Avec cette défaite 0-2 mercredi soir face au champion en titre de la Ligue des champions, les Reds s’en sont finalement bien sortis, a estimé Carragher en tant qu’expert pour la chaîne de télévision américaine CBS Sports. L’ancien défenseur central, désormais consultant chevronné, a ainsi exprimé son sentiment avec la lucidité que confère une connaissance intime du jeu. Pour lui, le score, aussi défavorable soit-il, reflète avant tout l’écart actuel entre les deux effectifs et la maîtrise collective du tenant du titre. Liverpool, malgré son courage et ses occasions, n’a pas réussi à percer le verrou défensif adverse, et c’est là, précisément, que le technicien a mesuré la marge restante. Dans son analyse diffusée sur CBS Sports, Carragher a rappelé que, statistiquement, une défaite par deux buts d’écart reste gérable au regard des standards européens. Il a également souligné la solidité du bloc défensif des Reds, capable de limiter les dégâts face à une attaque pourtant redoutée. Pour autant, il n’a pas occulté les failles offensives, insistant sur la nécessité, pour Liverpool, de retrouver son efficacité si le club souhaite inverser la tendance lors des prochaines rencontres. Cette déclaration, prononcée avec le ton posé des grands observateurs, résume donc une réalité terrain : les Reds ont évité le pire, mais ils doivent désormais relever un défi majeur s’ils veulent poursuivre leur parcours continental.
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« C’est comme si on regardait une équipe de division inférieure. » Cette phrase, lâchée avec déception par une icône du club, résume sans détour la prestation décevante du FC Liverpool face au PSG. Alors que les Reds, habitués aux cimes de la Premier League et de la Ligue des champions, devaient imposer leur statut, ils ont semblé timides, presque maladroits, laissant les Parisiens dicter le rythme de la rencontre. L’ancien capitaine, dont l’autorité sur le terrain n’est plus à prouver, n’a pas fait dans la demi-mesure pour pointer les lacunes de son équipe : manque de intensité, circulation de balle trop lente et, surtout, une absence criante de caractère dans les moments clés. Ses propos, tranchants mais réalistes, rappellent que, malgré un effectif talentueux, Liverpool reste vulnérable lorsqu’il ne respecte pas les principes de base du jeu collectif. Pour les supporters, cette mise au point brutale est un rappel : le chemin vers les sommets passe d’abord par l’humilité et le travail
« C’était comme regarder une équipe de division inférieure », a tranché l’icône de Liverpool, constatant une « différence de niveau » flagrante. « C’était très inquiétant du point de vue de Liverpool. » Pour Carragher, l’écart entre les deux formations était « absolument effrayant ».
Sur la pelouse du Parc des Princes, le collectif parisien a dicté le rythme, multiplié les séquences de possession et se créé un nombre significatif d’occasions, tandis que les Reds, dominés dans l’impact physique et la justesse technique, n’ont affiché qu’un xG de 0,17, contre 2,35 pour leurs adversaires. Les buts de Désiré Doué, dont la frappe déviée a ouvert le score dès la 11e minute, puis de Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’un solo conclu en force à la 65e, ont concrétisé cette domination.
Compte tenu des investissements estivaux – Liverpool a dépensé 265 millions d’euros pour son trio offensif Wirtz-Ekitike-Isak – l’écart constaté demeure difficile à expliquer. « Liverpool a investi 450 millions de livres, sans doute bien plus que ce que le PSG a dépensé cet été. Face à cet écart, on s’inquiète. On se demande : comment en est-on arrivé là ? »
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Le FC Liverpool va-t-il à nouveau être éliminé par le PSG ? Analyse : Encore sous le choc de leur élimination de la Ligue des champions 2022–2023, les Reds abordent ce nouveau rendez-vous avec une prudence de Sioux. Jürgen Klopp, maître dans l’art de la remise en question, a pourtant peaufiné son effectif durant l’intersaison afin d’éviter une répétition de l’histoire. Liverpool, dont la force collective repose sur une pression haute et un contre-pressing étouffant, sait que la moindre perte de balle dans sa moitié de terrain peut offrir au PSG un boulevard vers les cages de Alisson. Face aux stars : Du côté parisien, Luis Enrique dispose d’un trio offensif de rêve : Mbappé, Messi, Neymar. Trois génies capables, à eux seuls, de déstabiliser la meilleure défense du monde. Le milieu de terrain, désormais animé par la sagesse de Verratti et la puissance de Vitinha, cherche à imposer son tempo dès les premières minutes afin de tester la solidité du bloc anglais. Historique : En deux confrontations européennes, le PSG mène un à zéro, victoire à Anfield incluse. Statut symbolique mais pesant sur les têtes des supporters britanniques. Conclusion : Si Liverpool veut éviter une nouvelle sortie prématurée, il devra conjuguer rigueur tactique, efficacité défensive et audace offensive. Le PSG, lui, compte bien exploiter la moindre faille pour confirmer sa suprématie naissante sur le vieux continent. Rendez-vous sur la pelouse pour le verdict.
La légende de Liverpool, Steven Gerrard, a tenu des propos similaires. Interrogé sur le plateau de TNT Sports, l’ancien capitaine des Reds a estimé que la situation n’était « pas parfaite, mais acceptable » au regard de la supériorité collective du Paris Saint-Germain. Mais il a aussitôt tempéré son propos : « Ça aurait pu être bien pire si le PSG avait fait preuve de plus d’impitoyabilité. Si l’on considère l’ensemble de la rencontre, c’est une chance que nous n’ayons perdu que 0-2. Ils ont eu des occasions de marquer d’autres buts », a déclaré l’ancien international anglais.
Pour le match retour de la semaine prochaine, les Reds devront désormais opérer un revirement à 180 degrés afin d’éviter une élimination prématurée de la Ligue des champions. « Nous avons besoin d’une performance exceptionnelle la semaine prochaine », a déclaré le capitaine du LFC, Virgil van Dijk, qui fondait de grands espoirs sur le soutien de ses supporters à Anfield.
Rappelons que, la saison passée, Liverpool avait déjà buté sur le PSG en Ligue des champions : victoire 1-0 à l’aller en France, défaite 0-1 au retour à Anfield, et élimination finale aux tirs au but (4-1).