« C’est ce que nous voulons ! » : Xabi Alonso lance un défi à Joao Pedro, la star de Chelsea en pleine forme

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, estime que Joao Pedro peut asseoir son statut parmi les meilleurs attaquants de Premier League après un excellent début de saison. Le Brésilien de 25 ans compte cinq buts et trois passes décisives en cinq matches de championnat, dont un doublé lors de la victoire 5-1 contre Bournemouth.

Avant le déplacement de samedi sur le terrain d’Everton, au Hill Dickinson Stadium, Alonso a salué l’ambition et l’ardeur au travail de l’attaquant depuis la présaison.

L’entraîneur de Chelsea a souligné que la régularité sur 38 matches reste le véritable test pour tout buteur de premier plan.