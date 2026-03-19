« C'est dingue ce qui arrive aux jeunes de 18 ou 19 ans de nos jours » : les rumeurs concernant Said El Mala font sortir de ses gonds l'entraîneur de Cologne, Lukas Kwasniok

Le jeune homme de 19 ans a récemment fait l'objet d'une attention particulière à plusieurs égards. D'une part en raison d'une éventuelle sélection en équipe nationale allemande, d'autre part à cause d'un prétendu accord de transfert vers la Premier League. « Comment ce garçon peut-il se sentir ? Pour parler franchement, c'est pervers ce qui arrive aujourd'hui aux jeunes de 18 ou 19 ans, la pression qu'ils doivent supporter », a déclaré Kwasniok jeudi.

Kwasniok n'aurait rien su de cette prétendue promesse de transfert. Comme l'a rapporté le Bild mardi, El Mala aurait donné son accord à Brighton & Hove Albion. « Au final, n’importe qui peut écrire n’importe quoi, faire des affirmations, d’autres les reprennent, et que ce soit vrai ou non n’a aucune importance », a critiqué Kwasniok. Cela conduit à ce qu’El Mala « soit manifestement la cible d’insultes dans ce monde social bizarre – une évolution vraiment, vraiment géniale. »