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Christian Guinin

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« C'est difficile en termes de motivation » : Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, lance un avertissement avant le choc de Ligue des champions contre le FC Bayern

Ligue des Champions
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Luis Enrique

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a pointé un manque de motivation de son effectif comme cause principale de l'échec de la « répétition générale » avant le match de Ligue des champions contre le FC Bayern Munich.

« Il est très difficile, après un match important disputé dans une ambiance aussi formidable, de retrouver le rythme du championnat sur le plan de la motivation. Ce résultat est regrettable, car nous avions besoin de ces trois points », a déclaré l'entraîneur espagnol lors de la conférence de presse qui a suivi le match contre le FC Lorient.

  • Samedi, face au neuvième de Ligue 1, le PSG s’est contenté d’un match nul 2-2 (1-1), Luis Enrique ayant largement roté son onze de départ. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos étaient restés sur le banc, tandis que Warren Zaire-Emery n’est entré en jeu qu’en cours de rencontre.

    « Nous n'avons aligné que deux joueurs qui figuraient déjà dans le onze de départ mardi soir. Nous avons essayé de contrôler le match comme nous le souhaitions. Nous voulions gagner, mais nous avons laissé passer cette occasion », a expliqué l’entraîneur. Les buts parisiens ont été inscrits par l’attaquant Ibrahim Mbaye (6e) et Zaire-Emery (62e), tandis que Pablo Pagis (12e) et Aiyegun Tosin (78e) ont répondu pour Lorient.

    À trois journées de la fin, le PSG rate donc l’occasion de sceller le titre. Son avance sur Lens, deuxième, qui a également partagé les points avec Nice (1-1), reste de six unités. Les Parisiens auront une nouvelle chance de valider leur sacre dimanche prochain, à domicile, contre le Stade Brestois.

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    Le PSG sous pression pour le match retour face au Bayern

    Enrique a refusé de blâmer son groupe : « Au niveau de l’engagement, on a rempli notre mission. Ils ont marqué deux buts sur deux attaques », a analysé l’entraîneur espagnol.

    Mardi prochain, le PSG sera attendu au tournant lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions face au FC Bayern, à l’Allianz Arena de Munich. Les Parisiens aborderont cette rencontre avec une avance de 5-4, acquise au match aller il y a une semaine. Le latéral droit Achraf Hakimi, touché à la cuisse lors de la manche aller, manquera très probablement cette confrontation.

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