L'entraîneur Lukas Kwasniok, du club de Bundesliga 1. FC Cologne, s'est exprimé avec émotion sur la situation de sa jeune star Said El Mala.
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« C'est dingue ce qui arrive aux jeunes de 18 ou 19 ans de nos jours » : les rumeurs concernant Said El Mala font sortir de ses gonds l'entraîneur de Cologne, Lukas Kwasniok
Le jeune homme de 19 ans a récemment fait l'objet d'une attention particulière à plusieurs égards. D'une part en raison d'une éventuelle sélection en équipe nationale allemande, d'autre part à cause d'un prétendu accord de transfert vers la Premier League. « Comment ce garçon peut-il se sentir ? Pour parler franchement, c'est pervers ce qui arrive aujourd'hui aux jeunes de 18 ou 19 ans, la pression qu'ils doivent supporter », a déclaré Kwasniok jeudi.
Kwasniok n'aurait rien su de cette prétendue promesse de transfert. Comme l'a rapporté le Bild mardi, El Mala aurait donné son accord à Brighton & Hove Albion. « Au final, n’importe qui peut écrire n’importe quoi, faire des affirmations, d’autres les reprennent, et que ce soit vrai ou non n’a aucune importance », a critiqué Kwasniok. Cela conduit à ce qu’El Mala « soit manifestement la cible d’insultes dans ce monde social bizarre – une évolution vraiment, vraiment géniale. »
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Said El Mala ne figure pas dans la sélection de l'équipe nationale allemande
Kwasniok se dit « triste que les choses aient pris cette tournure. Je sais que les garçons gagnent de plus en plus d’argent, encore plus d’argent, et toujours plus d’argent. Mais je pense que nous tirerions tous davantage profit de Said si nous en parlions moins. »
« Je pense qu’à un moment donné, on leur enlève une chose : le plaisir de faire ce qu’ils aiment par-dessus tout. C’est-à-dire jouer au football », a déclaré Kwasniok. Lors des derniers matchs, El Mala a certes, comme l’avait notamment demandé le sélectionneur national Julian Nagelsmann, « travaillé davantage, mais il ne dribble plus autant ».
El Mala n’a pas été sélectionné en équipe nationale A. Après avoir manqué l’entraînement pour cause de maladie, l’ailier est tout de même « pleinement opérationnel » pour le derby rhénan contre le Borussia Mönchengladbach samedi (15h30/Sky).
Said El Mala : ses statistiques cette saison
Interventions
28
Buts
9
Passes décisives
4