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« C’est ce que nous voulons ! » : Xabi Alonso lance un défi à Joao Pedro, la star de Chelsea en pleine forme
Alonso met Joao Pedro au défi de maintenir son efficacité devant le but
L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, estime que Joao Pedro peut asseoir son statut parmi les meilleurs attaquants de Premier League après un excellent début de saison. Le Brésilien de 25 ans compte cinq buts et trois passes décisives en cinq matches de championnat, dont un doublé lors de la victoire 5-1 contre Bournemouth.
Avant le déplacement de samedi sur le terrain d’Everton, au Hill Dickinson Stadium, Alonso a salué l’ambition et l’ardeur au travail de l’attaquant depuis la présaison.
L’entraîneur de Chelsea a souligné que la régularité sur 38 matches reste le véritable test pour tout buteur de premier plan.
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L’entraîneur salue la présence de toute sa ligne d’attaque
S’adressant à la presse, Alonso a expliqué que les discussions menées pendant la préparation avaient suscité de grandes attentes quant à la progression de l’attaquant. « C’est ce que nous voulons, c’est ce qu’il veut, a déclaré Alonso. Il ne s’agit pas seulement des cinq buts qu’il a marqués jusqu’ici. »
« Dès le premier jour de la préparation, nous avons parlé de cela, de l’étape suivante qu’il souhaitait franchir. Il a très bien commencé la préparation, et cette saison aussi. »
« Quand on veut devenir un attaquant de premier plan dans ce championnat, il faut être prêt à peser sur chaque match. C’est ce qu’il fait, et nous avons besoin qu’il continue ainsi. »
Alonso apprécie l’entente et l’envie dans la surface de réparation
Alonso a salué l’apport de Joao Pedro dans tous les aspects du jeu, soulignant que sa capacité à participer au jeu collectif permet aux joueurs qui l’entourent de mieux s’exprimer. « Jusqu’ici, et même avant cela, je le voyais marquer beaucoup de buts. Il traverse une bonne période, a déclaré Alonso. Il va faire une très bonne saison parce qu’il en a envie et qu’il marque des buts. »
« Il veut être dans la surface, mais aussi aider l’équipe aux abords de celle-ci. C’est un joueur très complet. »
« J’aime beaucoup sa façon de jouer et la manière dont il combine avec ses coéquipiers. »
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Chelsea se prépare à un rude défi physique sur le terrain d’Everton
Chelsea s’apprête à passer un sérieux test face à Everton, cinquième du classement de Premier League, juste devant Chelsea à la différence de buts. Alonso s’attend à un affrontement physique exigeant à l’extérieur, alors que son équipe cherche à prendre de l’élan.
« Bien sûr, gagner l’un de ces matches est un défi pour nous, mais pour moi, tous les matches sont difficiles, a conclu Alonso. Chacun est difficile, et c’est encore plus dur à l’extérieur. »
« Demain, nous savons que nous devrons faire beaucoup de choses correctement, sur le plan du football comme sur celui de la combativité : dans les affrontements, les duels et dans notre jeu avec le ballon. Ce sera donc très exigeant et difficile. »
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