« C’est extrêmement frustrant ! » La star du Bayern Giulia Gwinn est découragée par sa blessure – un retour sur le terrain d’ici la fin de la saison reste toutefois envisageable

Lors de la victoire 5-1 en qualifications pour la Coupe du monde, Gwinn avait déjà dû quitter le terrain après 32 minutes. Le diagnostic est tombé plus tard : la joueuse de 26 ans s'était luxé l'épaule. Après un traitement conservateur, l'entraîneur du Bayern Munich, José Barcala, s'est toutefois montré prudemment optimiste. « Les premières impressions sont positives. Si elle réagit bien au traitement, l'idée est qu'elle puisse être une option pour les prochains matchs. »

En vue du match aller des demi-finales de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, samedi, Gwinn pourrait donc jouer un rôle clé. « Nous sommes les outsiders, mais ils nous respecteront quand même et ne penseront pas que ce sera une partie de plaisir pour nous », a-t-elle déclaré.