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« C’est comme un film » : Kylian Mbappé revient sur ses retrouvailles cinématographiques avec Zinedine Zidane, 15 ans après son essai au Real Madrid
Des retrouvailles cinématographiques pour Mbappé et Zidane
S’exprimant dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS, Mbappé est revenu sur l’histoire qu’il partage avec Zidane. Le nouveau sélectionneur a remplacé Deschamps vendredi, prenant en main les Bleus avant leur match de Ligue des nations contre la Turquie.
Mbappé s’est souvenu de leur première rencontre, déclarant : « C’est lui qui est venu me chercher le premier pour m’emmener au Real Madrid, au centre d’entraînement. J’avais 13 ou 14 ans, donc c’était il y a longtemps. Maintenant, c’est mon sélectionneur. C’est comme dans un film, mais c’est incroyable. C’est réel. » Les Bleus ont entamé leur préparation sous les ordres de Zidane avec un optimisme retrouvé.
- AFP
S’adapter à la vie sans Didier Deschamps
Ce changement d'entraîneur marque la fin d'une époque, puisque le mandat de 14 ans de Deschamps a pris fin après la défaite de la France face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde en juillet.
Évoquant cette transition, Mbappé a exposé les ambitions de l'équipe : « Nous entamons un nouveau processus avec la France. Nous avons deux ans pour nous préparer au Championnat d'Europe et c'est sur cela que nous nous concentrons maintenant. C'est une nouvelle ère avec un nouveau sélectionneur. La Ligue des nations arrive, avec quatre matches, et nous verrons comment cela se passe. Ce sera nouveau pour tout le monde parce que tout ce que nous avons connu, c'est Deschamps. Ce sera un changement pour nous, mais je pense que tout va très bien se passer. »
Le Real Madrid trébuche contre l’Atlético de Madrid
Loin des échéances internationales, Mbappe a réalisé un début de saison prolifique, avec huit buts en huit matches. Cependant, le Real Madrid a connu un coup d'arrêt dimanche, en s'inclinant 2-1 dans le derby face à l'Atletico Madrid. Cette défaite laisse l'entraîneur du Real Madrid Jose Mourinho et son groupe à six points du Barça en Liga.
Malgré les critiques de Mourinho envers les officiels, Mbappe a refusé d'entrer dans la controverse. « J'ai mon opinion, mais je la garde pour moi. Je n'ai jamais été ce genre de joueur et je ne vais pas commencer maintenant, a expliqué Mbappe. L'arbitre est humain et fait des erreurs, et il y a eu des erreurs, mais je ne veux pas entrer dans ce débat. »
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Quelle est la suite pour la France et le Real Madrid ?
Zidane prendra les commandes de l’équipe de France pour la première fois lors du déplacement à Izmit pour affronter la Turquie. Après cette rencontre de Ligue des nations, le groupe poursuivra sa trêve internationale chargée avec des matches contre la Belgique et l’Italie.
De son côté, Mbappe devra rapidement se reconcentrer sur ses obligations en club après la trêve, alors que le Real Madrid vise à combler l’écart avec Barcelone et à renouer avec la victoire.
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