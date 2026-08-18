« C’est ce qu’il vous faut » : une ancienne star de Tottenham explique pourquoi les Spurs doivent battre Arsenal pour recruter Victor Osimhen

L'ancien défenseur de Tottenham Alderweireld a exhorté son ancien club à détourner Victor Osimhen de la piste suivie par Arsenal. Il estime que l'attaquant de Galatasaray renforcerait parfaitement les options offensives de De Zerbi. Tottenham a survécu à une désastreuse lutte pour le maintien la saison dernière et a ensuite lourdement investi dans son effectif.

Le club du nord de Londres a battu deux fois son record de transfert pour faire venir Mateus Fernandes et Sandro Tonali pour un total de 185 millions de livres sterling. Malgré les signatures déjà enregistrées de Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, Andy Robertson et Martin Dubravka, Tottenham a fait des renforts offensifs sa priorité. L'ajout d'un buteur confirmé reste crucial avant la fermeture du mercato.