses adieux aux élus locaux qui ont soutenu son projet durant son passage à l’ombre du Vésuve.
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Selon nos informations, le club n’a prévu ni indemnité de licenciement ni plan de départ pour l’entraîneur.
Les circonstances de son départ évoquent davantage une séparation à l’amiable qu’un conflit amer. Selon Fabrizio Romano, Conte partira sans indemnité de départ et n’a pas encore signé avec un autre club, ce qui souligne sa volonté de prendre un nouveau départ, qu’un autre poste prestigieux l’attende ou non.
Selon les informations disponibles, sa décision n’a pas été prise dans la précipitation des dernières semaines de compétition, mais mûrie depuis plusieurs semaines afin que la direction du club ne soit pas totalement prise au dépourvu.
Pour le président Aurelio De Laurentiis, ce départ acte le lancement d’une nouvelle quête d’entraîneur, afin de trouver un successeur capable de poursuivre le travail entrepris par Conte.
L'hommage final du maire
Lors de sa visite à la mairie, le respect mutuel entre l’entraîneur et les autorités locales était palpable. Le maire Manfredi s’est toujours montré un fervent défenseur des méthodes du technicien, saluant récemment l’ancien coach de l’Inter pour sa volonté sans faille de remporter des victoires.
« C’est un gagnant ; au final, ce sont les résultats qui comptent et les supporters veulent gagner », a souligné le maire lors de leur dernière rencontre.
En se rendant chez le maire avant de s’exprimer une dernière fois devant ses joueurs et les médias, l’entraîneur a manifesté un respect institutionnel rare dans le football italien, souvent sujet aux turbulences. Une sortie diplomatique pour un parcours que beaucoup imaginaient plus long.
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Quel avenir pour Conte et Naples ?
Alors que le cri « C'est fini ! » résonne dans les rues de Naples, les supporters se demandent quel avenir les attend. Antonio Conte était devenu le visage d'un Napoli nouveau, discipliné, et son départ laisse un vide immense sur le banc.
Son départ sans club de destination laisse penser qu’il pourrait prendre une pause ou attendre un projet à sa mesure.
De leur côté, les dirigeants napolitains doivent désormais se projeter sur le mercato estival et trouver un nouveau leader capable d’imprimer sa marque. Privé de la continuité incarnée par Conte, le club doit agir vite pour préserver les gains sportifs de la saison écoulée.