Solskjaer avait débuté son intérim avec un taux de victoires impressionnant de 73,7 % en 19 matchs, mais son bilan final a chuté à 54,2 % avant qu’il ne soit limogé suite à cinq défaites en sept rencontres de Premier League entre octobre et novembre 2021. Certains observateurs redoutent que la nomination définitive de Carrick ne suive la même trajectoire, après un départ prometteur. Sheringham affirme pourtant que ces craintes sont infondées.

Interrogé par BOYLE Sports, Sheringham a déclaré : « Que pensez-vous de la nomination de Michael Carrick à Manchester United ? Je valide pleinement ce choix. Il a déjà montré qu’il pouvait inverser la tendance, son approche fonctionne et les joueurs adhèrent. Cela se voit sur le terrain. Confier le poste à Carrick est donc, à mes yeux, une excellente décision.

Toutes ces rumeurs selon lesquelles cela pourrait finir comme sous Ole Gunnar Solskjaer, parce qu’il était lui aussi entraîneur par intérim, sont du n’importe quoi. Il faut donner sa chance à Carrick, il l’a méritée. »