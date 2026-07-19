La pelouse du stade de New York/New Jersey a déjà fait l'objet de nombreuses critiques pendant la Coupe du monde 2026. Le problème : les deux franchises de la NFL, les Giants et les Jets, évoluent habituellement sur une surface synthétique ; pour le Mondial, une couche de sable a été déposée, puis le gazon naturel a été posé par-dessus.

« Ils vont se regarder pendant l’échauffement et se demander ce que c’est », a déclaré Kramer au sujet des joueurs des deux finalistes, pour qui ce sera la première apparition au MetLife Stadium. « En tant que pelouse pour une finale de Coupe du monde, ce n’est en fait pas acceptable », a souligné Kramer, qui estime que ces conditions de terrain difficiles constituent un désavantage pour les Espagnols.