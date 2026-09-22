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« C’est difficile » : Ferran Torres révèle la partie la plus dure de son départ de Barcelone et livre son verdict sur le Ballon d’Or après son début tonitruant dans la vie au PSG
Un changement soudain vers la capitale française
Quitter la Catalogne pendant le mercato estival a représenté un obstacle important en dehors des terrains pour le joueur de 26 ans. Si sa transition sur le terrain s’est faite sans accroc, s’adapter à une nouvelle routine quotidienne, composer avec une nouvelle langue et s’installer dans un pays inconnu s’est révélé bien plus exigeant.
Heureusement pour l’attaquant, son adaptation au Parc des Princes a été facilitée par plusieurs visages familiers. Retrouvant l’entraîneur Luis Enrique, qu’il considère comme une figure paternelle dans le football, l’international espagnol a également rejoint ses compatriotes Fabian Ruiz et l’ancien joueur de l’académie de Barcelone Dro Fernandez dans le vestiaire du double champion d’Europe en titre.
- Getty Images Sport
« Un jour, tu es là, le lendemain, tu fais tes valises »
La rapidité même du transfert estival a quelque peu pris l’attaquant au dépourvu. Revenant sur son changement soudain, il a souligné le caractère chaotique et imprévisible du football moderne.
« C’est difficile : un jour, vous êtes ici et le lendemain, vous faites vos valises », a-t-il expliqué. Malgré ce bouleversement soudain, la star espagnole a conservé son sens de l’humour à propos de ceux qu’il a dû laisser derrière lui en Liga. Il a plaisanté : « Le seul que je ne peux pas emmener avec moi, c’est Pedri. »
Une forme étincelante et une reconnaissance récompensée
D’éventuelles difficultés en dehors du terrain ne se sont clairement pas traduites par de mauvaises performances. Une série fulgurante de sept buts lors de ses six premiers matches a solidement installé l’attaquant comme une arme essentielle dans le dispositif tactique d’Enrique.
Cette excellente forme en club fait suite à un été historique pour l’avant-centre, qui a inscrit le but décisif lors de la victoire 1-0 de l’Espagne contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Ses exploits sur la scène mondiale et sa régularité sur le plan national lui ont logiquement valu une place dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or, aux côtés de ses compatriotes Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Rodri, et de son coéquipier du PSG, Ruiz.
Interrogé sur cette prestigieuse récompense, l’attaquant a refusé de faire campagne pour lui-même ou de désigner un vainqueur en particulier, insistant sur le fait que la décision finale revient uniquement aux votants. « Celui qui doit le gagner le gagnera, ce n’est pas à moi d’en décider », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Si un Espagnol le gagne, tant mieux. »
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Garder l’élan du début
S’étant si rapidement imposé comme une option offensive importante dans la capitale française, l’objectif principal de l’ancien joueur de Barcelone sera de maintenir son impressionnant rythme de buts. Poursuivre sur cette lancée devant le but sera essentiel pour conserver sa place dans le onze de départ d’Enrique, tout en renforçant son propre statut et en nourrissant les ambitions du PSG sur la scène nationale comme européenne.
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