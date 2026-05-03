« C'est difficile en termes de motivation » : Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, lance un avertissement avant le choc de Ligue des champions contre le FC Bayern

Samedi, face au neuvième de Ligue 1, le PSG s’est contenté d’un match nul 2-2 (1-1), Luis Enrique ayant largement roté son onze de départ. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos étaient restés sur le banc, tandis que Warren Zaire-Emery n’est entré en jeu qu’en cours de rencontre.

« Nous n'avons aligné que deux joueurs qui figuraient déjà dans le onze de départ mardi soir. Nous avons essayé de contrôler le match comme nous le souhaitions. Nous voulions gagner, mais nous avons laissé passer cette occasion », a expliqué l’entraîneur. Les buts parisiens ont été inscrits par l’attaquant Ibrahim Mbaye (6e) et Zaire-Emery (62e), tandis que Pablo Pagis (12e) et Aiyegun Tosin (78e) ont répondu pour Lorient.

À trois journées de la fin, le PSG rate donc l’occasion de sceller le titre. Son avance sur Lens, deuxième, qui a également partagé les points avec Nice (1-1), reste de six unités. Les Parisiens auront une nouvelle chance de valider leur sacre dimanche prochain, à domicile, contre le Stade Brestois.