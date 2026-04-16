Tout a commencé par un carton jaune-rouge infligé en fin de match au milieu de terrain du Real, Eduardo Camavinga. Le Français, qui avait remplacé Brahim Diaz à la 62e minute, avait d'abord reçu un carton jaune pour une faute au milieu de terrain, avant d'être expulsé par Vincic quelques minutes avant la fin officielle du match.
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« C’est de ta faute, bon sang ! » : après l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions face au Bayern Munich, une nouvelle star merengue s’en prend à l’arbitre Slavko Vincic
En contre-attaque, le Bayern obtient un coup franc après une légère faute de Camavinga sur Harry Kane. Alors que le milieu du Real Madrid ramasse le ballon et s’éloigne de quelques mètres pour gagner du temps, l’arbitre slovène Vincic lui inflige un deuxième avertissement pour retard de jeu.
Cette décision a provoqué l’ire de plusieurs Madrilènes, en particulier du capitaine Federico Valverde et de Vinicius Junior, qui ont vivement contesté l’arbitre slovène. Selon Mundo Deportivo, le banc madrilène était également en ébullition, certains remplaçants adressant des remarques désobligeantes à l’encontre de l’officiel.
Daniel Carvajal a notamment été vu en train de hurler vers Vincic : « C’est de ta faute, bordel ! » Après la rencontre, Jude Bellingham a réagi dans la zone mixte : « C’est une blague. Ce n’est pas possible, un carton jaune. Deux fautes, deux cartons jaunes. »
Arbeloa s’en prend à l’arbitre : « Il a gâché le match. »
L’entraîneur Alvaro Arbeloa n’a pas mâché ses mots à l’encontre de l’arbitre slovène : « L’arbitre a détruit le match », a-t-il asséné. Lors de la conférence de presse d’après-match, il s’est emporté : « C’est une décision que personne ne comprend. Comment peut-on expulser un joueur pour une telle chose dans un match comme celui-ci ? […] C’est totalement inexplicable, injuste. C’est très préjudiciable pour nous ! »
Dès le coup de sifflet final, plusieurs Madrilènes ont contesté vivement Vincic, et Arda Güler, auteur d’un doublé, a d’abord écopé d’un carton jaune. Alors que l’arbitre s’engouffrait dans le tunnel menant aux vestiaires, il a finalement brandi le carton rouge à l’encontre du jeune Turc, toujours en train de protester.