« C’est complet ! » - Enzo Maresca salue le récital de Rayan Cherki alors que Manchester City écrase Crystal Palace à Selhurst Park

Le meneur de jeu a inscrit un superbe but en solitaire à la 54e minute avant d'ajouter une frappe lointaine seulement cinq minutes plus tard. Maresca s'est empressé de souligner la contribution globale du milieu de terrain.

« Bien sûr, il est heureux, sa performance a été très bonne, non pas à cause des deux buts, mais de la manière dont il a travaillé sans le ballon », a expliqué Maresca, comme cité par ESPN. « Il était chargé du pressing quand Palace avait le ballon. C'était un match complet, avec et sans ballon. »