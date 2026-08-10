L’ancien ailier de l’Angleterre Chris Waddle est un autre à avoir émis des doutes sur la participation de Kane à une autre Coupe du monde, déclarant récemment à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur le même sujet : « Avoir la forme physique, c’est une grande qualité. Certains joueurs progressent, deviennent meilleurs en vieillissant. Pour certains, c’est plus facile. Pas plus facile, mais simple.

« On verra comment seront ses jambes dans deux ans, même à l’Euro. Les gens se poseront la question. L’avantage de Harry, c’est que c’est un garçon en forme, on le sait. Il ne dépend pas de sa vitesse. Il a une excellente intelligence de jeu.

« Parfois, vous voyez des joueurs dans les tournois et vous vous dites : “Ses jambes sont en train de le lâcher”. Je prends Ronaldo comme exemple. J’ai regardé le Portugal jouer à la Coupe du monde et, à mes yeux, ses jambes l’avaient quitté pour ce niveau de football. Lionel Messi avait encore des éclairs de génie jusqu’à ce que le reste de ses coéquipiers décide d’essayer de mettre tout le monde dehors du pays.

« Donc je pense qu’il arrive un moment et un contexte où il faut vraiment se dire : “Oui, il peut encore jouer, et il peut encore jouer comme Messi le fait à Miami, à un bon niveau pour lui”. Vous savez, Ronaldo en Arabie saoudite peut encore gérer ça. Et Harry, à un moment donné, finira par arriver à une période où vous vous direz que la Bundesliga est trop rapide. Où aller ensuite ?

« La prochaine Coupe du monde, je pense que ce sera très compliqué pour lui d’y jouer. Je pense que certains de ces joueurs peuvent se dire : “Oui, je joue encore au football, mais ce niveau n’est plus le mien maintenant, et j’en ai bien profité”. Je pense que certains de ces joueurs essaient de jouer trop longtemps et que ça ne les met pas en valeur. Mais je suis sûr que Harry saura quand le moment sera venu de dire : “Non, je ne peux plus jouer pour l’Angleterre.” »