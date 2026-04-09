Les buts de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia ont offert l’avantage aux locaux, mais le score final masque une rencontre au cours de laquelle Liverpool n’a pas réussi à cadrer le moindre tir. Malgré cette domination statistique, Luis Enrique n’a pas caché sa déception de ne pas avoir scellé le sort de la double confrontation à Paris, laissant entendre que ses joueurs avaient laissé l’équipe de Premier League s’en tirer à bon compte.

« C’est clairement dommage. Nous avons très bien joué, nous méritions plus de buts, et je trouve cela dommage car nous avons fait des choses très claires en deuxième mi-temps. Mais c’est la Ligue des champions, et il ne faut pas oublier qu’il reste le match retour, mais nous sommes heureux », a-t-il déclaré à Canal+. Ses sentiments ont été partagés par la star de l’équipe, Kvaratskhelia, qui a estimé que l’équipe « aurait dû marquer plus de buts » avant de se rendre dans « l’ambiance incroyable » d’Anfield. Reste donc une équation à résoudre pour le PSG : transformer sa domination en efficacité, sous peine de voir Liverpool, malgré son manque de précision à l’aller, renverser la vapeur dans l’antre de ses supporters. La qualification se jouera sur des détails, et Luis Enrique le sait : ses joueurs auront quatre-vingt-dix minutes pour faire taire les doutes et valider leur billet pour le tour suivant.