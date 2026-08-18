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« C’est ce qu’il vous faut » : une ancienne star de Tottenham explique pourquoi les Spurs doivent battre Arsenal pour recruter Victor Osimhen
Alderweireld pousse à détourner le transfert d’Osimhen
L'ancien défenseur de Tottenham Alderweireld a exhorté son ancien club à détourner Victor Osimhen de la piste suivie par Arsenal. Il estime que l'attaquant de Galatasaray renforcerait parfaitement les options offensives de De Zerbi. Tottenham a survécu à une désastreuse lutte pour le maintien la saison dernière et a ensuite lourdement investi dans son effectif.
Le club du nord de Londres a battu deux fois son record de transfert pour faire venir Mateus Fernandes et Sandro Tonali pour un total de 185 millions de livres sterling. Malgré les signatures déjà enregistrées de Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, Andy Robertson et Martin Dubravka, Tottenham a fait des renforts offensifs sa priorité. L'ajout d'un buteur confirmé reste crucial avant la fermeture du mercato.
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L’expérience, un élément clé pour renforcer l’attaque
Tottenham a déjà été associé par le passé à des joueurs de couloir comme Savinho, Cody Gakpo et Pedro Neto. Cependant, Alderweireld insiste sur le fait que le club doit se concentrer sur le recrutement d’un véritable avant-centre comme Osimhen.
« Tottenham pourrait profiter d’un attaquant comme Victor Osimhen, ils ont besoin de ses buts car c’est aussi ce qui leur a manqué la saison dernière », a déclaré Alderweireld dans un entretien accordé à Hajper.
« La seule inquiétude pour des clubs comme Arsenal, Chelsea, Liverpool et Manchester United, c’est peut-être son âge. Ce n’est plus le plus jeune joueur et on dirait que tout le monde veut trouver une superstar de 23 ans capable d’empiler les buts pendant les sept ou huit prochaines années, et je le comprends, mais il faut aussi un bon équilibre. »
Dans le sillage du modèle réussi de l’Ajax
Alderweireld s’est appuyé sur sa propre expérience pour souligner pourquoi recruter des stars confirmées aux côtés de jeunes espoirs est si important. Il a notamment évoqué sa période très réussie aux Pays-Bas.
« C’est pour cela qu’il peut être important de recruter des joueurs confirmés qui savent comment les choses se passent afin d’aider les plus jeunes, potentiellement de futures superstars, à progresser à leurs côtés, parce qu’ils peuvent montrer le meilleur exemple », a-t-il expliqué.
« Je pense à ma période à l’Ajax. Le mélange était d’un autre niveau. Nous avions Dusan Tadic et Daley Blind, et Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt qui émergeaient. C’est ce dont vous avez besoin. »
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L’intérêt d’Arsenal complique une éventuelle offensive
S’assurer les services d’Osimhen ne sera pas simple pour Tottenham, car l’international nigérian suscite un vif intérêt de la part d’Arsenal. Des informations indiquent que Galatasaray a récemment approché les Gunners pour discuter d’éventuels accords concernant Gabriel Martinelli et Ethan Nwaneri, en évoquant en retour un possible transfert d’Osimhen. Cependant, aucune négociation active n’est en cours à l’heure actuelle.
Interrogé sur les rumeurs de transfert en cours, Osimhen est resté entièrement concentré sur son équipe actuelle. « Je vais me concentrer sur mon travail, a-t-il déclaré la semaine dernière. Nous verrons ensuite et réfléchirons à ce qui viendra après. »
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