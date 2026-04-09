« C’était comme regarder une équipe de division inférieure », a tranché l’icône de Liverpool, constatant une « différence de niveau » flagrante. « C’était très inquiétant du point de vue de Liverpool. » Pour Carragher, l’écart entre les deux formations était « absolument effrayant ».

Sur la pelouse du Parc des Princes, le collectif parisien a dicté le rythme, multiplié les séquences de possession et se créé un nombre significatif d’occasions, tandis que les Reds, dominés dans l’impact physique et la justesse technique, n’ont affiché qu’un xG de 0,17, contre 2,35 pour leurs adversaires. Les buts de Désiré Doué, dont la frappe déviée a ouvert le score dès la 11e minute, puis de Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’un solo conclu en force à la 65e, ont concrétisé cette domination.

Compte tenu des investissements estivaux – Liverpool a dépensé 265 millions d’euros pour son trio offensif Wirtz-Ekitike-Isak – l’écart constaté demeure difficile à expliquer. « Liverpool a investi 450 millions de livres, sans doute bien plus que ce que le PSG a dépensé cet été. Face à cet écart, on s’inquiète. On se demande : comment en est-on arrivé là ? »