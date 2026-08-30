S'exprimant après la victoire impressionnante contre Ipswich, Carrick a salué la manière dont Manchester United s'est remis de sa défaite du week-end d'ouverture à Hull. Selon le Guardian, l'entraîneur en chef s'est réjoui de la réaction affichée par ses joueurs après avoir été menés sur un but rapide de Leif Davis.

Fernandes a mené la remontée avec un triplé, tandis qu'un but contre son camp de Jacob Greaves et une réalisation tardive de Bryan Mbeumo ont complété le score pour les hôtes. Chuka Akpom a inscrit un but de consolation en fin de match pour les visiteurs, mais cela n'a pas terni l'ambiance à Old Trafford. Carrick a souligné l'importance de surmonter l'adversité dès le début de la saison.