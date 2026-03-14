« C'est de la folie ! » - Vincent Kompany, furieux, réclame des explications sur l'expulsion de Luis Diaz alors que le Bayern Munich, réduit à neuf, fait match nul contre le Bayer Leverkusen

L'après-midi a été riche en rebondissements pour Diaz, qui, après être entré en jeu, a égalisé à la 69e minute, annulant ainsi l'avance de Leverkusen. Son but a permis au Bayern de sauver un point, alors que l'équipe était en difficulté depuis le carton rouge incontestable infligé à Jackson en première mi-temps. Cependant, le match a mal tourné lorsque l'arbitre a sorti son carton à la 84e minute, accusant Diaz de simulation malgré un léger contact avec la jambe du gardien alors que l'ailier tentait de le contourner.

Ce match nul permet au Bayern de rester dans la course au sommet du classement, mais les retombées de cette décision arbitrale ne sont pas près de s'éteindre. Jackson et Diaz étant désormais tous deux menacés de suspension, Kompany devra remanier son effectif pour les prochains matchs, tandis que le club continue de digérer cet après-midi controversé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.