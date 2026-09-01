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« C’est clairement Hollywood » : Ryan Reynolds, Rob McElhenney et Wrexham poussés à faire de Jamie Vardy la prochaine star de leur documentaire, mais avertis que la légende de Leicester ne sera pas bon marché
Vardy, vainqueur de la Premier League, est libre de tout contrat
L’argent a rarement été un problème pour les copropriétaires de premier plan du Racecourse Ground depuis le spectaculaire rachat bouclé en 2021. Une ascension fulgurante s’est ensuivie, avec trois montées consécutives qui ont permis à Wrexham de quitter la National League pour rejoindre le Championship, tout en multipliant les escapades à Las Vegas.
Le plan est d’organiser une nouvelle fête de montée dans la ville du péché, les regards étant désormais tournés vers la Premier League. Vardy apporterait une présence animée à ces célébrations si sa signature était obtenue et qu’un pas vers la cour des grands était franchi.
L’inusable joueur de 39 ans, qui a goûté au sacre en Premier League avec Leicester en 2016 et a honoré 26 sélections avec l’Angleterre, est sans club depuis la fin de sa pige italienne de 12 mois, conclue par une relégation de Serie A.
Ce n’est pas la première fois que la possibilité d’un transfert de Vardy à Wrexham est évoquée, Reynolds et Mac étant en permanence à l’affût de recrues capables d’apporter des résultats sur le terrain et de stimuler davantage la croissance commerciale en dehors. Une autre star pour leur série documentaire primée serait la bienvenue, surtout si elle a fait ses preuves devant le but.
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Bienvenue à Wrexham : les Dragons Rouges doivent-ils recruter Vardy ?
Interrogé sur les spéculations envoyant Vardy à Wrexham, l’ancien défenseur des Foxes Huth, qui s’exprimait en association avec Football Betting, qui couvre toutes les bases en 2026-27, a déclaré à GOAL : « Il a clairement ce côté hollywoodien.
« Je veux dire, si vous êtes Wrexham, vaut-il le coup de tenter le pari ? Bien sûr que oui. Pourquoi ne le feriez-vous pas ? Il ne serait probablement pas titulaire à chaque match et ne disputerait sans doute pas 90 minutes très souvent. Mais je pense que comme joker, l’avoir sur le banc et le faire entrer pour 10, 15, 20 minutes, peu importe, pourquoi pas ?
« Wrexham a évidemment aussi les moyens, parce que ça ne sera pas donné, je ne pense pas. Mais oui, c’est surprenant que cela prenne autant de temps pour en quelque sorte le faire signer, parce qu’il a évidemment joué l’année dernière. Il a montré à quel point il a travaillé physiquement. Je suis un peu surpris que personne n’ait tenté le coup un peu plus tôt.
« Wrexham pourrait conclure l’affaire, ou il pourrait y avoir un autre club à la dernière minute. Leicester aurait toujours bien besoin d’un bon numéro 9 ! Donc oui, hey-ho. Je suis surpris qu’un autre club ne l’ait pas fait signer plus rapidement. »
La chaîne YouTube de Vardy diffuse désormais des matches de Bundesliga
En attendant qu’une offre séduisante soit formulée pour le faire revenir dans un vestiaire et sur un terrain, Vardy s’est occupé avec d’autres projets. Il est en train de créer sa propre chaîne YouTube.
Cette plateforme est devenue, dans une évolution que peu auraient pu prédire, un foyer de diffusion des matches du vendredi soir de Bundesliga. Huth n’est pas surpris de voir un personnage haut en couleur créer sa propre marque, mais ne se précipitera pas pour regarder l’action de son pays natal de sitôt.
L’ancien international allemand a ajouté au sujet des projets de Vardy sur les réseaux sociaux : « Je veux dire, c’est le monde dans lequel on vit aujourd’hui, non ? Je ne pourrais pas imaginer quelque chose de pire, regarder quelqu’un regarder un match de football, si je suis totalement honnête. Je préférerais regarder moi-même tranquillement. Mais oui, c’est comme ça que va le monde, non ? »
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Calendrier de Wrexham 2026-2027 : un déplacement compliqué à Millwall au programme ensuite
Tout en étant aux commandes de ses propres émissions, il reste possible que Vardy occupe bientôt une place de choix dans la production de Wrexham qui leur a permis, grâce à Reynolds et Mac, de s’ouvrir une fenêtre sur le monde.
Phil Parkinson aurait bien besoin de trouver davantage de puissance offensive, aux côtés de joueurs comme Kieffer Moore et Josh Windass, car Wrexham, qui se rendra à Millwall mercredi, n’a pris que deux points en trois matches de Championship cette saison.
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