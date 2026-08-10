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« C’est beaucoup demander » à Harry Kane d’égaler Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, alors qu’un ancien du Bayern Munich fait une prédiction audacieuse sur la Coupe du monde 2030 pour le capitaine de l’Angleterre
Kane sur le point de signer un nouveau contrat au Bayern Munich
Kane vient de briller lors de cet événement, avec six buts inscrits alors que l’Angleterre a subi une défaite en demi-finale face à l’Argentine et a finalement terminé à la troisième place. Le brassard de capitaine a été porté tout au long d’une campagne prometteuse sur le papier, mais qui n’a finalement apporté aucun succès tangible.
L’avant-centre prolifique est devenu le meilleur buteur de l’histoire de sa sélection, avec 85 buts en équipe nationale, et détient le même record à Tottenham. Il a inscrit 146 buts avec le Bayern en 147 apparitions pour le géant allemand.
Un nouveau contrat devrait être signé à l’Allianz Arena, alors qu’il ne reste plus que 12 mois sur son bail actuel, sans aucun signe de ralentissement de la part de l’inoxydable attaquant. Il a récemment fêté ses 33 ans, mais reste le favori pour remporter le prestigieux Ballon d’Or en 2026.
Le Bayern tient logiquement à conserver Kane dans ses rangs, tandis que l’Angleterre n’a aucun successeur logique prêt à prendre sa place à la pointe de l’attaque. Tout porte à croire qu’il restera le capitaine de l’Angleterre jusqu’à l’Euro 2028 à domicile.
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Kane jouera-t-il pour l’Angleterre après l’Euro 2028 ?
Jouera-t-il encore après cette échéance, imitant des joueurs comme Ronaldo et Messi ? Lorsque cette question a été posée à Hamann, l'ancien milieu du Bayern, qui s'exprimait avec l'aimable concours de MrQ, a déclaré à GOAL : « Il a maintenant 33 ans, donc il en aura 36 et se rapprochera des 37 ans dans quatre ans. C'est beaucoup demander.
« Évidemment, on a vu deux des plus grands joueurs de tous les temps disputer la Coupe du monde, l'un à 39 ans, l'autre à 41 ans. L'un s'en est bien sorti, l'autre non. Vous savez, je ne le mettrais pas dans la même catégorie que ces deux-là.
« Même s'il aurait quelques années de moins que ces deux gars présents à la Coupe du monde, je pense que c'est beaucoup demander. C'est beaucoup demander parce qu'il a commencé à jouer assez tôt. Il est parti en prêt dans les divisions inférieures, a disputé énormément de matches en Premier League, n'a pas vraiment eu beaucoup de blessures. Je crois qu'il a eu quelques blessures à la cheville.
« Il n'a presque manqué aucun match ces deux dernières années ici à Munich. Le voir à la Coupe du monde dans quatre ans, si vous me demandez une réponse maintenant, je dirais probablement non. »
Le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre a-t-il encore une Coupe du monde en lui ?
L’ancien ailier de l’Angleterre Chris Waddle est un autre à avoir émis des doutes sur la participation de Kane à une autre Coupe du monde, déclarant récemment à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur le même sujet : « Avoir la forme physique, c’est une grande qualité. Certains joueurs progressent, deviennent meilleurs en vieillissant. Pour certains, c’est plus facile. Pas plus facile, mais simple.
« On verra comment seront ses jambes dans deux ans, même à l’Euro. Les gens se poseront la question. L’avantage de Harry, c’est que c’est un garçon en forme, on le sait. Il ne dépend pas de sa vitesse. Il a une excellente intelligence de jeu.
« Parfois, vous voyez des joueurs dans les tournois et vous vous dites : “Ses jambes sont en train de le lâcher”. Je prends Ronaldo comme exemple. J’ai regardé le Portugal jouer à la Coupe du monde et, à mes yeux, ses jambes l’avaient quitté pour ce niveau de football. Lionel Messi avait encore des éclairs de génie jusqu’à ce que le reste de ses coéquipiers décide d’essayer de mettre tout le monde dehors du pays.
« Donc je pense qu’il arrive un moment et un contexte où il faut vraiment se dire : “Oui, il peut encore jouer, et il peut encore jouer comme Messi le fait à Miami, à un bon niveau pour lui”. Vous savez, Ronaldo en Arabie saoudite peut encore gérer ça. Et Harry, à un moment donné, finira par arriver à une période où vous vous direz que la Bundesliga est trop rapide. Où aller ensuite ?
« La prochaine Coupe du monde, je pense que ce sera très compliqué pour lui d’y jouer. Je pense que certains de ces joueurs peuvent se dire : “Oui, je joue encore au football, mais ce niveau n’est plus le mien maintenant, et j’en ai bien profité”. Je pense que certains de ces joueurs essaient de jouer trop longtemps et que ça ne les met pas en valeur. Mais je suis sûr que Harry saura quand le moment sera venu de dire : “Non, je ne peux plus jouer pour l’Angleterre.” »
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Statut de GOAT : 100 buts, record de sélections et un trophée
Kane aura dans le viseur la barre des 100 buts en sélection, alors qu’il n’est plus qu’à quatre sélections d’égaler le record de 125 apparitions de Peter Shilton avec l’Angleterre. Le statut de GOAT est toujours à sa portée.
Un grand trophée international viendrait asseoir ce statut, mais il reste à voir si l’Angleterre peut ramener le football à la maison au cours des quatre prochaines années et si son capitaine actuel aura un rôle majeur à jouer dans cette quête de trophées.
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