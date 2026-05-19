« C’est fini ! » : Antonio Conte quitte Naples un an avant la fin de son contrat, « sans avoir trouvé d’accord ailleurs »

L’ère Conte à Naples prend officiellement fin. Malgré sa mission de reconstruire les Partenopei après une décevante 10e place lors de la saison 2023-2024, le technicien italien a estimé que son passage au Stadio Diego Armando Maradona était arrivé à son terme. Ce départ soudain surprend un club qui misait sur sa stabilité à long terme.

Alors qu’il se prépare pour son dernier match sur le banc napolitain, le technicien de 54 ans effectue le tour des institutions pour ses adieux. Mardi, lors d’un moment émouvant, il s’est rendu au Palazzo San Giacomo pour rencontrer le maire de Naples, Gaetano Manfredi.

Accompagné du directeur général de la ville, Pasquale Granata, ce rendez-vous a officialisé ses adieux aux élus locaux qui ont soutenu son projet durant son passage à l’ombre du Vésuve.