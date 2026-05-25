« C’est douloureux pour lui » : un joueur professionnel du BVB vit une année 2026 catastrophique

L'entraîneur Niko Kovac a estimé après coup que cette faute, seulement sanctionnée d'un carton jaune, était « presque un coup de poing ». Cinq jours plus tard, Couto était toutefois rétabli et a disputé l'intégralité de la rencontre lors de la 1re journée de Bundesliga. 33 journées plus tard, c'est encore à la 90e+5 que le latéral s'est distingué. Lors de la victoire à Brême, il a participé au succès final (2-0) en inscrivant le deuxième but dans les arrêts de jeu.

Il portait ainsi son total à six participations à des buts (trois réalisations, trois passes décisives), soit une progression de 500 % par rapport à sa saison précédente, particulièrement difficile. Après deux saisons, l’international portugais n’a pas encore justifié son transfert de 25 millions d’euros et risque d’être considéré comme un flop financier.

Pourtant, la saison avait mieux commencé pour lui : plusieurs titularisations consécutives et des progrès notables. Il a réduit ses erreurs techniques, amélioré son placement défensif, augmenté son taux de duels gagnés et affiché un meilleur impact physique. En phase offensive, il se replaçait souvent dans l’axe et ses centres s’étaient nettement améliorés. Cinq de ses six contributions au score sont intervenues lors de la phase aller.