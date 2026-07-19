Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduit par

« C’est comme une piste de bowling sur laquelle on poserait un tapis » : la pelouse de la finale de la Coupe du monde suscite de vifs débats

Coupe du monde
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine

La pelouse du stade new-yorkais de la finale du Mondial 2026, à New York/New Jersey, fait déjà débat avant même la rencontre Espagne-Argentine.

« Je n'ai jamais joué sur un terrain comme ça. On dirait une piste de quilles sur laquelle on aurait posé un tapis », a déclaré le champion du monde Christoph Kramer, invité en tant que commentateur sur la chaîne ZDF, stupéfait par l'état du terrain du MetLife Stadium.

  • La pelouse du stade de New York/New Jersey a déjà fait l'objet de nombreuses critiques pendant la Coupe du monde 2026. Le problème : les deux franchises de la NFL, les Giants et les Jets, évoluent habituellement sur une surface synthétique ; pour le Mondial, une couche de sable a été déposée, puis le gazon naturel a été posé par-dessus.

    « Ils vont se regarder pendant l’échauffement et se demander ce que c’est », a déclaré Kramer au sujet des joueurs des deux finalistes, pour qui ce sera la première apparition au MetLife Stadium. « En tant que pelouse pour une finale de Coupe du monde, ce n’est en fait pas acceptable », a souligné Kramer, qui estime que ces conditions de terrain difficiles constituent un désavantage pour les Espagnols.

    • Publicité
  • Christoph KramerGetty Images

    Selon Kramer, l’Espagne est davantage pénalisée par la qualité de la pelouse de la finale de la Coupe du monde.

    « En tant que joueur, on ne peut pas imputer la responsabilité au terrain. Il faut s'adapter aux conditions. Mais il est évident que l'Espagne, dont le jeu repose sur la possession de balle, est davantage pénalisée aujourd'hui », a constaté Kramer.

    Après leur triomphale victoire 2-0 en demi-finale contre la France, les Espagnols abordent la finale en légers favoris. Deux ans après leur sacre continental, les champions d’Europe veulent désormais conquérir la couronne mondiale. Même ambition pour les Argentins, vainqueurs de la Copa América 2024.

    Pour l’Albiceleste, ce serait un quatrième titre mondial après 1978, 1990 et 2022, tandis que l’Espagne viserait une deuxième étoile, douze ans après son premier sacre.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google