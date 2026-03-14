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« C'est de la folie ! » - Vincent Kompany, furieux, réclame des explications sur l'expulsion de Luis Diaz alors que le Bayern Munich, réduit à neuf, fait match nul contre le Bayer Leverkusen
Le chaos à la BayArena
L'après-midi a été riche en rebondissements pour Diaz, qui, après être entré en jeu, a égalisé à la 69e minute, annulant ainsi l'avance de Leverkusen. Son but a permis au Bayern de sauver un point, alors que l'équipe était en difficulté depuis le carton rouge incontestable infligé à Jackson en première mi-temps. Cependant, le match a mal tourné lorsque l'arbitre a sorti son carton à la 84e minute, accusant Diaz de simulation malgré un léger contact avec la jambe du gardien alors que l'ailier tentait de le contourner.
Ce match nul permet au Bayern de rester dans la course au sommet du classement, mais les retombées de cette décision arbitrale ne sont pas près de s'éteindre. Jackson et Diaz étant désormais tous deux menacés de suspension, Kompany devra remanier son effectif pour les prochains matchs, tandis que le club continue de digérer cet après-midi controversé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
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Kompany fustige cette décision « insensée »
« Le pire, c'est Lucho Díaz ! Pourquoi il a reçu ce carton jaune-rouge, personne dans le stade ne le sait aujourd'hui. C'est de la folie », a déclaré Kompany àDAZN après le coup de sifflet final. Le tacticien belge était perplexe face à l'arbitrage, d'autant plus que Díaz ne semblait pas réclamer de penalty après le contact. L'ailier avait déjà reçu un carton jaune à la 74e minute suite à un tacle haut.
Kompany a continué à exiger des explications sur la logique derrière ce deuxième carton, qui va valoir au Colombien une suspension pour le prochain match. « Ça fait mal, bien sûr. Il est suspendu pour le prochain match. Quelqu’un doit m’expliquer pourquoi c’est un carton jaune à ce stade », a-t-il ajouté. L’incrédulité de l’entraîneur a été partagée par ses joueurs, qui ont estimé que l’arbitre avait mal interprété l’intention de l’attaquant dans un moment de forte pression du match.
Eberl révèle les propos tenus par l'arbitre après le match
Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a fait une déclaration surprenante après le match, affirmant que l'arbitre Christian Dingert avait reconnu son erreur après avoir visionné les images. « Je viens de m'entretenir avec M. Dingert. Tout va bien, nous avons eu une bonne discussion. Il a également déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un carton jaune-rouge », a révélé Eberl. Cependant, cet aveu n'a guère réconforté les dirigeants du Bayern, compte tenu de l'impact qu'a eu cette décision sur l'issue du match.
Eberl a salué l'honnêteté de l'arbitre, mais a souligné la futilité de cette correction a posteriori. « Pour lui, c'était clairement une simulation pendant le match, mais il a vu les images maintenant et a déclaré que ce n'était pas un carton jaune-rouge. C'est très honorable, mais cela ne nous a pas aidés du tout », a expliqué le directeur. Comme l'incident concernait un deuxième carton jaune plutôt qu'un carton rouge direct, le VAR n'a pas pu intervenir et infirmer la décision prise sur le terrain conformément aux protocoles en vigueur.
- Getty Images Sport
Le point de vue des joueurs sur la simulation
Le vestiaire du Bayern s'est montré unanime dans sa défense de Diaz, beaucoup soulignant que le joueur avait tenté de rester debout. Jonathan Tah a noté l'absence de « mise en scène » de la part de son coéquipier, déclarant : « Il se relève immédiatement. Oui, il tombe. Il est même légèrement touché. Mais il se relève immédiatement. Il ne fait pas de scène, ne joue pas la comédie. Et c’est pourquoi je me demande pourquoi ils ont sifflé une simulation, en réagissant comme s’il en avait fait tout un spectacle. »
Son coéquipier en défense, Josip Stanisic, a également estimé que la sanction était trop sévère, étant donné que le contact avait clairement été établi par Blaswich. « Il sait qu’il a déjà un carton jaune, et là, passer directement au carton jaune puis au carton jaune-rouge, je trouve ça sévère, surtout parce qu’il le touche. Si c’était une simulation tout à fait évidente, je dirais aussi : il ne faut jamais faire ça, mais il le touche et ça se voit », a-t-il commenté. Le milieu de terrain Joshua Kimmich s'est montré encore plus direct, affirmant que cet incident n'était « en aucun cas » une simulation.
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