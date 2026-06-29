Nagelsmann a surpris en modifiant son onze de départ. Le « super joker » Deniz Undav a ainsi remplacé Jamal Musiala, jusqu’ici titulaire lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et a fait ses débuts en attaque, devenant pour la première fois depuis le début du tournoi un élément du onze allemand.

Un choix motivé par le besoin de renforcer la présence offensive, comme l’a reconnu Nagelsmann avant ce premier match à élimination directe sur MagentaTV. « C’est pour cette raison que nous étions souvent contraints de jouer le ballon devant le milieu de terrain adverse, ce qui nous faisait perdre trop souvent la possession. Avec un deuxième attaquant, nous avons plus de présence à l’avant et pouvons y envoyer le ballon. Et Deniz l’a bien mérité », a expliqué le sélectionneur de la DFB.

Relativement discret durant les 45 premières minutes, Undav a cédé sa place à Musiala après un peu plus d’une heure de jeu. L’Allemagne a néanmoins bien entamé la seconde période : Kai Havertz a égalisé à 1-1 à la 54^e minute.