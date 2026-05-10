Lors d’un tacle défensif, Edmond Tapsoba avait frappé violemment le mollet du joueur international allemand dans la surface de réparation ; celui-ci s’était immédiatement tordu la cheville droite et était resté au sol, le visage déformé par la douleur. L’arbitre Robert Schröder a toutefois décidé de ne pas siffler penalty, permettant au défenseur central de la Werkself de s’en tirer sans sanction. Le VAR n’est pas non plus intervenu. Une erreur manifeste, a jugé Gräfe.
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« C’est extrêmement dangereux pour la santé » : après le terrible tacle subi par Angelo Stiller du VfB Stuttgart, un ancien arbitre réclame logiquement un carton rouge
Tapsoba ayant joué le ballon juste avant, la scène était certes « difficile à voir », mais l’arbitre a estimé qu’il aurait dû « au moins tourner les crampons dans l’autre sens ». On ne peut pas se contenter de dire : “J’ai joué le ballon, le reste m’importe peu.” Quand on fonce ainsi et qu’on percute l’adversaire de cette manière (crampons contre le péroné, au point de tordre toute la jambe au niveau de la cheville), c’est extrêmement dangereux pour la santé et cela vaut donc un penalty et un carton rouge », a écrit Gräfe sur X.
Après un bref passage par les soins, Stiller a pu reprendre sa place, non sans une belle frayeur. Juste avant la mi-temps, Tapsoba a de nouveau commis une faute, cette fois un croche-pied sur l’attaquant du VfB Ermedin Demirović, offrant un penalty aux locaux. Maxi Mittelstädt a transformé la sentence, offrant aux Souabes une avance méritée de 2-1. Le VfB a finalement emporté la rencontre 3-1 grâce à un but de Deniz Undav, et fait ainsi un pas de plus vers la qualification pour la Ligue des champions.
- AFP
VfB Stuttgart : Deniz Undav a également suscité des inquiétudes.
À la veille de la dernière journée, le VfB occupe la quatrième place, à égalité de points avec son poursuivant immédiat, le TSG Hoffenheim. Pour le dernier match de la saison, les Stuttgardiens accueilleront l’Eintracht Francfort, tandis que les joueurs du Kraichgau se rendront à Gladbach. Leverkusen, de son côté, devra espérer des contre-performances de ses rivaux et faire le nécessaire face au HSV pour décrocher son billet pour la Ligue des champions.
Par ailleurs, Undav a connu un moment de frayeur : il s’est effondré au sol à la 68^e minute et a dû être remplacé, blessé. Mais, comme pour Stiller, le feu vert a été donné. « Il avait déjà ressenti de légers problèmes cette semaine. Ce ne sera pas une blessure, mais il a senti que ça s’aggravait », a déclaré l’entraîneur Sebastian Hoeneß après le match.