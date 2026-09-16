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« C’est étrange ! » - Gary Lineker fustige le traitement bizarre réservé par Michael Carrick à la star de Manchester United alors que la mauvaise passe se poursuit
Lineker s’interroge sur le refus de Sesko
Manchester United a subi une amère défaite dans le derby face à Manchester City, réduit à dix, à Old Trafford, avec Erling Haaland auteur d’un but victorieux controversé. Cependant, l’attention après le match s’est rapidement portée sur les choix tactiques de Michael Carrick. Le manager de United a choisi de laisser l’attaquant en forme Sesko sur le banc, ne le faisant entrer qu’après l’ouverture du score de City à la 67e minute.
Sesko a conclu la campagne précédente avec dix buts en 15 apparitions et a récemment marqué contre Everton et Sabah. Malgré cette belle série, le joueur de 23 ans a été limité à des entrées en jeu lors des quatre matches de Premier League disputés cette saison.
À la place, Carrick a préféré Cunha dans un rôle de faux numéro neuf. Le Brésilien n’a pas encore ouvert son compteur cette saison et a eu, dans l’ensemble, du mal à avoir de l’impact, ce qui laisse les consultants perplexes face à l’exclusion persistante d’un véritable point d’appui en attaque.
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Les consultants taclent les choix de sélection
Dans le podcast The Rest Is Football, l’ancien attaquant de l’Angleterre Gary Lineker a fait part de son inquiétude au sujet de l’attaque stérile de Manchester United. Il a souligné que, si les hôtes se sont créé quelques occasions, l’absence d’un avant-centre de métier sautait aux yeux.
« Devant... on dirait qu’ils manquent de quelque chose. Ils ont Sesko sur le banc », a déclaré Lineker. « C’est étrange, il entre en jeu et il a déjà marqué lors de matches, mais on se demande pourquoi il n’a pas sa place dans le onze de départ. Évidemment, ils ont Cunha, c’est davantage un numéro 10 qu’un numéro 9, [Bryan] Mbeumo joue surtout à droite, et bien sûr [Marcus] Rashford est à gauche. »
Lineker a estimé que Carrick avait attendu bien trop longtemps avant de faire entrer son buteur clé. Il a ajouté : « On n’arrêtait pas de regarder ça en se disant : “Si tu mets quelqu’un devant... vas-tu faire entrer le grand ?”, et il est finalement entré un peu tard. »
L’attaque ne convainc pas
Meilleur buteur de l’histoire de la Premier League, Alan Shearer a abondé dans ce sens, estimant que Sesko aurait dû entrer bien plus tôt pour changer la dynamique du match. « Il aurait pu lui donner plus de temps, à Sesko », a déclaré Shearer. « Je disais : “Il doit le faire entrer !”, et j’ai pensé qu’il aurait pu le faire entrer au moins dix minutes plus tôt qu’il ne l’a réellement fait. »
Shearer a également remis en question l’équilibre global de la construction de l’effectif de United. Malgré de gros investissements plus haut sur le terrain lors du mercato, la légende de Newcastle n’est toujours pas convaincue par leur puissance offensive par rapport à leurs rivaux.
« On parle du fait qu’ils ont renforcé leur attaque et leur milieu de terrain, mais ils ne se sont pas renforcés défensivement », a expliqué Shearer. « Je ne suis pas certain à 100 % qu’ils soient si forts que ça devant, de toute façon. Je pense qu’ils sont corrects, ils sont convenables. Mais quand on les compare à beaucoup de grandes équipes... »
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Des rendez-vous cruciaux attendent
Carrick est sous une pression croissante pour obtenir des résultats, alors que Manchester United végète actuellement à la 13e place de Premier League. Manchester United cherchera à se relancer immédiatement en recevant Brighton à Old Trafford ce soir, au troisième tour de la Carabao Cup.
Après leurs obligations en coupe, Manchester United se rendra dans la capitale pour affronter Fulham dans un choc de championnat crucial. Alors que Cunha manque d'efficacité et que Sesko est impatient de prouver sa valeur dès le coup d'envoi, Carrick est confronté à un véritable casse-tête de sélection dans sa tentative de relancer une campagne qui cale.
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