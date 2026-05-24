« C'est complètement ridicule ! » - Le retard pris en deuxième mi-temps lors du match Tottenham-Everton met Gary Neville « hors de lui »

Le coup d’envoi retardé a entraîné une fin de rencontre pour le moins surprenante. West Ham s’est facilement imposé 3-0 face à Leeds, grâce à des buts de Valentin Castellanos, Jarrod Bowen et Callum Wilson. Cependant, la rencontre des Hammers s’est achevée avant le temps réglementaire à Londres. En raison de ce contretemps, l’arbitre a accordé neuf minutes de temps additionnel à Tottenham, qui ont débuté après le coup de sifflet final pour les Londoniens. Les Hammers restent donc bloqués à 39 points, impuissants, tandis que les Spurs préservent leur avantage d’un but à zéro. Neville a commenté : « Il y a toujours une certaine logique à ce que les matchs commencent en même temps quand on se bat pour quelque chose. C’est absolument ridicule, il fait chaud aujourd’hui, mais ça pourrait être l’hiver avec -2 °C et les joueurs qui se promènent. Ce n’est pas acceptable. »