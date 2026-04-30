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« C'est contraire au règlement ! » - Mikel Arteta exprime sa COLÈRE envers les arbitres de la Ligue des champions suite à la décision « totalement inacceptable » concernant le penalty d'Eberechi Eze
Arteta dénonce un revirement « inacceptable »
Arteta n’a pas mâché ses mots en conférence de presse, après avoir vu une décision cruciale sur penalty être annulée au Metropolitano. L’incident est survenu à la 78^e minute : Eze, fraîchement entré en jeu, a été fauché par David Hancko. L’arbitre Danny Makkelie, après une longue consultation de la VAR, est revenu sur sa décision initiale.
« Après être retourné au vestiaire, avoir parlé aux garçons et revu l'incident du penalty, c'est extrêmement décevant et agaçant car c'était contraire aux règles et cela change le cours de la rencontre », a déclaré Arteta à TNT Sports. « Je suis très, très contrarié. La séquence est claire : il y a bien contact. On prend une décision, on ne peut pas la remettre en cause après l’avoir visionnée treize fois. C’est totalement inacceptable à ce niveau. C’est une mauvaise décision. »
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L’histoire de trois incidents de pénalité
La rencontre a été rythmée par plusieurs décisions arbitrales majeures, dont l’ouverture du score de Viktor Gyokeres pour les Gunners. L’attaquant suédois, fauché par Hancko en première période, a transformé son penalty avec sang-froid pour donner l’avantage à Arsenal. Mais l’Atlético a refait surface après la mi-temps, également sur penalty.
Julian Álvarez a égalisé pour l’équipe de Diego Simeone après que Ben White a été sanctionné pour une main dans la surface. Arteta a alors commenté : « Ils ont été cohérents sur ce point. Si l’on accorde un penalty pour ce genre de chose, il faut l’accepter. »
Handball : une polémique « entache » la compétition
La décision d'accorder un penalty pour une main de White a ravivé le débat sur les règles des mains en vigueur dans les compétitions européennes, surtout après un incident similaire survenu à Paris en début de semaine. L'ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher, a réagi sur les réseaux sociaux pour exprimer ses réserves sur les standards d'arbitrage actuels en Ligue des champions.
Sur X, il a écrit : « La Ligue des champions est de loin le meilleur football, mais ces décisions de penalty pour une faute de main ternissent vraiment la compétition. Celle d’hier soir [lors du match PSG-Bayern] était pire, mais cela n’aurait pas dû être un penalty contre White. »
Malgré l’indignation générale, Arteta a refusé de confirmer si une réclamation officielle serait déposée concernant l’incident impliquant Eze, déclarant : « Je laisse au club le soin de décider de la meilleure marche à suivre. Maintenant, ils ne vont pas nous accorder de penalty. C’est tout. C’est de l’histoire ancienne. »
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Les Gunners abordent le match retour avec sérénité
Malgré la frustration née de la décision concernant Eze, Arteta conserve son optimisme quant aux chances d’Arsenal d’atteindre la finale. Il a salué la ténacité de ses joueurs dans un contexte hostile, rappelant que le match nul obtenu à Madrid leur donne l’occasion de conclure l’affaire à Londres la semaine prochaine.
« Je suis très fier, j’ai dit aux garçons : la façon dont nous avons géré la situation pendant neuf mois et demi est tout simplement remarquable », a ajouté l’Espagnol. « J’apprécie vraiment ce qu’ils ont accompli, car j’ai vu certaines des meilleures équipes du monde s’effondrer ici et encaisser trois ou quatre buts. Nous n’avons pas obtenu le résultat escompté, car nous avions préparé le match pour le gagner. Mais notre destin reste entre nos mains, devant notre public. Nous voulons atteindre la finale et, dans une semaine, nous aurons l’occasion d’y parvenir. »