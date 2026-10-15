Après le coup de sifflet final, Espi a fait part de son incrédulité et de sa joie face au résultat. Il a salué l’état d’esprit sans faille du vestiaire, désignant la volonté collective de l’équipe comme le principal moteur de la victoire.

« Ça a été une folie totale. Nous voulions nous battre jusqu’au bout, et cela a été décisif. Nous avons joué ensemble pour gagner et je suis très heureux », a déclaré Espi sur le site officiel du club. « Nous voulions gagner le match et ne pas abandonner. Je crois que c’est ce qui a fait la différence. Au fil des minutes, nous avons vu que nous étions proches du but et, à la fin, nous y sommes parvenus. »

L’attaquant a également dévoilé le message bref mais essentiel que Mourinho lui a adressé avant de l’envoyer sur le terrain. Interrogé sur les consignes tactiques de son entraîneur, Espi a révélé les mots simples qui l’ont motivé.

Il a expliqué : « Entrer sur le terrain et donner absolument tout, parce qu’il restait 15 minutes. Tout donner, aider l’équipe de toutes les manières possibles et toujours jouer à fond. »



