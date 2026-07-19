Messi a immédiatement signalé le geste de Cucurella à l’arbitre, sous-entendant qu’un carton rouge était justifié. En effet, après le scandale raciste qui a émaillé la rencontre de Ligue des champions entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid en février — Gianluca Prestianni, alors joueur du Benfica, ayant apparemment proféré des insultes racistes à l’encontre de la star madrilène Vinicius Junior en se couvrant la bouche de la main — la FIFA a promulgué une nouvelle règle stricte pour la Coupe du monde 2026.

Elle prévoit l’exclusion directe de tout joueur qui se couvre la bouche de la main en plein conflit verbal. Le Paraguayen Miguel Almirón en avait fait les frais lors du match de groupe contre la Turquie.

Dans le cas de Cucurella, cependant, rien ne suggérait qu’il cherchait à provoquer Messi ou à insulter le joueur de 39 ans ; la scène n’a donc pas entraîné d’intervention du VAR.