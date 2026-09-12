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« C’est en partie drôle, mais... » - Kylian Mbappe s’en prend au mème viral de « dictateur » alors que la superstar du Real Madrid remet en question la « conscience politique » des supporters
Mbappé condamne les comparaisons avec un « dictateur »
Mbappé a riposté aux trolls des réseaux sociaux après l’apparition d’un mème viral le représentant comme un dictateur. L’image, qui montre l’attaquant du Real Madrid et de la France vêtu d’un uniforme militaire complet, a largement circulé sur différentes plateformes, provoquant une réponse ferme du joueur de 27 ans.
L’avant-centre s’est montré catégorique dans son analyse de cette tendance, affirmant qu’elle « montre un manque de conscience politique et humaine chez les gens ». Si l’origine exacte de l’image reste floue, certains pensent qu’elle provient d’un litige juridique en 2024 dans lequel Mbappé a poursuivi le propriétaire d’un kebab pour avoir utilisé son nom dans la description d’un sandwich. D’autres ont pointé du doigt son rôle perçu de « directeur » au Paris Saint-Germain ainsi que son influence actuelle au Bernabéu.
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Un message sérieux derrière l’humour
Malgré son statut de l’un des athlètes les plus reconnaissables au monde, Mbappé semble mal à l’aise face à la gravité de la comparaison. Dans un entretien accordé à la publication française L'Equipe, il a développé cette dualité de la situation en déclarant : « C’est en partie drôle parce qu’on a le sentiment que, pour certaines personnes, tout cela est bon enfant.
« Mais il y a aussi la part qui n’est pas si drôle, parce que nous connaissons les dégâts que ce genre de personnes a causés à travers l’histoire.
« Être comparé à des gens qui tuent d’autres personnes, ou qui ont causé de la misère à des millions et des millions de personnes... Je ne pense pas avoir déjà fait quoi que ce soit de ce genre dans ma vie. Donc il y a un mélange de choses.
« D’un côté, je sais que c’est fait de manière légère et que ce n’est pas censé être pris trop au sérieux, mais cela montre peut-être un manque de conscience politique et humaine chez les gens. »
Le surnom « Mobutu » et le rôle de Dembele
Mbappé a également profité de l’occasion pour évoquer un surnom bien précis qui a gagné du terrain au sein du rassemblement de l’équipe de France. Son coéquipier Ousmane Dembélé l’aurait surnommé « Mobutu », en référence directe à Mobutu Sese Seko. Le défunt dictateur a été président de la RD Congo, qu’il a rebaptisée Zaïre, au cours d’un règne long et controversé entre 1965 et 1997.
En évoquant le sens de l’humour du joueur du Paris Saint-Germain, la star du Real Madrid a réussi à esquisser un sourire malgré ses critiques précédentes. « Ousmane, il est différent », a ri Mbappé lorsqu’il a été interrogé sur ce nom. « Il l’a trouvé sur les réseaux sociaux ! Il rigole, c’est tout. »
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Mourinho reste concentré sur le terrain
Tandis que la tempête sur les réseaux sociaux continue de faire rage, Mbappe laisse parler son football sous les ordres de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Le Français a réalisé un début de saison 2026-2027 tonitruant, avec cinq buts lors de ses cinq premières apparitions avec le Real Madrid.
Le Real Madrid retrouvera les terrains samedi soir avec la réception du Rayo Vallecano, une affiche lors de laquelle Mourinho attendra de son homme fort qu'il poursuive sa série de buts. Malgré les distractions liées à son image publique et aux mèmes devenus viraux, Mbappe reste le point de référence de l'attaque madrilène.
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