En comparant les dernières secondes du premier et du dernier match officiel de la saison du Borussia Dortmund, on pourrait conclure que l’exercice s’est globalement bien terminé pour Yan Couto. En août dernier, lors du match de Coupe à Essen (1-0), Kelsey Owusu avait adressé un coup de pied violent, la jambe tendue, au genou du Brésilien, en toute fin de temps additionnel.
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« C’est douloureux pour lui » : un joueur professionnel du BVB vit une année 2026 catastrophique
L'entraîneur Niko Kovac a estimé après coup que cette faute, seulement sanctionnée d'un carton jaune, était « presque un coup de poing ». Cinq jours plus tard, Couto était toutefois rétabli et a disputé l'intégralité de la rencontre lors de la 1re journée de Bundesliga. 33 journées plus tard, c'est encore à la 90e+5 que le latéral s'est distingué. Lors de la victoire à Brême, il a participé au succès final (2-0) en inscrivant le deuxième but dans les arrêts de jeu.
Il portait ainsi son total à six participations à des buts (trois réalisations, trois passes décisives), soit une progression de 500 % par rapport à sa saison précédente, particulièrement difficile. Après deux saisons, l’international portugais n’a pas encore justifié son transfert de 25 millions d’euros et risque d’être considéré comme un flop financier.
Pourtant, la saison avait mieux commencé pour lui : plusieurs titularisations consécutives et des progrès notables. Il a réduit ses erreurs techniques, amélioré son placement défensif, augmenté son taux de duels gagnés et affiché un meilleur impact physique. En phase offensive, il se replaçait souvent dans l’axe et ses centres s’étaient nettement améliorés. Cinq de ses six contributions au score sont intervenues lors de la phase aller.
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Pour Yan Couto, le principal souci a un nom : Julian Ryerson.
Le problème de Couto, ce sont les « participations au but ». Son concurrent, Julian Ryerson, a tout simplement réalisé dans ce domaine la meilleure saison de sa carrière. Le Norvégien a finalement délivré 18 passes décisives, et la combinaison « centre de Ryerson, but de Serhou Guirassy » est devenue le jeu le plus célèbre du BVB.
Interrogé sur le sujet il y a quelques semaines, Kovac a salué la progression de Couto tout en reconnaissant la concurrence : « Je suis très satisfait de son évolution. Yan a eu beaucoup plus de temps de jeu cette saison que l'année dernière. Julian est vraiment performant, il est excellent en attaque. C'est lui qui a délivré le plus de passes décisives. C'est donc douloureux pour Yan, mais d'autant plus réjouissant pour moi d'avoir deux bons joueurs sur le côté droit. »
Néanmoins, Kovac a souvent loué les qualités de ses joueurs avant de les laisser ensuite sur le banc pendant plusieurs matches. Il avait fait la même promesse à Salih Özcan l’hiver dernier sans la tenir. Le cas Couto confirme cette tendance : sur les 72 matchs officiels dirigés par le Croate au BVB, le latéral est resté 90 minutes sur le banc dans 37,5 % des cas (27 fois), dont neuf fois rien qu’en 2026.
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Une année 2026 catastrophique pour Yan Couto au BVB
La saison s’est avérée catastrophique pour le défenseur quadruple international. Couto n’a été titularisé que quatre fois, sa dernière sortie en tant que titulaire remontant à fin février, lors de la défaite 2-3 contre le FC Bayern. Depuis, Kovac ne lui a accordé que 41 minutes de jeu.
Cette situation ne correspond évidemment pas aux attentes du joueur. Ryerson devrait d’ailleurs conserver sa place de titulaire sur l’aile droite la saison prochaine. Un départ de Dortmund, sous une forme ou une autre, ne surprendrait donc personne. Il y a cinq semaines, le quotidien Ruhr Nachrichten évoquait déjà un « avenir incertain » pour l’international portugais.
Yan Couto semble-t-il à l’aise en Allemagne ?
D’autant plus que la question de savoir si Couto se sent vraiment à l’aise en Allemagne reste en suspens. Lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier, il avait confié à la chaîne de télévision payante brésilienne SporTV : « Je ne m’attendais pas à ce que ce transfert en Allemagne soit si différent. Tant sur le plan personnel que dans ma façon de gérer le froid et les gens, qui sont plus renfermés. Ce n’est pas facile, ça change beaucoup de choses. C’est pour cela que beaucoup de Brésiliens ne vont plus en Allemagne. C’est un défi pour moi, je dois m’y faire. »
Bien sûr, tout devient plus simple quand un joueur se sent utile et peut régulièrement faire ce qu’il aime le plus. Jusqu’à présent, Couto n’a que trop rarement eu cette chance à Dortmund.
Lors du dernier match à domicile, après la victoire contre Francfort et les adieux à Julian Brandt, Niklas Süle et Özcan, une photo d’équipe a été prise devant la tribune Sud : seul Couto y affichait un visage loin d’être épanoui.
Yan Couto : performances et statistiques
Équipe Matchs Buts Passes décisives Temps de jeu FC Gérone 95 5 17 5 930 Borussia Dortmund 62 3 4 2 896 SC Braga 42 1 4 2 930