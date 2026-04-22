« C'est extrêmement frustrant », a déclaré la footballeuse internationale au magazine Sport Bild. « Nous sommes dans les semaines cruciales de la saison. Je veux être sur le terrain tous les jours, et quand on se fait freiner, même si de grands rendez-vous approchent, on ne peut pas dire qu'on soit au top de la bonne humeur. »
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« C’est extrêmement frustrant ! » La star du Bayern Giulia Gwinn est découragée par sa blessure – un retour sur le terrain d’ici la fin de la saison reste toutefois envisageable
Lors de la victoire 5-1 en qualifications pour la Coupe du monde, Gwinn avait déjà dû quitter le terrain après 32 minutes. Le diagnostic est tombé plus tard : la joueuse de 26 ans s'était luxé l'épaule. Après un traitement conservateur, l'entraîneur du Bayern Munich, José Barcala, s'est toutefois montré prudemment optimiste. « Les premières impressions sont positives. Si elle réagit bien au traitement, l'idée est qu'elle puisse être une option pour les prochains matchs. »
En vue du match aller des demi-finales de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, samedi, Gwinn pourrait donc jouer un rôle clé. « Nous sommes les outsiders, mais ils nous respecteront quand même et ne penseront pas que ce sera une partie de plaisir pour nous », a-t-elle déclaré.
Le FC Bayern Féminin pourrait assurer le titre de champion avant même la dernière journée.
L'objectif principal est toutefois différent : « Au Bayern, nous voulons d'abord gagner le championnat, mais ces dernières années, nous avons de plus en plus visé la domination sur la scène internationale. » Une victoire mercredi soir sur la pelouse de l'Union Berlin en Bundesliga permettrait au Bayern de valider officiellement son titre de champion d'Allemagne.
Gwinn, qui évolue à Munich depuis 2019 et est sous contrat jusqu’en 2027, n’exclut pas non plus une prolongation. « Pour l’instant, je n’ai pas vraiment de raison de renoncer à ce que j’ai », a-t-elle déclaré.