« C’est de ta faute, bon sang ! » : après l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions face au Bayern Munich, une nouvelle star merengue s’en prend à l’arbitre Slavko Vincic

En contre-attaque, le Bayern obtient un coup franc après une légère faute de Camavinga sur Harry Kane. Alors que le milieu du Real Madrid ramasse le ballon et s’éloigne de quelques mètres pour gagner du temps, l’arbitre slovène Vincic lui inflige un deuxième avertissement pour retard de jeu.

Cette décision a provoqué l’ire de plusieurs Madrilènes, en particulier du capitaine Federico Valverde et de Vinicius Junior, qui ont vivement contesté l’arbitre slovène. Selon Mundo Deportivo, le banc madrilène était également en ébullition, certains remplaçants adressant des remarques désobligeantes à l’encontre de l’officiel.

Daniel Carvajal a notamment été vu en train de hurler vers Vincic : « C’est de ta faute, bordel ! » Après la rencontre, Jude Bellingham a réagi dans la zone mixte : « C’est une blague. Ce n’est pas possible, un carton jaune. Deux fautes, deux cartons jaunes. »