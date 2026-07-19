Après l’expulsion d’Enzo Fernández, coéquipier de Messi, suite à un deuxième carton jaune en fin de match, Pau Cubarsi, victime de la faute, a été soigné sur la pelouse, entraînant une brève interruption de la rencontre. Pendant ce temps, Cucurella a échangé quelques mots avec la star argentine tout en se couvrant brièvement la bouche.
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« C'est de la désespérance » : Lionel Messi vivement critiqué pour un incident avec Marc Cucurella lors de la finale de la Coupe du monde
Messi a immédiatement signalé le geste de Cucurella à l’arbitre, sous-entendant qu’un carton rouge était justifié. En effet, après le scandale raciste qui a émaillé la rencontre de Ligue des champions entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid en février — Gianluca Prestianni, alors joueur du Benfica, ayant apparemment proféré des insultes racistes à l’encontre de la star madrilène Vinicius Junior en se couvrant la bouche de la main — la FIFA a promulgué une nouvelle règle stricte pour la Coupe du monde 2026.
Elle prévoit l’exclusion directe de tout joueur qui se couvre la bouche de la main en plein conflit verbal. Le Paraguayen Miguel Almirón en avait fait les frais lors du match de groupe contre la Turquie.
Dans le cas de Cucurella, cependant, rien ne suggérait qu’il cherchait à provoquer Messi ou à insulter le joueur de 39 ans ; la scène n’a donc pas entraîné d’intervention du VAR.
- AFP
Lors de la finale de la Coupe du monde, Lionel Messi a indirectement réclamé un carton rouge pour Marc Cucurella.
« C'est du désespoir », a tranché l'ancien international anglais Wayne Rooney, consultant pour BBC Sport, manifestement déçu par Messi. « L'Argentine joue comme ça, c'est tout. On sait tous comment ils se comportent sur le terrain. Mais il faut quand même toujours rester fair-play – et c'est pourquoi c'était triste de voir ce que Messi a fait là. »
L’ancien gardien de but de l’équipe d’Angleterre, Joe Hart, a lui aussi porté un regard critique sur la scène : « Je n’ai pas du tout apprécié le comportement de Messi. Cela montre à quel point l’Espagne est supérieure, si même Messi se laisse aller à ce genre de choses », a déclaré Hart.
Après l’expulsion de Fernández, l’Argentine, alors inoffensive, avait tout de même rejoint les prolongations de la finale disputée à New York/New Jersey. Mais, en infériorité numérique, Messi et ses coéquipiers ont subi une pression grandissante, jusqu’à ce que Ferran Torres ne libère l’Espagne d’une tête victorieuse à la 106^e minute (1-0).
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