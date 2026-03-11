« C'est ennuyeux à regarder » : l'ancienne star du FC Bayern Munich en a déjà assez de la Premier League

« Je dis la vérité : ce n'est pas un spectacle », a souligné Tel lors d'une conversation avec le streamer Twitch et YouTuber Zakaria Haddad dans le podcast Zack Nani Foot & Live. L'ancien attaquant du FC Bayern Munich a déclaré à propos du football dans la ligue d'élite anglaise : « C'est ennuyeux à regarder. Ce n'est vraiment qu'une confrontation entre deux équipes avec leurs propres idées. »

Ce qui manque particulièrement à Tel dans la Premier League, ce sont les actions spectaculaires et imprévisibles de joueurs exceptionnels : « Il y a moins de flair, pas de Vinicius qui effectue un sombrero flick, pas de dribbles, pas de Kylian (Mbappé, ndlr) qui sprinte. »