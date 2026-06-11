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« C’est du grand n’importe quoi ! » : Michael Carrick pourrait bien suivre les traces de Pep Guardiola, estime la légende de Manchester United, qui balaye d’un revers les craintes d’un scénario à la Ole Gunnar Solskjær
Carrick signe un contrat permanent.
En mai, Manchester United a offert à Carrick un contrat permanent de deux ans, couronnant un intérim réussi. Nommé en janvier après le départ de Ruben Amorim, l’ancien milieu de terrain a redressé la barre en remportant 11 des 16 matchs disputés. Il a surtout assuré la qualification en Ligue des champions et orchestré des victoires de prestige face à des rivaux de premier plan comme Manchester City.
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Les craintes ont été définitivement dissipées
Solskjaer avait débuté son intérim avec un taux de victoires impressionnant de 73,7 % en 19 matchs, mais son bilan final a chuté à 54,2 % avant qu’il ne soit limogé suite à cinq défaites en sept rencontres de Premier League entre octobre et novembre 2021. Certains observateurs redoutent que la nomination définitive de Carrick ne suive la même trajectoire, après un départ prometteur. Sheringham affirme pourtant que ces craintes sont infondées.
Interrogé par BOYLE Sports, Sheringham a déclaré : « Que pensez-vous de la nomination de Michael Carrick à Manchester United ? Je valide pleinement ce choix. Il a déjà montré qu’il pouvait inverser la tendance, son approche fonctionne et les joueurs adhèrent. Cela se voit sur le terrain. Confier le poste à Carrick est donc, à mes yeux, une excellente décision.
Toutes ces rumeurs selon lesquelles cela pourrait finir comme sous Ole Gunnar Solskjaer, parce qu’il était lui aussi entraîneur par intérim, sont du n’importe quoi. Il faut donner sa chance à Carrick, il l’a méritée. »
Parallèles avec Barcelone
La transformation tactique orchestrée par l’ancien coach de Middlesbrough a bouleversé les attentes à Old Trafford, évoquant les transitions légendaires du club. Établissant un parallèle avec d’autres tournants emblématiques du football, Sheringham estime que Carrick incarne les valeurs fondamentales des Red Devils.
Sheringham ajoute : « Quand je vois le parcours de Michael Carrick jusqu’à son arrivée sur le banc de Manchester United, je pense à la manière dont Pep Guardiola a émergé à Barcelone. Je regarde Carrick à la tête des Red Devils et je repense à Guardiola au Barça : il est sorti de nulle part, non ? Et il a brillé en Catalogne.
Qui peut affirmer que Carrick n’est pas capable de reproduire cela ? Il a acquis de l’expérience à Middlesbrough. Confiez-lui le poste. Il s’en est brillamment sorti jusqu’à présent. Pourquoi ne pas lui offrir la chance d’aller plus loin avec Manchester United ?
« Il sait ce que Manchester United doit incarner et ce qu’il faut faire pour revenir à ce niveau. »
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L'élite européenne tend la main
Carrick doit désormais gérer un programme de pré-saison exténuant afin de maintenir la dynamique de la saison dernière avant le coup d'envoi officiel de la saison 2026-2027 de Premier League, le 22 août. Le mercato estival représente une occasion cruciale de recruter des joueurs en phase avec sa philosophie bien particulière. Alors que le football européen de haut niveau fait son retour à Old Trafford, la nouvelle régularité acquise par Manchester United sera mise à rude épreuve face aux meilleures équipes du continent.