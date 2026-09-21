« C’est comme un film » : Kylian Mbappé revient sur ses retrouvailles cinématographiques avec Zinedine Zidane, 15 ans après son essai au Real Madrid

S’exprimant dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS, Mbappé est revenu sur l’histoire qu’il partage avec Zidane. Le nouveau sélectionneur a remplacé Deschamps vendredi, prenant en main les Bleus avant leur match de Ligue des nations contre la Turquie.

Mbappé s’est souvenu de leur première rencontre, déclarant : « C’est lui qui est venu me chercher le premier pour m’emmener au Real Madrid, au centre d’entraînement. J’avais 13 ou 14 ans, donc c’était il y a longtemps. Maintenant, c’est mon sélectionneur. C’est comme dans un film, mais c’est incroyable. C’est réel. » Les Bleus ont entamé leur préparation sous les ordres de Zidane avec un optimisme retrouvé.