« C'est avec lui que je préfère jouer ! » La star du FC Liverpool considère Florian Wirtz comme son coéquipier préféré

L'attaquant Hugo Ekitike, du FC Liverpool, s'est enthousiasmé dans une interview accordée à TNT Sports pour son coéquipier Florian Wirtz, qui lui faciliterait la vie dans le Merseyside.
« Dans cette équipe, c'est à mon avis le joueur avec lequel je préfère jouer », déclare Ekitike à propos du joueur international allemand. « J'apprécie aussi les autres joueurs, mais quand on joue en tant qu'attaquant et qu'on a un numéro 10 qui comprend autant le football et qui veut jouer le même football que soi, cela facilite les choses. »
Alors qu'Ekitike a quitté l'Eintracht Francfort pour rejoindre les Reds avant le début de la saison pour 95 millions d'euros, Wirtz est arrivé du Bayer Leverkusen pour 125 millions d'euros. Et si l'on en croit le Français, les deux joueurs ont encore beaucoup à accomplir ensemble.
« Je lui ai dit que nous pouvions accomplir de grandes choses en jouant ensemble. Quand il me passe le ballon, je le lui renvoie, et alors il se passe quelque chose », a déclaré Ekitike. « J'aime beaucoup jouer avec lui et je sais que c'est un joueur qui peut me faire beaucoup de passes décisives tout au long de la saison. C'est bien d'avoir à ses côtés un joueur comme lui, qui vous fait briller. »
Wirtz toujours critiqué à Liverpool
Des mots qui devraient réconforter Wirtz, qui fait régulièrement l'objetde critiques à Liverpool et qui n'a pas encore réussi à se montrer à la hauteur des attentes depuis son arrivée en Angleterre.
Jusqu'à présent, le joueur international allemand a marqué six buts et délivré huit passes décisives pour les Reds en 37 matches officiels. Son contrat court jusqu'en 2030. Ekitike, quant à lui, a marqué 16 buts en 39 matches officiels et son contrat court jusqu'en 2031.
Florian Wirtz : statistiques 2025/26
Concours Matchs Buts Passes décisives Premier League 25 4 3 Ligue des champions 8 1 3 Coupe d'Angleterre 3 1 1 Community Shield 1 - 1