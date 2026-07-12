La « Schwalbe » d'Embolo a eu lieu au milieu de la deuxième mi-temps, alors que le score était de 1-1. L’arbitre Joao Pinheiro a d’abord sanctionné Landro Paredes, l’adversaire d’Embolo, d’un carton jaune à la suite d’un duel au milieu de terrain. Après consultation du VAR, l’arbitre portugais a corrigé sa décision et averti l’attaquant suisse à la place de Paredes. Déjà sanctionné d’un premier carton jaune, Embolo a donc été expulsé à la 72^e minute.

« Dans ce cas précis, c’est bien sûr de la folie de faire une telle simulation alors qu’on a déjà reçu un carton jaune », a déclaré Hummels. « Surtout qu’en plus, ça ne sert même pas à grand-chose – dans une zone où il n’y a absolument aucun risque de faute. »

L’ancien défenseur est convaincu que Pinheiro a finalement pris la bonne décision : « On le voit bien, il grimace même au moment de sa détente. C’est malheureusement un carton jaune-rouge justifié. Un déclic dans son esprit l’a sans doute poussé à simuler une chute. Ça lui fait bien sûr mal, et ça m’a aussi fait mal, en tant que spectateur, de voir ça. Jusque-là, la Suisse tenait l’Argentine à sa merci et a tout laissé filer. »