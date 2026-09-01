L’argent a rarement été un problème pour les copropriétaires de premier plan du Racecourse Ground depuis le spectaculaire rachat bouclé en 2021. Une ascension fulgurante s’est ensuivie, avec trois montées consécutives qui ont permis à Wrexham de quitter la National League pour rejoindre le Championship, tout en multipliant les escapades à Las Vegas.

Le plan est d’organiser une nouvelle fête de montée dans la ville du péché, les regards étant désormais tournés vers la Premier League. Vardy apporterait une présence animée à ces célébrations si sa signature était obtenue et qu’un pas vers la cour des grands était franchi.

L’inusable joueur de 39 ans, qui a goûté au sacre en Premier League avec Leicester en 2016 et a honoré 26 sélections avec l’Angleterre, est sans club depuis la fin de sa pige italienne de 12 mois, conclue par une relégation de Serie A.

Ce n’est pas la première fois que la possibilité d’un transfert de Vardy à Wrexham est évoquée, Reynolds et Mac étant en permanence à l’affût de recrues capables d’apporter des résultats sur le terrain et de stimuler davantage la croissance commerciale en dehors. Une autre star pour leur série documentaire primée serait la bienvenue, surtout si elle a fait ses preuves devant le but.