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« C’est certainement une possibilité » : Erling Haaland et les stars de Manchester City pourraient partir GRATUITEMENT, un expert juridique expliquant comment les joueurs peuvent résilier leurs contrats après un verdict de culpabilité
Le verdict de culpabilité fait craindre pour le contrat
Le récent verdict de culpabilité de Manchester City dans son très médiatisé litige financier avec la Premier League a déclenché d’intenses spéculations concernant l’avenir de son effectif de haut niveau. Une commission indépendante a jugé le club de l’Etihad coupable de 114 des 115 chefs d’accusation, évoquant de multiples infractions, dont la mise en place de contrats « fictifs » avec des partenaires commerciaux entre 2009 et 2018.
Les retombées de cette décision historique ont immédiatement jeté le doute sur les engagements à long terme de joueurs clés. Alors que le club clame actuellement son innocence et se prépare à faire appel, cette incertitude a ouvert la porte à des scénarios sans précédent. Plus particulièrement, d’éminentes voix du monde juridique s’interrogent sur la possibilité pour des stars comme Haaland d’exploiter le droit du travail afin d’obtenir un départ brutal et sans indemnité de l’Etihad Stadium.
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Manchester City face à un exode de joueurs ?
S’exprimant dans le podcast Stick to Football, l’éminent avocat spécialisé dans le sport Paul Gilroy KC a évoqué les ramifications juridiques pour l’effectif de Manchester City. Interrogé par la légende d’Arsenal Ian Wright sur le fait de savoir si des joueurs non au courant des activités en coulisses pouvaient avoir un motif pour partir, Gilroy a livré une évaluation sans détour des droits des salariés.
« Définitivement, oui, c’est une bonne question, du point de vue des joueurs, a expliqué Gilroy. Chaque contrat de travail, qu’il s’agisse d’un footballeur ou de quelqu’un qui travaille dans un magasin, comporte une clause implicite. Autrement dit, elle n’est pas écrite. Et la clause implicite dont nous parlons ici est celle de la confiance mutuelle.
« Donc si je travaille pour vous, vous et moi devons avoir suffisamment confiance l’un envers l’autre pour que cette relation fonctionne. Si vous ne me faites pas confiance, ou si je ne vous fais pas confiance, ou si vous me traitez de menteur et de voleur mardi, je ne peux pas travailler pour vous mercredi : c’est une question de confiance mutuelle.
« Maintenant, un joueur pourrait dire : “Vous avez violé la clause implicite de confiance mutuelle. Vous êtes mon employeur, vous avez agi en violation de cette clause, et cela me donne le droit de dire que je déchire mon contrat et que je pars.” »
Les clubs rivaux en état d’alerte maximale
La perspective d'acquérir des talents de classe mondiale sans payer des indemnités de transfert exorbitantes a naturellement suscité des réactions humoristiques, mais révélatrices, de la part des animateurs du podcast. Jamie Carragher a demandé avec malice si Liverpool pouvait recruter Haaland gratuitement la semaine prochaine, ce à quoi Gilroy a simplement répondu : « Oui, pourquoi pas ? ».
Wright s'est lui aussi prêté au jeu des hypothèses, en plaisantant sur le fait que le buteur norvégien pourrait préférer un transfert vers le nord de Londres. « Il pourrait vouloir venir à Arsenal, juste à cause de ses potes là-bas », a lancé Wright. Même si cela a été dit sur le ton de la plaisanterie, cet échange souligne le bouleversement monumental du marché des transferts qui se produirait si les joueurs de Manchester City étaient légalement autorisés à annuler leurs contrats.
- AFP
Un appel imminent et l’attente
Tous les regards sont désormais braqués sur l’appel imminent de Manchester City contre les conclusions de la commission indépendante. Le club a jusqu’à vendredi pour contester officiellement le verdict de culpabilité, et l’issue de cette bataille judiciaire déterminera en fin de compte la sévérité des éventuelles sanctions sportives.
Pour Enzo Maresca et son groupe, la priorité immédiate doit rester leurs obligations sur le terrain au milieu d’une tempête extra-sportive sans précédent. Cependant, tant qu’une résolution définitive n’aura pas été trouvée, l’ombre de potentielles résiliations de contrat continuera de planer lourdement sur la moitié bleue de Manchester.
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