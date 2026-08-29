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« C’est complet ! » - Enzo Maresca salue le récital de Rayan Cherki alors que Manchester City écrase Crystal Palace à Selhurst Park
Manchester City enchaîne les victoires
Manchester City a poursuivi son excellent début de parcours sous la houlette de son nouvel entraîneur Maresca avec une victoire retentissante 4-1 contre Palace. Cherki et Erling Haaland ont tous deux inscrit un doublé pour assurer trois nouveaux points avec autorité aux visiteurs. Ce succès éclatant signifie que Maresca a signé deux victoires consécutives pour lancer son mandat d'entraîneur. Cela fait suite au succès difficilement acquis 2-1 du week-end dernier contre Bournemouth.
- AFP
Cherki salué pour sa performance complète
Le meneur de jeu a inscrit un superbe but en solitaire à la 54e minute avant d'ajouter une frappe lointaine seulement cinq minutes plus tard. Maresca s'est empressé de souligner la contribution globale du milieu de terrain.
« Bien sûr, il est heureux, sa performance a été très bonne, non pas à cause des deux buts, mais de la manière dont il a travaillé sans le ballon », a expliqué Maresca, comme cité par ESPN. « Il était chargé du pressing quand Palace avait le ballon. C'était un match complet, avec et sans ballon. »
De remplaçant décisif à homme fort
Le Français a gagné sa place de titulaire après une entrée en jeu brillante le week-end dernier. Entré sur le banc face à Bournemouth, il a délivré deux passes décisives cruciales pour aider à assurer une victoire 2-1. Face à Palace, il a encore haussé son niveau. Son entraîneur estime que cette excellente forme n'est qu'un témoignage de son talent naturel et de sa passion pour le football.
« Il aime le football, donc c'est bien plus facile de travailler avec lui, a déclaré Maresca. C'est Rayan, il est comme ça. Nous savons à quel point il est bon, la qualité qu'il a. En ce moment, il aide l'équipe et il le fera aussi à l'avenir. »
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Coventry et le derby de Manchester au programme
Manchester City cherchera désormais à enchaîner une troisième victoire consécutive lors de sa prochaine sortie en Premier League face au promu Coventry City. Maresca attendra une nouvelle prestation dominatrice de son équipe afin de maintenir sa bonne dynamique du début de saison.
Après le match contre Coventry, City sera confronté à un énorme test avec un déplacement à Old Trafford pour un derby de Manchester très attendu face à son rival Manchester United.
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