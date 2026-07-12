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Mats Hummels World Cup 2026IMAGO / DeFodi Images
Falko Blöding

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« C'est évidemment complètement fou » : une séquence survenue lors de la victoire de l'Argentine face à la Suisse en quart de finale de la Coupe du monde laisse Mats Hummels sans voix

Coupe du monde
Argentine vs Suisse
Argentine
Suisse
L. Paredes
B. Embolo
M. Yakin
M. Hummels

Mats Hummels a critiqué Breel Embolo pour sa simulation qui a eu de lourdes conséquences lors du quart de finale de la Coupe du monde opposant la sélection suisse à l'Argentine (1-3).

En tant que consultant pour MagentaTV, le champion du monde 2014 a estimé : « Cette action a fait basculer le match au détriment des Suisses. Embolo ne doit pas être dans son assiette aujourd’hui. »

  • La « Schwalbe » d'Embolo a eu lieu au milieu de la deuxième mi-temps, alors que le score était de 1-1. L’arbitre Joao Pinheiro a d’abord sanctionné Landro Paredes, l’adversaire d’Embolo, d’un carton jaune à la suite d’un duel au milieu de terrain. Après consultation du VAR, l’arbitre portugais a corrigé sa décision et averti l’attaquant suisse à la place de Paredes. Déjà sanctionné d’un premier carton jaune, Embolo a donc été expulsé à la 72^e minute.

    « Dans ce cas précis, c’est bien sûr de la folie de faire une telle simulation alors qu’on a déjà reçu un carton jaune », a déclaré Hummels. « Surtout qu’en plus, ça ne sert même pas à grand-chose – dans une zone où il n’y a absolument aucun risque de faute. »

    L’ancien défenseur est convaincu que Pinheiro a finalement pris la bonne décision : « On le voit bien, il grimace même au moment de sa détente. C’est malheureusement un carton jaune-rouge justifié. Un déclic dans son esprit l’a sans doute poussé à simuler une chute. Ça lui fait bien sûr mal, et ça m’a aussi fait mal, en tant que spectateur, de voir ça. Jusque-là, la Suisse tenait l’Argentine à sa merci et a tout laissé filer. »

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yakin s’emporte après l’expulsion d’Embolo contre l’Argentine

    Les Suisses refusaient de se résoudre à cette expulsion. Le micro de l’arbitre, encore ouvert, transmettait leur désespoir : « Non ! Non ! Ref ! Ref ! »

    Embolo a lui aussi tenté de raisonner l’arbitre de 38 ans. En quittant la pelouse, l’attaquant a fondu en larmes, conscient immédiatement de son erreur. Complètement bouleversé, le joueur du Stade Rennais a été réconforté par ses partenaires près du banc avant de regagner directement les vestiaires.

    Après la rencontre, le sélectionneur suisse Murat Yakin a exprimé son exaspération au sujet de cette décision décisive : « C’est une règle qui, pour moi, n’a rien à voir avec le football. Son introduction est absolument inutile. Nous avons été pénalisés pour une erreur de l’arbitre. »

    Le sélectionneur a surtout regretté que cette règle n’ait été appliquée que parce que, selon lui, l’arbitre avait commis une erreur : « Il n’y avait aucune raison de donner un carton jaune à l’Argentin dans une situation aussi anodine. Il aurait simplement dû laisser jouer. » Son verdict est sans appel : « Cette règle a détruit notre match aujourd’hui. »

    Malgré cette infériorité numérique, la Suisse a tenu jusqu’en prolongation ; elle a finalement cédé face aux buts de Julián Álvarez et Lautaro Martínez, offrant au tenant du titre sa qualification.

  • Voici les vainqueurs des dix dernières Coupes du monde.

    Année de la compétitionChampion du monde
    2022Argentine
    2018France
    2014Allemagne
    2010Espagne
    2006Italie
    2002Brésil
    1998France
    1994Brésil
    1990Allemagne
    1986Argentine

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