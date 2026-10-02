S’exprimant dans le podcast Stick to Football, l’éminent avocat spécialisé dans le sport Paul Gilroy KC a évoqué les ramifications juridiques pour l’effectif de Manchester City. Interrogé par la légende d’Arsenal Ian Wright sur le fait de savoir si des joueurs non au courant des activités en coulisses pouvaient avoir un motif pour partir, Gilroy a livré une évaluation sans détour des droits des salariés.

« Définitivement, oui, c’est une bonne question, du point de vue des joueurs, a expliqué Gilroy. Chaque contrat de travail, qu’il s’agisse d’un footballeur ou de quelqu’un qui travaille dans un magasin, comporte une clause implicite. Autrement dit, elle n’est pas écrite. Et la clause implicite dont nous parlons ici est celle de la confiance mutuelle.

« Donc si je travaille pour vous, vous et moi devons avoir suffisamment confiance l’un envers l’autre pour que cette relation fonctionne. Si vous ne me faites pas confiance, ou si je ne vous fais pas confiance, ou si vous me traitez de menteur et de voleur mardi, je ne peux pas travailler pour vous mercredi : c’est une question de confiance mutuelle.

« Maintenant, un joueur pourrait dire : “Vous avez violé la clause implicite de confiance mutuelle. Vous êtes mon employeur, vous avez agi en violation de cette clause, et cela me donne le droit de dire que je déchire mon contrat et que je pars.” »