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« C'est comme quand la WWE vient en ville » - La fièvre Lionel Messi a-t-elle atteint son paroxysme en MLS ? Questions posées à la superstar de l'Inter Miami et à la tournée « GOAT »
Messi fait salle comble alors que les prix des billets s'envolent
Le huit fois vainqueur du Ballon d’Or continue de faire salle comble dans toute l’Amérique du Nord, ce qui pousse de nombreuses équipes rivales à se rabattre sur des stades plus vastes – ceux occupés par des franchises de la NFL – chaque fois que Messi et l’Inter Miami viennent jouer.
Les billets se vendent toujours à un rythme effréné, mais les prix ne sont plus aussi exorbitants qu'auparavant, suite à l'arrivée de Messi en Floride du Sud à l'été 2023. Des personnalités de premier plan sont désormais régulièrement présentes dans les tribunes, alors qu'on ne savait pas au départ combien de temps l'international argentin resterait aux États-Unis.
Fort de ses titres de MVP et de vainqueur de la MLS Cup, il s'est engagé dans un contrat jusqu'en 2028. Cela signifie qu'il n'y a plus de ruée chaotique pour voir ce grand joueur de tous les temps fouler la pelouse, ce qui laisse penser que la bulle Messi – bien qu'elle ne soit pas près d'éclater – ne va pas monter plus haut.
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L'engouement pour Messi a-t-il atteint son apogée dans la MLS ?
C'est l'avis de l'ancien gardien de but de l'équipe nationale américaine et star de la MLS, Keller, qui a déclaré à Jackpot City Casino : « [L'effet Messi] a sans aucun doute atteint son apogée, car personne ne savait combien de temps il allait rester dans la ligue.
Je connaissais beaucoup de gens qui avaient les moyens d’emmener leurs enfants voir un match de l’Inter Miami, car on ne sait pas si on aura la chance de revoir Messi. C’est comme quand la WWE ou le Supercross viennent en ville. Est-ce qu’on construit quelque chose pour une base de fans qui revient semaine après semaine ? »
La MLS devrait-elle supprimer les règles relatives au plafond salarial ?
Messi a contribué à attirer d'autres grands noms en MLS, notamment Heung-min Son et Thomas Müller, et d'autres devraient suivre. Il bénéficie actuellement du contrat le plus lucratif du football américain.
Certains ont affirmé que la MLS devrait envisager d'assouplir les règles relatives au plafond salarial à un moment donné, afin de permettre d'investir davantage dans des signatures de prestige, mais Keller n'est pas convaincu que ce soit la bonne voie à suivre, car les dépenses excessives deviendraient une menace évidente.
Keller a ajouté, à propos des problèmes à résoudre : « Ce que je ferais, ce n’est pas nécessairement supprimer le plafond salarial. Le fonctionnement actuel de la MLS repose sur ces joueurs désignés et ces joueurs ciblés. En réalité, lorsque vous recrutez quelqu’un que vous payez, il n’y a plus vraiment de concurrence au sein de l’équipe.
Le problème, c’est qu’on se dit : “Bon, ce joueur gagne 250 000 dollars et celui-là 2,5 millions, et le plafond salarial ne permet pas de récompenser celui qui gagne 250 000 dollars quand il bat celui qui gagne 2,5 millions. Je ne peux tout simplement pas le laisser le battre, car j’aurai l’air [ridicule] aux yeux de mon propriétaire si je ne fais pas jouer celui à qui je verse un salaire dix fois plus élevé. »
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L'Inter Miami et Messi s'installent au Nu Stadium
Tout juste sorti de la dernière trêve internationale – au cours de laquelle Messi a disputé ce qui pourrait bien être son dernier match sur le sol argentin –, l'Inter Miami fera son retour en championnat samedi en accueillant l'Austin FC. Ce match se déroulera au Nu Stadium, qui ouvrira ses portes pour la toute première fois.