« C'est dommage ! » - Carlo Ancelotti dévoile les détails du SMS qu'il a envoyé à Federico Valverde après le triplé héroïque de la star du Real Madrid face à Manchester City

Valverde a balayé tous les doutes concernant la puissance offensive du Real Madrid en l'absence de Kylian Mbappé en signant un triplé historique en première mi-temps contre Manchester City. Portant le brassard de capitaine, l'Uruguayen de 27 ans n'a eu besoin que de 42 minutes pour réaliser son premier triplé en carrière, laissant l'équipe de Pep Guardiola sous le choc lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Valverde a démontré son efficacité sur la plus grande des scènes, bien qu'il ait souvent joué dans des rôles plus en retrait ou au poste d'arrière droit pour pallier les blessures. Avant ce match, le milieu de terrain n'avait pas marqué lors de ses 26 précédentes apparitions européennes, ce qui rend sa performance d'autant plus impressionnante alors que les Blancos menaient 3-0.