Malgré son statut de l’un des athlètes les plus reconnaissables au monde, Mbappé semble mal à l’aise face à la gravité de la comparaison. Dans un entretien accordé à la publication française L'Equipe, il a développé cette dualité de la situation en déclarant : « C’est en partie drôle parce qu’on a le sentiment que, pour certaines personnes, tout cela est bon enfant.

« Mais il y a aussi la part qui n’est pas si drôle, parce que nous connaissons les dégâts que ce genre de personnes a causés à travers l’histoire.

« Être comparé à des gens qui tuent d’autres personnes, ou qui ont causé de la misère à des millions et des millions de personnes... Je ne pense pas avoir déjà fait quoi que ce soit de ce genre dans ma vie. Donc il y a un mélange de choses.

« D’un côté, je sais que c’est fait de manière légère et que ce n’est pas censé être pris trop au sérieux, mais cela montre peut-être un manque de conscience politique et humaine chez les gens. »



