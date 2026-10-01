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« C’est excitant de voir leurs visages ! » : Lionel Scaloni s’exprime sur le fait d’avoir offert des débuts à Cordoba
Scaloni célèbre des débuts riches en émotion lors du triomphe à Cordoba
Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, est revenu sur les récompenses émotionnelles du métier de sélectionneur après avoir vu son équipe battre la Bolivie 4-0 à Cordoba. Scaloni a souligné la joie d’intégrer de nouveaux talents au groupe de la sélection pendant cette série de trois matches à domicile.
Des buts de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero et Jose Lopez ont scellé une victoire sans accroc.
Scaloni a admis que voir de jeunes joueurs entrer sur le terrain représente l’une de ses plus grandes réussites.
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L’entraîneur touché par la passion des jeunes joueurs pour le maillot national
S'adressant aux journalistes, Scaloni a fait part de sa fierté d'avoir vu des débutants chanter l'hymne national aux côtés des cadres expérimentés du groupe. Il a souligné que chaque joueur qui intègre la sélection apporte une joie et un enthousiasme sincères, ce qui se reflète directement sur le terrain.
Scaloni a affirmé que représenter l'Argentine reste un privilège sacré pour les joueurs, anciens comme nouveaux.
« C'était merveilleux de voir autant de jeunes joueurs prendre du plaisir et chanter l'hymne national comme n'importe quel autre joueur, a déclaré Scaloni aux médias. Pour n'importe quel entraîneur, c'est enthousiasmant de faire débuter un joueur. Pour un sélectionneur national, encore plus, parce qu'on peut voir sur les visages des joueurs ce que cela signifie de jouer avec ce maillot. »
Scaloni met « Flaco » Lopez en avant pour sa prestation complète en attaque
Scaloni a réservé de grands éloges à l’attaquant de Palmeiras Jose « Flaco » Lopez, qui a scellé la victoire d’une frappe de près sur un ballon repoussé en fin de match. Le sélectionneur a salué son travail au pressing, ses déplacements tactiques et son attitude professionnelle depuis son arrivée avec l’équipe première.
Il a souligné que la concurrence pour les postes d’attaquant axial renforce l’ensemble du groupe.
« Nous sommes contents de Flaco ; il se crée toujours des occasions et c’est un joueur complet, avec un bon pressing et de bonnes qualités, a souligné Scaloni. Son comportement est également excellent. Nous continuons d’être une équipe nationale compétitive. J’ai dit aux gars que j’étais fier qu’ils veuillent être ici. »
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L’Argentine se prépare pour son affrontement contre le Burkina Faso à Cordoba
Scaloni tourne son attention vers le match amical international de jeudi contre le Burkina Faso, alors que l’Argentine poursuit sa fenêtre de retour à domicile. Le sélectionneur prévoit de continuer à évaluer les options de son effectif tout en maintenant un haut niveau d’exigence compétitive.
Le Bénin sera le dernier adversaire de l’Argentine lors de cette fenêtre.
Scaloni cherche à obtenir de nouveaux progrès de son groupe en développement.
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