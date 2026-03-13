« C'est avec lui que je préfère jouer ! » La star du FC Liverpool considère Florian Wirtz comme son coéquipier préféré

« Dans cette équipe, c'est à mon avis le joueur avec lequel je préfère jouer », déclare Ekitike à propos du joueur international allemand. « J'apprécie aussi les autres joueurs, mais quand on joue en tant qu'attaquant et qu'on a un numéro 10 qui comprend autant le football et qui veut jouer le même football que soi, cela facilite les choses. »

Alors qu'Ekitike a quitté l'Eintracht Francfort pour rejoindre les Reds avant le début de la saison pour 95 millions d'euros, Wirtz est arrivé du Bayer Leverkusen pour 125 millions d'euros. Et si l'on en croit le Français, les deux joueurs ont encore beaucoup à accomplir ensemble.

« Je lui ai dit que nous pouvions accomplir de grandes choses en jouant ensemble. Quand il me passe le ballon, je le lui renvoie, et alors il se passe quelque chose », a déclaré Ekitike. « J'aime beaucoup jouer avec lui et je sais que c'est un joueur qui peut me faire beaucoup de passes décisives tout au long de la saison. C'est bien d'avoir à ses côtés un joueur comme lui, qui vous fait briller. »