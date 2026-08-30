AFP
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« C’est cet état d’esprit sur lequel nous nous sommes vraiment appuyés » : Michael Carrick ravi de voir Manchester United rebondir pour écraser Ipswich Town
Rebondir après une défaite
S'exprimant après la victoire impressionnante contre Ipswich, Carrick a salué la manière dont Manchester United s'est remis de sa défaite du week-end d'ouverture à Hull. Selon le Guardian, l'entraîneur en chef s'est réjoui de la réaction affichée par ses joueurs après avoir été menés sur un but rapide de Leif Davis.
Fernandes a mené la remontée avec un triplé, tandis qu'un but contre son camp de Jacob Greaves et une réalisation tardive de Bryan Mbeumo ont complété le score pour les hôtes. Chuka Akpom a inscrit un but de consolation en fin de match pour les visiteurs, mais cela n'a pas terni l'ambiance à Old Trafford. Carrick a souligné l'importance de surmonter l'adversité dès le début de la saison.
- Getty Images Sport
En s’appuyant sur une forte force mentale
Carrick s'est dit particulièrement satisfait de la réponse psychologique de son équipe. L'ancien milieu de terrain a expliqué que savoir gérer les moments difficiles est crucial pour toute équipe qui veut réussir. « Nous avions parlé auparavant de la nécessité de surmonter la semaine dernière, puis nous avons connu un petit contretemps, si vous voulez, en étant menés au score », a déclaré Carrick.
« Mais la ténacité, la foi, la confiance et la solidarité que les garçons ont montrées à ce moment-là, en petite partie parce que nous sommes encore si tôt dans la saison, je pense que c'était vraiment très satisfaisant pour moi. La manière dont ils ont réagi, c'est probablement le principal enseignement à retenir. Il y a eu beaucoup de points positifs, mais cet état d'esprit est ce sur quoi nous nous sommes vraiment appuyés aujourd'hui. »
L’impact immense de Mainoo
Si l’état d’esprit collectif a permis de prendre les points, Carrick a aussi tenu à souligner l’exceptionnelle contribution individuelle de Kobbie Mainoo. Titulaire pour la première fois de la saison après un retour progressif de ses obligations en Coupe du monde, Mainoo a parfaitement contrôlé le tempo.
Carrick a déclaré à MUTV : « Réaliser une telle performance aujourd’hui montre ce que Kobbie est capable de faire. Nous avons la chance de disposer d’un très bon milieu de terrain, et nous pouvons faire appel à différents joueurs à différents moments. J’ai été vraiment content de sa manière de jouer aujourd’hui. » Carrick a ajouté en conférence de presse : « Je comprends que Bruno recevra beaucoup de crédit aujourd’hui, et il le mérite aussi, mais j’ai trouvé que Kobbie avait été immense au milieu du terrain pour nous et qu’il avait servi de socle à la performance de l’équipe. »
- (C)Getty Images
Quelle suite pour Manchester United ?
Manchester United cherchera à s’appuyer sur cette performance de référence à l’approche de ses prochains matches de Premier League. Avec Marcus Rashford de retour dans le onze de départ et Mainoo qui a prouvé sa forme physique, Carrick dispose d’un large éventail d’options en attaque et au milieu de terrain. United doit désormais maintenir cet élan offensif, en veillant à ce que l’effectif reproduise le même état d’esprit de gagnant pour la suite.
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