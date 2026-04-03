« C'est comme quand la WWE vient en ville » - La fièvre Lionel Messi a-t-elle atteint son paroxysme en MLS ? Questions posées à la superstar de l'Inter Miami et à la tournée « GOAT »

Le huit fois vainqueur du Ballon d’Or continue de faire salle comble dans toute l’Amérique du Nord, ce qui pousse de nombreuses équipes rivales à se rabattre sur des stades plus vastes – ceux occupés par des franchises de la NFL – chaque fois que Messi et l’Inter Miami viennent jouer.

Les billets se vendent toujours à un rythme effréné, mais les prix ne sont plus aussi exorbitants qu'auparavant, suite à l'arrivée de Messi en Floride du Sud à l'été 2023. Des personnalités de premier plan sont désormais régulièrement présentes dans les tribunes, alors qu'on ne savait pas au départ combien de temps l'international argentin resterait aux États-Unis.

Fort de ses titres de MVP et de vainqueur de la MLS Cup, il s'est engagé dans un contrat jusqu'en 2028. Cela signifie qu'il n'y a plus de ruée chaotique pour voir ce grand joueur de tous les temps fouler la pelouse, ce qui laisse penser que la bulle Messi – bien qu'elle ne soit pas près d'éclater – ne va pas monter plus haut.