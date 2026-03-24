Selon des informations publiées par Bild et le Münchner Merkur/tz, un terrain d'entraînement supplémentaire devrait voir le jour prochainement. Il sera situé à l'endroit où se trouve actuellement un parcours de conditionnement physique, autrefois souhaité par Carlo Ancelotti. Ce parcours comprend notamment une butte de sprint avec deux pentes différentes, une poutre d'équilibre, des zones recouvertes de sable et de paillis d'écorce, un panier de basket, un terrain de football-tennis et des abris pour le matériel.
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C'est devenu un gouffre financier ! Le FC Bayern s'apprête à se débarrasser des vestiges de l'ère Ancelotti
Au total, la construction aurait coûté environ un million d'euros au cours de la saison 2016/2017. Giovanni Mauri, le préparateur physique d'Ancelotti, s'était particulièrement investi dans ce projet à l'époque. L'Italien a ensuite fait la une des journaux pour avoir fumé dans les vestiaires, selon le directeur sportif Hasan Salihamidzic. Après le licenciement d'Ancelotti à l'automne 2017, le parcours de conditionnement physique n'a pratiquement plus été utilisé. La seule exception, selon le Münchner Merkur/tz, a été une séance de rééducation de Douglas Costa en mars 2021.
FC Bayern : s'agit-il seulement du début d'une restructuration plus importante ?
Comme le montrent les photos, une délégation de haut rang du FC Bayern, munie de plans de construction imprimés, a inspecté les lieux lundi. Parmi les membres de cette délégation figuraient le président du directoire Jan-Christian Dreesen, le directeur sportif Christoph Freund, le responsable de l'entretien des terrains Peter Sauer, le responsable des installations Sebastian Faforke et le directeur de l'Allianz Arena Jürgen Muth, qui sert de liaison entre le FC Bayern, les architectes, les entreprises de construction et les prestataires de services. À l'instar des autres terrains, la nouvelle surface de jeu devrait apparemment être entourée d'une clôture d'un mètre de haut.
Il est possible que cette adaptation ne soit que le prélude à une rénovation de plus grande envergure, prévue de longue date. Dreesen a annoncé en 2024 dans un communiqué de presse : « Un nouveau centre de performance est un élément central pour que le FC Bayern puisse continuer à convaincre des joueurs internationaux et rester compétitif au plus haut niveau. » Le Münchner Merkur/tz a rapporté en décembre qu'un permis préalable avait entre-temps été obtenu à cet effet. La construction devrait durer trois ans et coûter environ 100 millions d'euros ; les travaux pourraient débuter dès 2026.
Calendrier : les prochains matchs du FC Bayern Munich
Date Heure Rencontre Samedi 4 avril 15h30 SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga) Mardi 7 avril 21 h Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions) Samedi 11 avril 18 h 30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Mercredi 15 avril 21 h FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions) Dimanche 19 avril 17h30 FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)