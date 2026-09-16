« C’est étrange ! » - Gary Lineker fustige le traitement bizarre réservé par Michael Carrick à la star de Manchester United alors que la mauvaise passe se poursuit

Manchester United a subi une amère défaite dans le derby face à Manchester City, réduit à dix, à Old Trafford, avec Erling Haaland auteur d’un but victorieux controversé. Cependant, l’attention après le match s’est rapidement portée sur les choix tactiques de Michael Carrick. Le manager de United a choisi de laisser l’attaquant en forme Sesko sur le banc, ne le faisant entrer qu’après l’ouverture du score de City à la 67e minute.

Sesko a conclu la campagne précédente avec dix buts en 15 apparitions et a récemment marqué contre Everton et Sabah. Malgré cette belle série, le joueur de 23 ans a été limité à des entrées en jeu lors des quatre matches de Premier League disputés cette saison.

À la place, Carrick a préféré Cunha dans un rôle de faux numéro neuf. Le Brésilien n’a pas encore ouvert son compteur cette saison et a eu, dans l’ensemble, du mal à avoir de l’impact, ce qui laisse les consultants perplexes face à l’exclusion persistante d’un véritable point d’appui en attaque.



