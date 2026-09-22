D’éventuelles difficultés en dehors du terrain ne se sont clairement pas traduites par de mauvaises performances. Une série fulgurante de sept buts lors de ses six premiers matches a solidement installé l’attaquant comme une arme essentielle dans le dispositif tactique d’Enrique.

Cette excellente forme en club fait suite à un été historique pour l’avant-centre, qui a inscrit le but décisif lors de la victoire 1-0 de l’Espagne contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Ses exploits sur la scène mondiale et sa régularité sur le plan national lui ont logiquement valu une place dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or, aux côtés de ses compatriotes Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Rodri, et de son coéquipier du PSG, Ruiz.

Interrogé sur cette prestigieuse récompense, l’attaquant a refusé de faire campagne pour lui-même ou de désigner un vainqueur en particulier, insistant sur le fait que la décision finale revient uniquement aux votants. « Celui qui doit le gagner le gagnera, ce n’est pas à moi d’en décider », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Si un Espagnol le gagne, tant mieux. »