Getty Images Sport
Traduit par
« C'est dingue... complètement fou ! » - Michael Carrick fulmine contre les décisions de penalty en faveur de Bournemouth lors du match nul de Man Utd
Les Red Devils ont tout gâché sur la côte sud
Pendant de longues périodes au Vitality Stadium, United semblait en passe de remporter trois nouveaux points sous la houlette de Carrick. Bruno Fernandes a ouvert le score sur penalty à l'heure de jeu, puis, lorsque James Hill a dévié un corner dans ses propres filets, l'équipe de Carrick semblait bien partie pour consolider encore davantage ses chances de qualification pour la Ligue des champions.
Mais c'est alors que sont survenus les problèmes qui ont tant exaspéré l'entraîneur principal lors de ses interviews d'après-match. En deuxième mi-temps, Amad Diallo a été bousculé dans la surface par Adrien Truffert, un incident qui semblait tout aussi grave que certaines des fautes déjà sifflées cette saison, mais l'arbitre Stuart Attwell a laissé le jeu se poursuivre. Le VAR l'a soutenu, estimant qu'il n'y avait pas eu suffisamment de contact pour justifier un penalty. À la suite de cet incident à une extrémité du terrain, Bournemouth a lancé une contre-attaque et Ryan Christie a égalisé.
« Je pensais que nous avions les moyens de mener et d’être un peu plus à l’aise dans le match », a déclaré Carrick à Sky Sports. « Nous avons marqué un but, nous aurions dû obtenir un autre penalty. Si on en obtient un, on doit obtenir l'autre. Pour moi, c'est pratiquement identique : une prise à deux mains. Donc, dans tous les cas, il s'est trompé. Accorder un penalty et pas l'autre, je n'arrive tout simplement pas à comprendre. C'est fou. À cause de ça, ils sont repartis de l'autre côté, ils ont marqué, et après ça, c'était vraiment le chaos. »
- Getty Images Sport
L'expulsion de Maguire aggrave la situation de Manchester United
Ce qui a suivi cette absence de pénalité a considérablement aggravé une situation déjà difficile pour Manchester United. Harry Maguire a été expulsé pour avoir retenu Evanilson dans la surface, une décision qui, même si Carrick a admis qu'elle pouvait se justifier, s'est avérée d'autant plus frustrante compte tenu du refus de pénalité dans la surface de Bournemouth un peu plus tôt.
Il a déclaré : « Par où commencer, vraiment ? Écoutez, peut-être qu'il a dépassé Harry et que c'est la bonne décision, et c'est ce qu'il a sifflé. Ça ne me pose pas vraiment de problème, je n’ai pas revu l’action pour être tout à fait honnête, mais je pense que s’il l’a dépassé et qu’il se dirigeait vers le but, je peux comprendre cette décision, donc je ne vais pas dire qu’on méritait tout. Mais ça n’aurait pas dû arriver parce qu’on aurait dû avoir un autre penalty et le match aurait été totalement différent. »
Junior Kroupi a transformé le penalty pour porter le score à 2-2, et United a dû terminer le match à dix.
Carrick : « La décision du VAR était incompréhensible »
L'argument de Carrick était très simple. Il estime que si une faute méritait un penalty, l'autre le méritait aussi. Le fait qu'il s'agisse d'un tacle similaire, commis dans la surface, rendait le refus de l'arbitre d'autant plus difficile à accepter. Le VAR ayant été mis en place précisément pour régler ce genre de controverse, Carrick n'a pas pu cacher sa frustration face à l'inaction de cette technologie.
« Rien que la décision concernant le penalty, je ne comprends pas comment on peut accorder l'un et pas l'autre. C'est dingue », a-t-il déclaré. « Énorme. Absolument énorme. C'est à ça que sert le VAR. Pour clarifier les choses et assurer la cohérence. Quoi qu'ils en pensent, si un penalty a été accordé, il y a suffisamment de personnes pour décider que c'est la même chose que le premier. Ce sont deux décisions différentes, donc c'est vraiment un peu déroutant. »
- Getty
Quelle sera la prochaine étape pour Manchester United ?
Malgré toute cette frustration, Carrick a tout de même salué le caractère dont son équipe a fait preuve en réussissant à arracher un point.
Il a déclaré : « Je suis déçu de ne pas avoir remporté le match après avoir mené au score, mais compte tenu des circonstances – avec dix joueurs pendant ce qui s'est avéré être une sorte de temps additionnel que nous n'avions pas vu depuis longtemps –, nous avons très bien géré la situation. J'ai été satisfait de la façon dont les garçons ont terminé le match. Il est facile de laisser filer le match. Ils ont gardé la tête froide et ont pris le point, ce que nous allons finalement accepter et passer à autre chose. »
Manchester United occupe la troisième place de la Premier League et ne jouera plus avant le 13 avril, date à laquelle Leeds se rendra à Old Trafford après la trêve internationale. Avec quatre points d'avance sur Aston Villa, quatrième, le club reste en course pour se qualifier pour la Ligue des champions, un exploit qui pourrait permettre à Carrick d'obtenir le poste d'entraîneur des Red Devils à titre permanent.
Publicité