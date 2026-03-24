C'est devenu un gouffre financier ! Le FC Bayern s'apprête à se débarrasser des vestiges de l'ère Ancelotti

Comme le montrent les photos, une délégation de haut rang du FC Bayern, munie de plans de construction imprimés, a inspecté les lieux lundi. Parmi les membres de cette délégation figuraient le président du directoire Jan-Christian Dreesen, le directeur sportif Christoph Freund, le responsable de l'entretien des terrains Peter Sauer, le responsable des installations Sebastian Faforke et le directeur de l'Allianz Arena Jürgen Muth, qui sert de liaison entre le FC Bayern, les architectes, les entreprises de construction et les prestataires de services. À l'instar des autres terrains, la nouvelle surface de jeu devrait apparemment être entourée d'une clôture d'un mètre de haut.

Il est possible que cette adaptation ne soit que le prélude à une rénovation de plus grande envergure, prévue de longue date. Dreesen a annoncé en 2024 dans un communiqué de presse : « Un nouveau centre de performance est un élément central pour que le FC Bayern puisse continuer à convaincre des joueurs internationaux et rester compétitif au plus haut niveau. » Le Münchner Merkur/tz a rapporté en décembre qu'un permis préalable avait entre-temps été obtenu à cet effet. La construction devrait durer trois ans et coûter environ 100 millions d'euros ; les travaux pourraient débuter dès 2026.