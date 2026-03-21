« C'est dingue... complètement fou ! » - Michael Carrick fulmine contre les décisions de penalty en faveur de Bournemouth lors du match nul de Man Utd

Pendant de longues périodes au Vitality Stadium, United semblait en passe de remporter trois nouveaux points sous la houlette de Carrick. Bruno Fernandes a ouvert le score sur penalty à l'heure de jeu, puis, lorsque James Hill a dévié un corner dans ses propres filets, l'équipe de Carrick semblait bien partie pour consolider encore davantage ses chances de qualification pour la Ligue des champions.

Mais c'est alors que sont survenus les problèmes qui ont tant exaspéré l'entraîneur principal lors de ses interviews d'après-match. En deuxième mi-temps, Amad Diallo a été bousculé dans la surface par Adrien Truffert, un incident qui semblait tout aussi grave que certaines des fautes déjà sifflées cette saison, mais l'arbitre Stuart Attwell a laissé le jeu se poursuivre. Le VAR l'a soutenu, estimant qu'il n'y avait pas eu suffisamment de contact pour justifier un penalty. À la suite de cet incident à une extrémité du terrain, Bournemouth a lancé une contre-attaque et Ryan Christie a égalisé.

« Je pensais que nous avions les moyens de mener et d’être un peu plus à l’aise dans le match », a déclaré Carrick à Sky Sports. « Nous avons marqué un but, nous aurions dû obtenir un autre penalty. Si on en obtient un, on doit obtenir l'autre. Pour moi, c'est pratiquement identique : une prise à deux mains. Donc, dans tous les cas, il s'est trompé. Accorder un penalty et pas l'autre, je n'arrive tout simplement pas à comprendre. C'est fou. À cause de ça, ils sont repartis de l'autre côté, ils ont marqué, et après ça, c'était vraiment le chaos. »