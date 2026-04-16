« C'est excessif ! » Lennart Karl agace son conseiller Michael Ballack après la victoire du Bayern contre le Real Madrid

Vêtu d'un pantalon rose, d'une veste rose, d'un bonnet rose (à l'effigie des Schtroumpfs) et de chaussures assorties, Karl a fait sensation. Pourtant, avant ce choc au sommet, le vice-capitaine Joshua Kimmich avait demandé aux supporters de bien vouloir se rendre au stade vêtus de rouge.

« Il va se faire remonter les bretelles dans les vestiaires, j’en suis sûr », a commenté Ballack, ajoutant qu’il s’apprêtait « très certainement » à adresser un message personnel à Karl. Son coéquipier Aleksandar Pavlovic a réagi avec un sourire : « On connaît le garçon. Il veut se faire remarquer. On l’a encore vu aujourd’hui. Qu’il fasse ce qu’il veut. »

Ce qu’il ne fallait surtout pas faire, et que Karl a pourtant fait pendant la rencontre : manquer une bonne partie du match, et notamment l’égalisation juste avant la mi-temps qui a fixé le score à 2-3. À ce moment-là, Karl avait déjà quitté son poste. À la 39e minute, précisément. Il est également arrivé en retard au coup d’envoi de la seconde période et n’a réintégré sa place qu’à la 52e minute.

Rappelons que Karl avait déjà manqué la rencontre face à St. Pauli samedi dernier, conclue sur le score de 5-0. Le Bayern n’a pas encore indiqué combien de temps l’entraîneur Vincent Kompany devra se passer de son attaquant.