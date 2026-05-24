AFP
Traduit par
« C'est complètement ridicule ! » - Le retard pris en deuxième mi-temps lors du match Tottenham-Everton met Gary Neville « hors de lui »
Le coup d’envoi de la seconde période est donné avec quelques minutes de retard.
La dernière journée de Premier League a sombré dans le chaos : des problèmes techniques sur le système VAR ont retardé la reprise du match crucial des Spurs face à Everton. En conséquence, la rencontre n’a pas pu reprendre simultanément avec celle opposant West Ham à Leeds United. Les Spurs, qui avaient ouvert le score en première période grâce à Joao Palhinha, luttaient pour leur maintien parmi l’élite. Cette impossibilité de synchroniser les coups d’envoi de la seconde mi-temps, un enjeu majeur pour l’équité sportive, a immédiatement provoqué un tollé.
- Getty Images Sport
Neville exprime son indignation
En tant que consultant pour Sky Sports, Neville a immédiatement manifesté son vif agacement face au manque de synchronisation entre ces deux rencontres cruciales. L’ancien défenseur de Manchester United n’a pas caché sa colère envers l’arbitre Michael Oliver, contraint de suspendre la rencontre en raison de problèmes techniques persistants avec le VAR. Neville a ainsi tonné : « Pourquoi ont-ils donné le coup d’envoi là-bas s’ils sont en train de synchroniser les matchs ? On ne devrait pas arrêter un match de foot pour ce genre de problème. C’est inacceptable. Oui, il y a des soucis techniques, mais les supporters sifflent à juste titre. Je suis furieux, non seulement parce que c’est la dernière rencontre de la saison, mais aussi pour une question d’intégrité sportive. »
Une conclusion haletante au combat pour le maintien
Le coup d’envoi retardé a entraîné une fin de rencontre pour le moins surprenante. West Ham s’est facilement imposé 3-0 face à Leeds, grâce à des buts de Valentin Castellanos, Jarrod Bowen et Callum Wilson. Cependant, la rencontre des Hammers s’est achevée avant le temps réglementaire à Londres. En raison de ce contretemps, l’arbitre a accordé neuf minutes de temps additionnel à Tottenham, qui ont débuté après le coup de sifflet final pour les Londoniens. Les Hammers restent donc bloqués à 39 points, impuissants, tandis que les Spurs préservent leur avantage d’un but à zéro. Neville a commenté : « Il y a toujours une certaine logique à ce que les matchs commencent en même temps quand on se bat pour quelque chose. C’est absolument ridicule, il fait chaud aujourd’hui, mais ça pourrait être l’hiver avec -2 °C et les joueurs qui se promènent. Ce n’est pas acceptable. »
- Getty Images Sport
Quelle est la prochaine étape pour le club ?
Tottenham a préservé son faible mais précieux avantage sur Everton et valide son maintien en Premier League avec 41 points, ce qui condamne West Ham à la relégation malgré sa large victoire. Les Hammers devront se restructurer durant l’été en vue du championnat de deuxième division, tandis que les Spurs, sous la houlette de Roberto De Zerbi, s’attacheront à reconstruire leur effectif pour éviter une nouvelle saison catastrophique.