L'attaquant des Tottenham Hotspurs, Mathys Tel, a critiqué sans détours le style de jeu qui prévaut actuellement en Premier League.
« C'est ennuyeux à regarder » : l'ancienne star du FC Bayern Munich en a déjà assez de la Premier League
« Je dis la vérité : ce n'est pas un spectacle », a souligné Tel lors d'une conversation avec le streamer Twitch et YouTuber Zakaria Haddad dans le podcast Zack Nani Foot & Live. L'ancien attaquant du FC Bayern Munich a déclaré à propos du football dans la ligue d'élite anglaise : « C'est ennuyeux à regarder. Ce n'est vraiment qu'une confrontation entre deux équipes avec leurs propres idées. »
Ce qui manque particulièrement à Tel dans la Premier League, ce sont les actions spectaculaires et imprévisibles de joueurs exceptionnels : « Il y a moins de flair, pas de Vinicius qui effectue un sombrero flick, pas de dribbles, pas de Kylian (Mbappé, ndlr) qui sprinte. »
Mathys Tel n'arrive pas encore à trouver ses marques à Tottenham
Le fait que Tel ne se plaise pas particulièrement en Premier League transparaît également dans ses 13 mois passés jusqu'à présent chez les Spurs. En février 2025, il avait d'abord été prêté par le Bayern à Londres, puis Tottenham avait définitivement recruté le joueur de 20 ans l'été dernier. Mais les choses ne se passent pas vraiment bien.
En effet, l'attaquant n'a marqué que six buts et délivré deux passes décisives en 48 apparitions avec les Spurs. Cette saison, Tel n'est souvent qu'un joker ou est resté plusieurs fois sur le banc pendant 90 minutes. En 2026, son seul but direct a été marqué lors de la défaite 2-3 à Bournemouth début janvier.
Sa situation est également compliquée par la crise générale que traverse son club. Après une série de résultats négatifs, Tottenham est même menacé de relégation en Premier League et risque de chuter en deuxième division pour la première fois depuis près de 50 ans. Même sous la houlette du nouvel entraîneur Igor Tudor, rien ne fonctionne pour l'instant.
Les normes dérangent énormément Mathys Tel
Tel est également gêné par la manière dont les situations standard, qui ont pris une importance considérable, sont exécutées, en particulier en Premier League. « Les bousculades dans la surface de réparation devant les gardiens ? J'ai dit à l'entraîneur adjoint responsable des situations standard chez nous, à Tottenham : « Ne me mets pas en marquage individuel. » Car c'est le chaos total là-bas ! », a déclaré Tel, qui n'en pense pas grand bien.
Le grand rival de Tottenham, le FC Arsenal, est un pionnier dans l'art de semer la pagaille dans la surface de réparation lors des corners et des coups francs et de bloquer le gardien adverse avec plusieurs joueurs. Le succès de cette stratégie leur fournit un argument décisif, mais Tel en a assez : « Tout le monde se bouscule, tout le monde se jette par terre, tout le monde s'agrippe. Oubliez ça ! Le gardien ne peut pas sortir, il ne voit rien. »
L'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, s'est récemment exprimé de manière tout aussi critique sur la tendance actuelle en matière de coups de pied arrêtés. Nicolas Jover, l'entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal, a récemment fait la une du journal suisse Blick avec le titre « Cet homme est-il en train de détruire le football ? ».
Mathys Tel : ses chiffres cette saison
Interventions 28 buts 3 Passes décisives 0