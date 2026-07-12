En tant que consultant pour MagentaTV, le champion du monde 2014 a estimé : « Cette action a fait basculer le match au détriment des Suisses. Embolo ne doit pas être dans son assiette aujourd’hui. »
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« C'est évidemment complètement fou » : une séquence survenue lors de la victoire de l'Argentine face à la Suisse en quart de finale de la Coupe du monde laisse Mats Hummels sans voix
La « Schwalbe » d'Embolo a eu lieu au milieu de la deuxième mi-temps, alors que le score était de 1-1. L’arbitre Joao Pinheiro a d’abord sanctionné Landro Paredes, l’adversaire d’Embolo, d’un carton jaune à la suite d’un duel au milieu de terrain. Après consultation du VAR, l’arbitre portugais a corrigé sa décision et averti l’attaquant suisse à la place de Paredes. Déjà sanctionné d’un premier carton jaune, Embolo a donc été expulsé à la 72^e minute.
« Dans ce cas précis, c’est bien sûr de la folie de faire une telle simulation alors qu’on a déjà reçu un carton jaune », a déclaré Hummels. « Surtout qu’en plus, ça ne sert même pas à grand-chose – dans une zone où il n’y a absolument aucun risque de faute. »
L’ancien défenseur est convaincu que Pinheiro a finalement pris la bonne décision : « On le voit bien, il grimace même au moment de sa détente. C’est malheureusement un carton jaune-rouge justifié. Un déclic dans son esprit l’a sans doute poussé à simuler une chute. Ça lui fait bien sûr mal, et ça m’a aussi fait mal, en tant que spectateur, de voir ça. Jusque-là, la Suisse tenait l’Argentine à sa merci et a tout laissé filer. »
- Getty Images Sport
Yakin s’emporte après l’expulsion d’Embolo contre l’Argentine
Les Suisses refusaient de se résoudre à cette expulsion. Le micro de l’arbitre, encore ouvert, transmettait leur désespoir : « Non ! Non ! Ref ! Ref ! »
Embolo a lui aussi tenté de raisonner l’arbitre de 38 ans. En quittant la pelouse, l’attaquant a fondu en larmes, conscient immédiatement de son erreur. Complètement bouleversé, le joueur du Stade Rennais a été réconforté par ses partenaires près du banc avant de regagner directement les vestiaires.
Après la rencontre, le sélectionneur suisse Murat Yakin a exprimé son exaspération au sujet de cette décision décisive : « C’est une règle qui, pour moi, n’a rien à voir avec le football. Son introduction est absolument inutile. Nous avons été pénalisés pour une erreur de l’arbitre. »
Le sélectionneur a surtout regretté que cette règle n’ait été appliquée que parce que, selon lui, l’arbitre avait commis une erreur : « Il n’y avait aucune raison de donner un carton jaune à l’Argentin dans une situation aussi anodine. Il aurait simplement dû laisser jouer. » Son verdict est sans appel : « Cette règle a détruit notre match aujourd’hui. »
Malgré cette infériorité numérique, la Suisse a tenu jusqu’en prolongation ; elle a finalement cédé face aux buts de Julián Álvarez et Lautaro Martínez, offrant au tenant du titre sa qualification.
Voici les vainqueurs des dix dernières Coupes du monde.
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