Tapsoba ayant joué le ballon juste avant, la scène était certes « difficile à voir », mais l’arbitre a estimé qu’il aurait dû « au moins tourner les crampons dans l’autre sens ». On ne peut pas se contenter de dire : “J’ai joué le ballon, le reste m’importe peu.” Quand on fonce ainsi et qu’on percute l’adversaire de cette manière (crampons contre le péroné, au point de tordre toute la jambe au niveau de la cheville), c’est extrêmement dangereux pour la santé et cela vaut donc un penalty et un carton rouge », a écrit Gräfe sur X.

Après un bref passage par les soins, Stiller a pu reprendre sa place, non sans une belle frayeur. Juste avant la mi-temps, Tapsoba a de nouveau commis une faute, cette fois un croche-pied sur l’attaquant du VfB Ermedin Demirović, offrant un penalty aux locaux. Maxi Mittelstädt a transformé la sentence, offrant aux Souabes une avance méritée de 2-1. Le VfB a finalement emporté la rencontre 3-1 grâce à un but de Deniz Undav, et fait ainsi un pas de plus vers la qualification pour la Ligue des champions.