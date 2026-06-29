Selon le fournisseur de données Opta, depuis le début de la collecte détaillée de données lors de la Coupe du monde 1966, il y a 60 ans, l’équipe d’Allemagne est la première à avoir réalisé autant de passes réussies de plus que son adversaire en première mi-temps d’un match de Coupe du monde (253 de plus que le Paraguay), tout en étant menée au score à la pause (0-1).
Traduit par
C’est du jamais vu en 60 ans ! L’Allemagne inscrit une page bien sombre de son histoire en Coupe du monde dès la première mi-temps face au Paraguay
L'Allemagne a certes dominé la possession en première période, mais elle s'est heurtée au solide bloc défensif sud-américain sans se montrer réellement dangereuse. La rencontre est donc restée pauvre en occasions, le Paraguay se contentant de défendre avant de contre-attaquer avec efficacité.
À la 42e minute, Julio Enciso, joueur du Racing Strasbourg, a surpris le gardien allemand Manuel Neuer d’une tête précise, offrant ainsi l’avantage 1-0 à l’outsider. Jusqu’à la mi-temps, l’équipe favorite dirigée par le sélectionneur Julian Nagelsmann n’a pas réussi à réagir.
- Getty Images
Coupe du monde 2026 : Nagelsmann a fait entrer Undav en jeu à la place de Musiala lors du match contre le Paraguay.
Nagelsmann a surpris en modifiant son onze de départ. Le « super joker » Deniz Undav a ainsi remplacé Jamal Musiala, jusqu’ici titulaire lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et a fait ses débuts en attaque, devenant pour la première fois depuis le début du tournoi un élément du onze allemand.
Un choix motivé par le besoin de renforcer la présence offensive, comme l’a reconnu Nagelsmann avant ce premier match à élimination directe sur MagentaTV. « C’est pour cette raison que nous étions souvent contraints de jouer le ballon devant le milieu de terrain adverse, ce qui nous faisait perdre trop souvent la possession. Avec un deuxième attaquant, nous avons plus de présence à l’avant et pouvons y envoyer le ballon. Et Deniz l’a bien mérité », a expliqué le sélectionneur de la DFB.
Relativement discret durant les 45 premières minutes, Undav a cédé sa place à Musiala après un peu plus d’une heure de jeu. L’Allemagne a néanmoins bien entamé la seconde période : Kai Havertz a égalisé à 1-1 à la 54^e minute.