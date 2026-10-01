Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, est revenu sur les récompenses émotionnelles du métier de sélectionneur après avoir vu son équipe battre la Bolivie 4-0 à Cordoba. Scaloni a souligné la joie d’intégrer de nouveaux talents au groupe de la sélection pendant cette série de trois matches à domicile.

Des buts de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero et Jose Lopez ont scellé une victoire sans accroc.

Scaloni a admis que voir de jeunes joueurs entrer sur le terrain représente l’une de ses plus grandes réussites.