« C'est contraire au règlement ! » - Mikel Arteta exprime sa COLÈRE envers les arbitres de la Ligue des champions suite à la décision « totalement inacceptable » concernant le penalty d'Eberechi Eze

Arteta n’a pas mâché ses mots en conférence de presse, après avoir vu une décision cruciale sur penalty être annulée au Metropolitano. L’incident est survenu à la 78^e minute : Eze, fraîchement entré en jeu, a été fauché par David Hancko. L’arbitre Danny Makkelie, après une longue consultation de la VAR, est revenu sur sa décision initiale.

« Après être retourné au vestiaire, avoir parlé aux garçons et revu l'incident du penalty, c'est extrêmement décevant et agaçant car c'était contraire aux règles et cela change le cours de la rencontre », a déclaré Arteta à TNT Sports. « Je suis très, très contrarié. La séquence est claire : il y a bien contact. On prend une décision, on ne peut pas la remettre en cause après l’avoir visionnée treize fois. C’est totalement inacceptable à ce niveau. C’est une mauvaise décision. »