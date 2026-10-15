AFP
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« C’est de la folie pure ! » : Carlos Espi, héros du Real Madrid, révèle le coup de génie de Jose Mourinho qui a inspiré une victoire épique après une remontée face à la Roma en Ligue des champions
Une nuit inoubliable à Rome
Le Real Madrid a décroché une victoire historique 4-3 face à la Roma en Ligue des champions, après avoir comblé un retard important au Stadio Olimpico. Cette remontée a nécessité un immense effort collectif, le géant espagnol refusant de s’avouer vaincu sur le sol italien.
Carlos Espi a été le détonateur de cet extraordinaire retournement de situation. Entré en jeu en fin de seconde période, l’attaquant a inscrit le deuxième but, décisif, de Madrid, inversant totalement la dynamique du match et ouvrant la voie à un succès européen mémorable.
Malgré leur retard au score, les joueurs du Real Madrid ont fait preuve d’une immense résilience. Leur conviction collective a fini par prendre le dessus sur leurs hôtes, leur permettant de réussir une remontée remarquable dans les derniers instants.
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Le coup de maître de Mourinho et la réaction d’Espi
Après le coup de sifflet final, Espi a fait part de son incrédulité et de sa joie face au résultat. Il a salué l’état d’esprit sans faille du vestiaire, désignant la volonté collective de l’équipe comme le principal moteur de la victoire.
« Ça a été une folie totale. Nous voulions nous battre jusqu’au bout, et cela a été décisif. Nous avons joué ensemble pour gagner et je suis très heureux », a déclaré Espi sur le site officiel du club. « Nous voulions gagner le match et ne pas abandonner. Je crois que c’est ce qui a fait la différence. Au fil des minutes, nous avons vu que nous étions proches du but et, à la fin, nous y sommes parvenus. »
L’attaquant a également dévoilé le message bref mais essentiel que Mourinho lui a adressé avant de l’envoyer sur le terrain. Interrogé sur les consignes tactiques de son entraîneur, Espi a révélé les mots simples qui l’ont motivé.
Il a expliqué : « Entrer sur le terrain et donner absolument tout, parce qu’il restait 15 minutes. Tout donner, aider l’équipe de toutes les manières possibles et toujours jouer à fond. »
Tirer parti du peu d’occasions
Pour un joueur qui cherche à s’imposer dans un effectif du Real Madrid rempli de stars, chaque seconde sur le terrain compte. Espi n’a disposé que d’un court laps de temps pour changer le cours d’un match européen de premier plan, un défi qu’il a immédiatement relevé.
Revenant sur son entrée décisive, Espi a expliqué comment il avait abordé ces quelques minutes : « Je suis venu ici pour tirer le meilleur parti du temps de jeu qui m’est accordé et aider l’équipe de toutes les manières possibles. J’ai eu l’occasion d’entrer sur le terrain, il m’a donné 13 minutes et j’en ai tiré le maximum en marquant un but et en remportant le match. »
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Se bat pour obtenir un rôle de premier plan
L’entrée en jeu sensationnelle d’Espi dans la capitale italienne renforcera sans aucun doute ses chances d’obtenir davantage de temps de jeu sous les ordres de Mourinho. En répondant présent au moment où le Real Madrid avait le plus besoin de lui, l’attaquant a prouvé sa grande valeur en tant que remplaçant capable de faire la différence.
À l’avenir, sa capacité à répondre sans difficulté aux exigences tactiques de Mourinho lui assurera une place dans les plans immédiats de l’entraîneur. Le défi consiste désormais à transformer ces entrées en jeu explosives en fin de match en un rôle durable au sein de ce grand club espagnol aux exigences élevées.
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