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« C'est dommage ! » - Carlo Ancelotti dévoile les détails du SMS qu'il a envoyé à Federico Valverde après le triplé héroïque de la star du Real Madrid face à Manchester City
La prestation d'un capitaine au Bernabéu
Valverde a balayé tous les doutes concernant la puissance offensive du Real Madrid en l'absence de Kylian Mbappé en signant un triplé historique en première mi-temps contre Manchester City. Portant le brassard de capitaine, l'Uruguayen de 27 ans n'a eu besoin que de 42 minutes pour réaliser son premier triplé en carrière, laissant l'équipe de Pep Guardiola sous le choc lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Valverde a démontré son efficacité sur la plus grande des scènes, bien qu'il ait souvent joué dans des rôles plus en retrait ou au poste d'arrière droit pour pallier les blessures. Avant ce match, le milieu de terrain n'avait pas marqué lors de ses 26 précédentes apparitions européennes, ce qui rend sa performance d'autant plus impressionnante alors que les Blancos menaient 3-0.
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La pique d'Ancelotti sur le « passeport brésilien »
À l'issue du match, l'ancien entraîneur du Real Madrid, Ancelotti, a révélé une conversation privée qu'il a eue avec son ancien joueur. Dans une interview accordée à Marca, l'Italien a déclaré : « J'ai envoyé un message à Fede Valverde… Je lui ai dit : "C'est dommage que tu n'aies pas de passeport brésilien !" » Le manager chevronné est depuis longtemps l'un des plus grands supporters de Valverde, connu pour motiver le joueur en lui lançant des défis ambitieux concernant ses performances. Le dispositif tactique actuel mis en place par Álvaro Arbeloa continue de bénéficier de ces bases, Valverde restant le joueur le plus régulier du club dans les compétitions européennes.
Le célèbre pari sur le buteur
Les éloges récents d’Ancelotti rappellent un pari légendaire qu’il avait conclu avec l’Uruguayen lors de son passage dans la capitale espagnole. « Il y a des années, j’avais parié avec Fede qu’il marquerait 10 buts en une saison — sinon, je renoncerais à ma licence d’entraîneur », se souvient Ancelotti. Cette conviction s’est avérée juste, car Valverde est passé du statut de travailleur infatigable à celui de véritable menace offensive. Son importance pour l’équipe est indéniable ; il a disputé presque tous les matchs européens cette saison, sa seule absence étant lors de la victoire contre le Kairat Almaty, où il est resté remplaçant sur le banc sans être utilisé.
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Un avantage certain à défendre à Manchester
Madrid se rend désormais à l'Etihad Stadium avec une confortable avance de trois buts, mais la tâche de contenir une équipe de Manchester City blessée reste redoutable. La pression pèsera sur Valverde pour qu'il fasse à nouveau preuve de leadership et de discipline défensive, car on s'attend à ce que City lance une offensive acharnée dès le coup d'envoi.
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