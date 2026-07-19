« Je n'ai encore jamais joué sur un terrain comme celui-là. On dirait une piste de quilles sur laquelle on aurait posé un tapis », a déclaré le champion du monde Christoph Kramer, invité en tant que commentateur sur la chaîne ZDF, stupéfait par l'état du terrain du MetLife Stadium.
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« C’est comme une piste de bowling sur laquelle on pose un tapis » : la pelouse de la finale de la Coupe du monde suscite de vifs débats
La pelouse du stade de New York/New Jersey a déjà fait l'objet de nombreuses critiques pendant la Coupe du monde 2026. Le problème : les deux franchises de la NFL, les Giants et les Jets, y évoluent habituellement sur une surface synthétique ; pour le Mondial, une couche de sable a été déposée, puis recouverte de gazon naturel.
« Ils vont se regarder pendant l’échauffement et se demander ce que c’est », a déclaré Kramer au sujet des joueurs des deux finalistes, pour qui ce sera la première apparition au MetLife Stadium. « En tant que pelouse pour une finale de Coupe du monde, ce n’est en fait pas acceptable », a souligné Kramer, qui estime que ces conditions de terrain difficiles constituent un désavantage pour les Espagnols.
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La pelouse de la finale de la Coupe du monde : Kramer estime que l’Espagne est davantage pénalisée – Streich s’insurge également
« Au final, en tant que joueur, on ne peut bien sûr pas dire que c'est la faute de la pelouse. Il faut accepter les conditions. Mais bien sûr, c'est plus difficile aujourd'hui pour l'Espagne, qui se définit par sa maîtrise du ballon », a déclaré Kramer.
À la mi-temps, Christian Streich, collègue expert de Kramer et ancien entraîneur de longue date du SC Fribourg en Bundesliga, a également été très clair au sujet de la pelouse de la finale : « Ce terrain est incroyable. Un tel terrain en finale de Coupe du monde ? Le ballon ne roule pas, les joueurs peinent à jouer vite et bien. Ce terrain pénalise énormément la rencontre, et je le vois bien à la télévision. C’est vraiment dommage », s’est emporté Streich sur la chaîne ZDF.
Espagne ou Argentine ? Qui endossera la couronne mondiale ?
Après leur triomphale victoire 2-0 en demi-finale contre la France, les Espagnols abordent la finale en tant que légers favoris. Deux ans après avoir remporté le titre continental, les champions d'Europe veulent désormais s'adjuger la couronne mondiale. Il en va de même pour les Argentins, vainqueurs de la Copa América en 2024.
Pour l’Albiceleste, ce serait un quatrième titre mondial après 1978, 1986 et 2022, tandis que l’Espagne viserait une deuxième couronne planétaire, huit ans après son premier sacre.
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